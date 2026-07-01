ЛЮБИМОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

ЛЮБИМОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ - российский пиа­нист, кла­ве­си­нист, ор­га­нист, пе­да­гог, народный артист РФ (2003).

В 1968 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су фортепиано Л. Н. Нау­мо­ва (до 1964 года за­ни­мал­ся у Г. Г. Ней­гау­за ). 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пиа­ни­стов в Рио-де-Жа­ней­ро (1965). С 1967 года га­ст­ро­ли­ру­ет за ру­бе­жом, с 1975 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии. Про­па­ган­ди­ру­ет твор­че­ст­во современных ком­по­зи­то­ров (пер­вый ис­пол­ни­тель ря­да со­чи­не­ний А. Г. Шнит­ке, Э. В. Де­нисо­ва , Г. И. Ус­т­воль­ской, В. В. Силь­ве­ст­ро­ва, А. Пяр­та, В. И. Мар­ты­но­ва и др.), ау­тен­тич­ное ис­пол­не­ние ба­роч­ной и клас­сической му­зы­ки. Вы­сту­пал с ве­ду­щи­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра, в т. ч. с Лон­дон­ским фи­лар­мо­ни­че­ским; сре­ди парт­нё­ров по ка­мер­но­му ан­самб­лю - Т. Т. Грин­ден­ко , Н. Г. Гут­ман, Г. Кре­мер, М. И. Пе­кар­ский, П. Шрай­ер. В 1976 году иг­рал в рок-груп­пе «Бу­ме­ранг» Э. Н. Ар­темь­е­ва. С 1968 года пре­по­да­ёт в Московской консерватории, один из ини­циа­то­ров соз­да­ния (вме­сте с Гут­ман и Н. В. Ко­жу­ха­рём; 1997) и ру­ко­во­ди­те­лей факультета ис­то­рического и современного ис­пол­ни­тель­ско­го искусства (ФИСИИ).

Соз­да­тель и ру­ко­во­ди­тель ка­мер­ных ан­самб­лей «Му­зы­ка - XX век» (1969-1974; ан­самбль впер­вые в СССР ис­пол­нил многие про­из­веде­ния П. Бу­ле­за, К. Шток­хау­зе­на, Дж. Кей­джа, Т. Рай­ли и др.), Мо­с­ков­ский квар­тет-ба­рок­ко (1975-1982); вме­сте с Т. Т. Грин­ден­ко ос­но­вал ан­самбль «Ака­де­мия ста­рин­ной му­зы­ки» (1982); ру­ко­во­дил Ан­самб­лем ста­рин­ной му­зы­ки Московской консерватории (1995-1997). Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции фес­ти­ва­лей аван­гард­ной му­зы­ки в Ри­ге и Тал­ли­не (1976-1978), ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля современной му­зы­ки «Аль­тер­на­ти­ва» (Мо­ск­ва, 1988-1991). С 1991 года ху­дожественный ру­ко­во­ди­тель музыкального фес­ти­ва­ля в Санкт-Гал­ле­не (Швей­ца­рия). В 1998-2009 годы профессор по клас­су фортепиано в университете «Мо­цар­те­ум» (Зальц­бург).