ЛЮБИМОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
ЛЮБИМОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ - российский пианист, клавесинист, органист, педагог, народный артист РФ (2003).
В 1968 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано Л. Н. Наумова (до 1964 года занимался у Г. Г. Нейгауза). 1-я премия Международного конкурса пианистов в Рио-де-Жанейро (1965). С 1967 года гастролирует за рубежом, с 1975 года солист Московской филармонии. Пропагандирует творчество современных композиторов (первый исполнитель ряда сочинений А. Г. Шнитке, Э. В. Денисова, Г. И. Уствольской, В. В. Сильвестрова, А. Пярта, В. И. Мартынова и др.), аутентичное исполнение барочной и классической музыки. Выступал с ведущими оркестрами мира, в т. ч. с Лондонским филармоническим; среди партнёров по камерному ансамблю - Т. Т. Гринденко, Н. Г. Гутман, Г. Кремер, М. И. Пекарский, П. Шрайер. В 1976 году играл в рок-группе «Бумеранг» Э. Н. Артемьева. С 1968 года преподаёт в Московской консерватории, один из инициаторов создания (вместе с Гутман и Н. В. Кожухарём; 1997) и руководителей факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ).
Создатель и руководитель камерных ансамблей «Музыка - XX век» (1969-1974; ансамбль впервые в СССР исполнил многие произведения П. Булеза, К. Штокхаузена, Дж. Кейджа, Т. Райли и др.), Московский квартет-барокко (1975-1982); вместе с Т. Т. Гринденко основал ансамбль «Академия старинной музыки» (1982); руководил Ансамблем старинной музыки Московской консерватории (1995-1997). Участвовал в организации фестивалей авангардной музыки в Риге и Таллине (1976-1978), организатор и руководитель международного фестиваля современной музыки «Альтернатива» (Москва, 1988-1991). С 1991 года художественный руководитель музыкального фестиваля в Санкт-Галлене (Швейцария). В 1998-2009 годы профессор по классу фортепиано в университете «Моцартеум» (Зальцбург).