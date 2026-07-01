ЛЮБЕТКИН БЕРТОЛЬД РОМАНОВИЧ
ЛЮБЕТКИН (Lubetkin) БЕРТОЛЬД РОМАНОВИЧ - российский и английский архитектор.
Родился в семье инженера. В 1917 году поступил в Строгановское училище в Москве, затем учился в ГСХМ–Вхутемасе (1918-1922) у Л. С. Поповой и А. М. Родченко, где сначала занимался скульптурой, затем обратился к художественному «инженеризму», испытав влияние раннего конструктивизма. В 1922 году уехал в Берлин для подготовки 1-й русской художественной выставки. Там учился в Берлинской текстильной академии у В. Воррингера; в 1923 году поступил в Варшавский технологический университет. В 1925 году переехал в Париж для помощи в сооружении павильона СССР по проекту архитектора К. С. Мельникова на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств. В Париже Любеткин учился в Специальной архитектурной школе, в мастерской О. Перре в Школе изящных искусств и в других учебных заведениях, где познакомился с современными технологиями строительства из железобетона. Первый реализованный проект Любеткина - интерьер клуба цирковых артистов «Трапез Волян» (1927, Париж; не сохранился). Совместно с Ж. Гинсбургом Любеткин построил многоквартирный дом на Авеню-де- Версаль (1930-1931), воплощающий идеи Ле Корбюзье.
В 1931 году Любеткин переехал в Лондон, где в 1932 году основал мастерскую «Тектон», куда вошли архитекторы Д. Ласден, Ф. Скиннер и др. По его проектам в Лондонском зоопарке построены круглый в плане дом для горилл (1932-1933; с этого проекта началось его долговременное сотрудничество с инженером О. Арупом), бассейн для пингвинов (1933-1934) с бетонными мостиками в форме двойной спирали; реализовал также проекты зоопарков в Уипснейде (1934-1935) и Дадли (1936-1937). В этот же период Любеткин и его мастерская возвели в Лондоне многоквартирный дом «Хайпоинт 1» (1933-1935) с развитой общественной инфраструктурой и муниципальный Центр здоровья в районе Финсбери (1935-1938) в духе функционализма, с фасадом из стеклоблоков; дом «Хайпоинт 2» (1936-1938) демонстрирует отход от принципов «строгого» модернизма (декоративное решение фасада, опоры навеса над входом в виде кариатид Эрехтейона). В 1938 году начал разработку прогрессивного генплана Финсбери (не реализован). В военные годы Любеткин проектировал бомбоубежища и создал монумент В. И. Ленину в Финсбери (1942, не сохранился). После войны продолжил работу над проектами многоквартирных домов для Финсбери конца1930-х годов, развивающими идеи «Хайпоинт 1» в форме доступного жилья («Прайори-Грин-Эстейт», 1937-1957; «Спа- Грин-Эстейт», 1938-1950), но отсутствие взаимопонимания с консервативно настроенными властями привело к роспуску «Тектона» в 1948 году. По этой же причине Любеткин прекратил разработку генплана нового города Питерли на 30 тысяч жителей (1948-1949). В конце1940-х - начале 1960-х годов Любеткин реализовал (совместно с Ф. Скиннером и Д. Бейли) массивы социального жилья в Лондоне с абстрактным узором панельных фасадов и лестничными зонами в духе конструктивизма: «Бевин-Корт» (первый проект - 1946; 1949-1954), «Холлфилд» (1946-1954), башня «Сивилл-хаус» (1960-1962) и др.
Работы Любеткина довоенного периода стали проводником идей современного движения в Великобритании, а постройки 1940-1960-х годов во многом определили развитие британской архитектуры того времени, особенно в сфере проектирования жилья. В 2006 году Королевский институт британских архитекторов учредил премию Любеткина.