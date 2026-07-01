ЛЮБЕТКИН БЕРТОЛЬД РОМАНОВИЧ

ЛЮБЕТКИН (Lubetkin) БЕРТОЛЬД РОМАНОВИЧ - российский и английский ар­хи­тек­тор.

Ро­дил­ся в се­мье ин­же­не­ра. В 1917 году по­сту­пил в Стро­га­нов­ское училище в Мо­ск­ве, за­тем учил­ся в ГСХМ–Вху­те­ма­се (1918-1922) у Л. С. По­по­вой и А. М. Род­чен­ко, где сна­ча­ла за­ни­мал­ся скульп­ту­рой, за­тем об­ра­тил­ся к ху­дожественному «ин­же­не­риз­му», ис­пы­тав влия­ние ран­не­го кон­ст­рук­ти­виз­ма. В 1922 году уе­хал в Бер­лин для под­го­тов­ки 1-й русской ху­дожественной вы­став­ки. Там учил­ся в Бер­лин­ской тек­стиль­ной ака­де­мии у В. Вор­рин­ге­ра; в 1923 году по­сту­пил в Вар­шав­ский тех­но­ло­гический университет. В 1925 году пе­ре­ехал в Па­риж для по­мо­щи в соору­жении па­виль­о­на СССР по про­ек­ту архитектора К. С. Мель­ни­ко­ва на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке современных де­ко­ра­тив­ных и промышленных ис­кусств. В Па­ри­же Любеткин учил­ся в Специальной ар­хитектурной шко­ле, в мас­тер­ской О. Пер­ре в Шко­ле изящ­ных ис­кусств и в других учеб­ных за­ве­де­ни­ях, где по­зна­ко­мил­ся с современными тех­но­ло­гия­ми строи­тель­ст­ва из же­ле­зо­бе­то­на. Пер­вый реа­ли­зо­ван­ный про­ект Любеткина - ин­терь­ер клу­ба цир­ко­вых ар­ти­стов «Тра­пез Во­лян» (1927, Па­риж; не сохранился). Со­вме­ст­но с Ж. Гинс­бур­гом Любеткин по­стро­ил мно­го­квар­тир­ный дом на Аве­ню-де- Вер­саль (1930-1931), во­пло­щаю­щий идеи Ле Кор­бю­зье .

В 1931 году Любеткин пе­ре­ехал в Лон­дон, где в 1932 году ос­но­вал мас­тер­скую «Тек­тон», ку­да во­шли ар­хи­тек­то­ры Д. Лас­ден, Ф. Скин­нер и др. По его про­ек­там в Лон­дон­ском зоо­пар­ке по­строе­ны круг­лый в пла­не дом для го­рилл (1932-1933; с это­го про­ек­та на­ча­лось его дол­го­вре­мен­ное со­труд­ни­че­ст­во с инженером О. Ару­пом), бас­сейн для пин­гви­нов (1933-1934) с бе­тон­ны­ми мос­ти­ка­ми в фор­ме двой­ной спи­ра­ли; реа­ли­зо­вал так­же про­ек­ты зоо­пар­ков в Уипс­ней­де (1934-1935) и Дад­ли (1936-1937). В этот же пе­ри­од Любеткин и его мас­тер­ская воз­ве­ли в Лон­до­не мно­го­квар­тир­ный дом «Хай­по­инт 1» (1933-1935) с раз­ви­той об­щественной ин­фра­струк­ту­рой и му­ни­ци­паль­ный Центр здо­ро­вья в рай­оне Фин­сбе­ри (1935-1938) в ду­хе функ­цио­на­лиз­ма, с фа­са­дом из стек­ло­бло­ков; дом «Хай­по­инт 2» (1936-1938) де­мон­ст­ри­ру­ет от­ход от прин­ци­пов «стро­го­го» мо­дер­низ­ма (де­ко­ра­тив­ное ре­ше­ние фа­са­да, опо­ры на­ве­са над вхо­дом в ви­де ка­риа­тид Эрех­тей­о­на). В 1938 году на­чал раз­ра­бот­ку про­грес­сив­но­го ген­пла­на Фин­сбе­ри (не реа­ли­зо­ван). В во­енные го­ды Любеткин про­ек­ти­ро­вал бом­бо­убе­жи­ща и соз­дал мо­ну­мент В. И. Ле­ни­ну в Фин­сбе­ри (1942, не сохранился). По­сле вой­ны про­дол­жил ра­бо­ту над про­ек­та­ми мно­го­квар­тир­ных до­мов для Фин­сбе­ри конца1930-х годов, раз­ви­ваю­щи­ми идеи «Хай­поинт 1» в фор­ме дос­туп­но­го жи­лья («Прай­о­ри-Грин-Эс­тейт», 1937-1957; «Спа- Грин-Эс­тейт», 1938-1950), но от­сут­ст­вие взаи­мо­по­ни­ма­ния с кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ны­ми вла­стя­ми при­ве­ло к рос­пус­ку «Тек­то­на» в 1948 году. По этой же при­чи­не Любеткин пре­кра­тил раз­ра­бот­ку ген­пла­на но­во­го го­ро­да Пи­тер­ли на 30 тысяч жителей (1948-1949). В конце1940-х - начале 1960-х годов Любеткин реа­ли­зо­вал (совместно с Ф. Скин­не­ром и Д. Бей­ли) мас­си­вы со­ци­аль­но­го жи­лья в Лон­до­не с аб­ст­ракт­ным узо­ром па­нель­ных фа­са­дов и ле­ст­нич­ны­ми зо­на­ми в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма: «Бе­вин-Корт» (пер­вый про­ект - 1946; 1949-1954), «Холл­филд» (1946-1954), баш­ня «Си­вилл-ха­ус» (1960-1962) и др.

Ра­бо­ты Любеткина до­во­ен­но­го пе­рио­да ста­ли про­вод­ни­ком идей со­вре­мен­но­го дви­же­ния в Ве­ли­ко­бри­та­нии, а по­строй­ки 1940-1960-х годов во мно­гом оп­ре­де­ли­ли раз­ви­тие британской ар­хи­тек­ту­ры то­го вре­ме­ни, осо­бен­но в сфе­ре про­ек­ти­ро­ва­ния жи­лья. В 2006 году Ко­ро­лев­ский институт британских ар­хи­тек­то­ров уч­ре­дил премию Лю­бет­ки­на.