ЛЮБЕЧ
ЛЮБЕЧ - комплекс археологических памятников на реке Днепр, у современного поселка горского типа Любеч Репкинского районана Черниговской области (Украина).
Древнерусский город. Раскопки с конца XIX века; систематические В. К. Гончарова (1948) и Б. А. Рыбакова (1957-1960), который полностью раскопал детинец. Территория Любеча была заселена носителями милоградской культуры, затем - зарубинецкой культуры, наиболее значительны напластования X - середины XIII века и XIV-XVII веков.
Впервые Любеч упомянут как северный форпост Киева в «Повести временных лет» под 882 годом, когда был захвачен князем Олегом, двигавшимся из Новгорода в Южную Русь. Любеч был известен византийскому императору Константину VII Багрянородному как пункт сбора дани древнерусской дружиной. Близ него в 1016 году произошло сражение между войсками киевского князя Святополка Владимировича и новгородского князя Ярослава Владимировича Мудрого, в результате которого Ярослав Мудрый впервые занял киевский стол. Уроженцем Любеча был Антоний Печерский. Между 1074 и 1094 годами обновлён Владимиром Всеволодовичем Мономахом и стал резиденцией черниговских князей; место проведения Любечского съезда 1097 года. В 1147 году сожжён смоленским князем Ростиславом Мстиславичем, поддержавшим своего брата киевского князя Изяслава Мстиславича в его противостоянии с черниговскими князьями. В 1158 году упоминается в Ипатьевской летописи как «пустой» город, но вскоре Любеч оправился от разорений. В 1180 году киевский князь Святослав Всеволодович провёл в Любече съезд своих родственников - князей Ольговичей. В дальнейшем Любеч потерял своё значение. Следов монголо- татарских разрушений не обнаружено.
Древнерусский комплекс включал детинец, 2 посада, открытые поселения, 3 курганных некрополя IX-XIII века (в IX-X веках трупосожжения на месте, в т. ч. дружинные, позднее - трупоположения на древней поверхности и в ямах). На детинце изучен туннелеобразный въезд, ведущий в укреплённую стенами площадку с деревянными башней-донжоном, княжеским дворцом, церковью (при ней - кладовые, склады, погреба); на посаде - остатки квадратной сторожевой башни. Исследовались мастерские кузнеца, ювелира, костереза, резчика по камню; получены сведения о производстве стеклянных браслетов и глазурованной посуды. Среди находок - 2 клада дирхемов X века, клад золотых и серебряных изделий XII века (серебряные денежные гривны, браслеты, бляшки с перегородчатой эмалью, перстни, колты, височные кольца и пр.), орудия и оружие, бытовые вещи, пряслица из овручского профилитового сланца («шиферные»), в т. ч. с надписями XI-XIII веков, и др.