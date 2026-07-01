ЛЮБЕЧ

ЛЮБЕЧ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков на реке Днепр, у современного поселка горского ти­па Лю­беч Реп­кин­ско­го районана Чер­ни­гов­ской области (Ук­раи­на).

Древнерусский го­род. Рас­коп­ки с конца XIX века; сис­те­ма­ти­че­ские В. К. Гон­ча­ро­ва (1948) и Б. А. Ры­ба­ко­ва (1957-1960), ко­то­рый пол­но­стью рас­ко­пал де­ти­нец. Тер­ри­то­рия Любеча бы­ла за­се­ле­на но­си­те­ля­ми ми­ло­град­ской куль­ту­ры , за­тем - за­ру­би­нец­кой куль­ту­ры , наи­бо­лее зна­чи­тель­ны на­пла­сто­ва­ния X - середины XIII века и XIV-XVII веков.

Впер­вые Любеч упо­мя­нут как северный фор­пост Кие­ва в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» под 882 годом, ко­гда был за­хва­чен князем Оле­гом, дви­гав­шим­ся из Нов­горо­да в Южную Русь. Любеч был из­вес­тен ви­зантийскому императору Кон­стан­ти­ну VII Баг­ря­но­род­но­му как пункт сбо­ра да­ни древнерусской дру­жи­ной. Близ не­го в 1016 году про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду вой­ска­ми ки­ев­ско­го князя Свя­то­пол­ка Вла­ди­ми­ро­ви­ча и нов­го­род­ско­го князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го Яро­слав Муд­рый впер­вые за­нял ки­ев­ский стол. Уро­жен­цем Любеча был Ан­то­ний Пе­чер­ский . Ме­ж­ду 1074 и 1094 годами об­нов­лён Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом и стал ре­зи­ден­ци­ей чер­ни­гов­ских кня­зей; ме­сто про­ве­де­ния Лю­беч­ско­го съез­да 1097 года. В 1147 году со­жжён смо­лен­ским князем Рос­ти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем, под­дер­жав­шим сво­его бра­та ки­ев­ско­го князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча в его про­тиво­стоя­нии с чер­ни­гов­ски­ми князь­я­ми. В 1158 году упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си как «пус­той» го­род, но вско­ре Любеч оп­ра­вил­ся от ра­зо­ре­ний. В 1180 году ки­ев­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич про­вёл в Любече съезд сво­их род­ст­вен­ни­ков - кня­зей Оль­го­ви­чей. В даль­ней­шем Любеч по­те­рял своё зна­че­ние. Сле­дов мон­го­ло- татарских раз­ру­ше­ний не об­на­ру­же­но.

Древнерусский ком­плекс вклю­чал де­ти­нец, 2 по­са­да, от­кры­тые по­се­ле­ния, 3 кур­ган­ных нек­ро­по­ля IX-XIII века (в IX-X веках тру­по­сож­же­ния на мес­те, в т. ч. дру­жин­ные, позд­нее - тру­по­по­ло­же­ния на древ­ней по­верх­но­сти и в ямах). На де­тин­це изу­чен тун­не­ле­об­раз­ный въезд, ве­ду­щий в ук­ре­п­лён­ную сте­на­ми пло­щад­ку с де­ре­вян­ны­ми баш­ней-дон­жо­ном, кня­же­ским двор­цом, цер­ко­вью (при ней - кла­до­вые, скла­ды, по­гре­ба); на по­са­де - ос­тат­ки квад­рат­ной сто­ро­же­вой баш­ни. Ис­сле­до­ва­лись мас­тер­ские куз­не­ца, юве­ли­ра, кос­те­ре­за, рез­чи­ка по кам­ню; по­лу­че­ны све­де­ния о про­изводстве стек­лян­ных брас­ле­тов и гла­зу­ро­ван­ной по­су­ды. Сре­ди на­хо­док - 2 кла­да дир­хе­мов X века, клад зо­ло­тых и се­реб­ря­ных из­де­лий XII века (се­реб­ря­ные де­неж­ные грив­ны, брас­ле­ты, бляш­ки с пе­ре­го­род­ча­той эма­лью, пер­ст­ни, кол­ты, ви­соч­ные коль­ца и пр.), ору­дия и ору­жие, бы­то­вые ве­щи, пряс­ли­ца из ов­руч­ско­го про­фи­ли­то­во­го слан­ца («ши­фер­ные»), в т. ч. с над­пи­ся­ми XI-XIII веков, и др.

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