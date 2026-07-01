ЛЮ БАН
ЛЮ БАН - Китайский император в 202-195 годы до н. э.
Из зажиточной крестьянской семьи. После обучения получил пост начальника почтово-полицейской станции (тинчжана) в уезде Пэй. В 209 году присоединился к восстанию Чэнь Шэна против династии Цинь, занял Пэй и объявил себя Пэй-гуном (правителем Пэй). В 208 году примкнул к одному из вождей повстанцев Сян Ляну (?–208), а после его гибели начал действовать самостоятельно. Армия Лю Бана наряду с отрядами чуского аристократа Сян Юя стала главной силой восстания. В 207 году Лю Банзанял столицу город Сяньян и в 206 году провозгласил себя ваном. В том же году начал войну против Сян Юя, заявившего претензии на императорский престол. Разгромив его, в 202 году провозгласил себя императором под именем Гао-цзу, основал новую правящую династию Западный Хань и перенёс столицу в Чанъань (ныне Сиань). Заимствовал у Цинь централизованную систему управления, восстановил местную администрацию, объявил широкую амнистию, вернул ранги, землю и жилища их прежним обладателям. Лю Бан отменил также жестокие наказания периода Цинь, ввёл новый кодекс законов, распустил армии и позволил солдатам вернуться к занятию сельским хозяйством. Чтобы пресечь сепаратистские устремления местных правителей и аристократии, переселил их в столицу и близлежащие районы. Стремясь избежать военного столкновения с хунну, проводил в их отношении политику умиротворения и установления династических связей.