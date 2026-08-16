ЛЫСКОВО

ЛЫСКОВО - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Ни­же­го­род­ской области, центр Лыс­ков­ско­го района.

Население 22,3 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу Че­бок­сар­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на реки Вол­га), в 60 км от железнодорожной станции Сер­гач. Че­рез Лысково про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Вол­га» (Мо­ск­ва - Вла­ди­мир - Ниж­ний Нов­го­род - Че­бок­са­ры - Ка­зань - Уфа).

В XII-XIII веке к за­па­ду от современной за­строй­ки Лысково, на вы­со­ком мы­су за рекой Сун­до­вик, су­ще­ст­во­ва­ло русско-мордовское по­се­ле­ние. В 1367 году его ра­зо­рил пра­ви­тель города Бул­га­ра Бу­лат- Те­мир. Вско­ре великие кня­зья ни­же­го­род­ские по­строи­ли там од­ну из важ­ных по­волж­ских кре­по­стей - Лысково [зем­ля­ной вал в ви­де че­ты­рёх­уголь­ни­ка (высота около 3 м, пе­ри­метр свыше 2 км, по дли­не при­мер­но ра­вен Ни­же­го­род­ско­му крем­лю), на ва­лу на­хо­дил­ся де­ревянный ост­рог (высота 4-5 м) с 10 де­ревянными баш­ня­ми], про­су­ще­ст­во­вав­шую до середины XVII века Впер­вые крепость Лысково упо­ми­на­ет­ся в Ро­гож­ском ле­то­пис­це и Твер­ском сборнике при опи­са­нии сра­же­ния 15.01.1411 дмит­ров­ско­го князя Пет­ра Дмит­рие­ви­ча с ни­же­го­род­ски­ми князь­я­ми Да­нии­лом Бо­ри­со­ви­чем и Ива­ном Бо­ри­со­ви­чем. В конце XVI - начале XVII века основная часть на­се­ле­ния Лысково жи­ла вне кре­по­сти, за рекой Сун­до­вик, где сфор­ми­ро­ва­лось се­ло Лысково (на тер­ри­то­рии современного го­ро­да). В начале XVII века важ­ный центр со­про­тив­ле­ния поль­ско-ли­товским ин­тер­вен­там. Вы­год­ное гео­гра­фическое по­ло­же­ние на пе­ре­се­че­нии вод­ных и су­хо­пут­ных пу­тей, бли­зость Ма­карь­ев­ской яр­мар­ки спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию в Лысково ре­мё­сел и тор­гов­ли. В XVII веке из Лысково и его ок­ре­ст­но­стей вы­шли многие вид­ные цер­ков­ные дея­те­ли, в т. ч. про­то­поп Авва­кум и пат­ри­арх Никон . В 1645 году двор­цо­вое се­ло Лысково с ок­ре­ст­ны­ми зем­ля­ми бы­ло по­жа­ло­ва­но ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем боя­ри­ну Б. И. Мо­ро­зо­ву (при­над­ле­жа­ло ему до 1661 года). С 1664 года на­хо­ди­лось в ве­де­нии Тай­ных дел при­ка­за, пре­вра­ти­лось в круп­ное тор­го­во-промышленное се­ло с ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-фи­нан­со­вы­ми уч­ре­ж­де­ния­ми (та­мож­ней и др.). Ве­ду­щее ме­сто сре­ди ме­ст­ных ре­мё­сел за­ни­ма­ла ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (из­го­тов­ле­ние ору­дий тру­да, по­су­ды, зам­ков, кот­лов, су­до­вых скоб, де­шё­вых юве­лир­ных из­де­лий). Один из цен­тров Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов. В 1691 году тор­гов­ля ры­бой и со­лью, при­во­зи­мы­ми на Ма­карь­ев­скую яр­мар­ку, пе­ре­не­се­на в Лысково. В 1700 - 2-й половине XIX века село при­над­ле­жа­ло пред­ста­ви­те­лям грузинской цар­ской ди­на­стии Баг­ра­тио­нов, во 2-й половине XIX - начале XX века - дво­ря­нам Сто­го­вым. В конце XVIII - середине XIX века Лысково - круп­ный центр хле­бо­тор­гов­ли. Во 2-й половине XIX - начале XX века здесь дей­ст­во­вал ряд круп­ных пред­при­ятий, в т. ч. ме­ха­нический за­вод И. И. и Г. И. Та­ра­ка­но­вых, пи­во­ва­рен­ный за­вод Ф. Я. Ер­мо­лае­ва. В январе 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. Уезд­ный центр Ни­же­го­род­ской губернии (1919-1929). С 1925 года го­род. Рай­он­ный центр Горь­ков­ско­го (до 1932 года Ни­же­го­род­ско­го) края (1929-1936), с 1936 года Горь­ков­ской (с 1990 года Ни­же­го­род­ской) области. В 1974 году в Лысенко на­ча­лось строи­тель­ст­во инженерных за­щит­ных со­ору­же­ний, пе­ре­се­ле­ние жи­те­лей из за­то­п­ляе­мой зо­ны, ле­со­очи­ст­ка и др. ра­бо­ты, свя­зан­ные со строи­тель­ст­вом Че­бок­сар­ской ГЭС (пу­ще­на в 1980 году).

Пер­вые ре­гу­ляр­ные ули­цы поя­ви­лись в Лысково в по­след­ней четверти XVII века (На­бе­реж­ная, Куз­нец­кая, Па­хот­ная, Стоя­лая, Мок­рая и др.). Се­ло не­од­но­крат­но стра­да­ло от по­жа­ров (по­сле по­жа­ра 1795 года час­тич­но под­верг­лось пе­ре­пла­ни­ров­ке). Главная ось его ре­гу­ляр­ной час­ти - ори­ен­ти­ро­ван­ная на Свя­то-Тро­иц­кий Ма­карь­ев­ский Жел­то­вод­ский монастырь (рас­по­ло­жен на­про­тив Лысково, на ле­вом бе­ре­гу во­до­хра­ни­ли­ща, в поселке Ма­карь­е­во) бывшая Воз­не­сен­ская-Са­до­вая улица; на ней - клас­си­ци­стический квад­рат­ный в пла­не ан­самбль из 5 зда­ний (1814-1838): 5-гла­вая Воз­не­сен­ская церковь в цен­тре, по её уг­лам - зим­няя церковь Святого Ге­ор­гия (рос­пи­си А. В. Сту­пи­на), ду­хов­ное училище, тор­го­вые ря­ды, ко­ло­коль­ный кор­пус. Сре­ди других важ­ных па­мят­ни­ков - 5-гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор с эле­мен­та­ми на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1711), церковь в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1755). Час­тич­но со­хра­ни­лась за­строй­ка XIX века: усадь­ба Гру­зин­ских- Сто­го­вых, гим­на­зия, 2 усадь­бы А. Ф. Сер­гее­ва, до­ма куп­цов Е. Л. Куд­ряв­це­ва (ны­не Крае­ведческий му­зей, ос­но­ван в 1987 году) и Кур­ма­шен­ко­ва; 4-этаж­ный кор­пус пи­во­ва­рен­но­го за­во­да (1906; с эле­мен­та­ми мо­дер­на), ма­га­зин Пи­са­ре­ва (начало XX века), зда­ния жен­ской гим­на­зии (1914) и бывшей зем­ской упра­вы (1917).

Элек­тро­тех­ни­че­ский (1941; обо­ру­до­ва­ние для ав­то­мо­би­лей и др.) и ме­тал­ло­фур­ни­тур­ный (не­сго­рае­мые шка­фы, сей­фы, за­моч­но-ско­бя­ные из­де­лия) за­во­ды. Про­изводство ме­бе­ли, строй­ма­те­риа­лов, бу­маж­но-ги­гие­нической про­дук­ции, три­ко­таж­ных из­де­лий. Сре­ди пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - кон­серв­ный за­вод и мас­ло­сыр­за­вод. Пи­во­ва­рен­ный за­вод - один из ста­рей­ших в Ни­же­го­род­ской области (1860; пи­во под мар­кой «Ма­ка­рий»).

Близ Лысково расположены: в селе Ки­ри­ко­во - Ус­пен­ская церковь с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1692), в селе Бар­ми­но - де­ревянная церковь Св. Трои­цы (1698, пе­ре­строе­на в начале XX века).

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