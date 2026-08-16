ЛЫСКОВО
ЛЫСКОВО - город в России, в южной части Нижегородской области, центр Лысковского района.
Население 22,3 тысяч человек (2010). Расположен на правом берегу Чебоксарского водохранилища (на реки Волга), в 60 км от железнодорожной станции Сергач. Через Лысково проходит федеральная автотрасса «Волга» (Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Уфа).
В XII-XIII веке к западу от современной застройки Лысково, на высоком мысу за рекой Сундовик, существовало русско-мордовское поселение. В 1367 году его разорил правитель города Булгара Булат- Темир. Вскоре великие князья нижегородские построили там одну из важных поволжских крепостей - Лысково [земляной вал в виде четырёхугольника (высота около 3 м, периметр свыше 2 км, по длине примерно равен Нижегородскому кремлю), на валу находился деревянный острог (высота 4-5 м) с 10 деревянными башнями], просуществовавшую до середины XVII века Впервые крепость Лысково упоминается в Рогожском летописце и Тверском сборнике при описании сражения 15.01.1411 дмитровского князя Петра Дмитриевича с нижегородскими князьями Даниилом Борисовичем и Иваном Борисовичем. В конце XVI - начале XVII века основная часть населения Лысково жила вне крепости, за рекой Сундовик, где сформировалось село Лысково (на территории современного города). В начале XVII века важный центр сопротивления польско-литовским интервентам. Выгодное географическое положение на пересечении водных и сухопутных путей, близость Макарьевской ярмарки способствовали развитию в Лысково ремёсел и торговли. В XVII веке из Лысково и его окрестностей вышли многие видные церковные деятели, в т. ч. протопоп Аввакум и патриарх Никон. В 1645 году дворцовое село Лысково с окрестными землями было пожаловано царём Алексеем Михайловичем боярину Б. И. Морозову (принадлежало ему до 1661 года). С 1664 года находилось в ведении Тайных дел приказа, превратилось в крупное торгово-промышленное село с административно-финансовыми учреждениями (таможней и др.). Ведущее место среди местных ремёсел занимала металлообработка (изготовление орудий труда, посуды, замков, котлов, судовых скоб, дешёвых ювелирных изделий). Один из центров Разина восстания 1670-1671 годов. В 1691 году торговля рыбой и солью, привозимыми на Макарьевскую ярмарку, перенесена в Лысково. В 1700 - 2-й половине XIX века село принадлежало представителям грузинской царской династии Багратионов, во 2-й половине XIX - начале XX века - дворянам Стоговым. В конце XVIII - середине XIX века Лысково - крупный центр хлеботорговли. Во 2-й половине XIX - начале XX века здесь действовал ряд крупных предприятий, в т. ч. механический завод И. И. и Г. И. Таракановых, пивоваренный завод Ф. Я. Ермолаева. В январе 1918 года установлена советская власть. Уездный центр Нижегородской губернии (1919-1929). С 1925 года город. Районный центр Горьковского (до 1932 года Нижегородского) края (1929-1936), с 1936 года Горьковской (с 1990 года Нижегородской) области. В 1974 году в Лысенко началось строительство инженерных защитных сооружений, переселение жителей из затопляемой зоны, лесоочистка и др. работы, связанные со строительством Чебоксарской ГЭС (пущена в 1980 году).
Первые регулярные улицы появились в Лысково в последней четверти XVII века (Набережная, Кузнецкая, Пахотная, Стоялая, Мокрая и др.). Село неоднократно страдало от пожаров (после пожара 1795 года частично подверглось перепланировке). Главная ось его регулярной части - ориентированная на Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь (расположен напротив Лысково, на левом берегу водохранилища, в поселке Макарьево) бывшая Вознесенская-Садовая улица; на ней - классицистический квадратный в плане ансамбль из 5 зданий (1814-1838): 5-главая Вознесенская церковь в центре, по её углам - зимняя церковь Святого Георгия (росписи А. В. Ступина), духовное училище, торговые ряды, колокольный корпус. Среди других важных памятников - 5-главый Спасо-Преображенский собор с элементами нарышкинского барокко (1711), церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1755). Частично сохранилась застройка XIX века: усадьба Грузинских- Стоговых, гимназия, 2 усадьбы А. Ф. Сергеева, дома купцов Е. Л. Кудрявцева (ныне Краеведческий музей, основан в 1987 году) и Курмашенкова; 4-этажный корпус пивоваренного завода (1906; с элементами модерна), магазин Писарева (начало XX века), здания женской гимназии (1914) и бывшей земской управы (1917).
Электротехнический (1941; оборудование для автомобилей и др.) и металлофурнитурный (несгораемые шкафы, сейфы, замочно-скобяные изделия) заводы. Производство мебели, стройматериалов, бумажно-гигиенической продукции, трикотажных изделий. Среди предприятий пищевой промышленности - консервный завод и маслосырзавод. Пивоваренный завод - один из старейших в Нижегородской области (1860; пиво под маркой «Макарий»).
Близ Лысково расположены: в селе Кириково - Успенская церковь с шатровой колокольней (1692), в селе Бармино - деревянная церковь Св. Троицы (1698, перестроена в начале XX века).