ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ - украинский композитор, пианист, дирижёр, хормейстер, фольклорист, общественный деятель.
Из семьи помещика. В 1865 году окончил естественный факультет Киевского университета. В 1867-1869 годах учился в Лейпцигской консерватории (по композиции у Э. Ф. Рихтера и В. Р. Папперитца, по фортепиано у Э. Венцеля и К. Рейнеке), в 1874-1876 годах - в Санкт-Петербургской (класс инструментовки Н. А. Римского-Корсакова). В 1869-1874 годах жил в Киеве, выступал в концертах Киевского отделения ИРМО как пианист и дирижёр, был членом его дирекции. Как пианист выступал также в Санкт-Петербурге, Москве, за рубежом. В 1873 году записал репертуар кобзаря О. Вересая, организовал его выступления в Киеве (1874) и Санкт-Петербурге (1875); создал в Санкт-Петербурге украинский хор (1874-1876).
В Киеве (жил здесь с 1876 года) основал Музыкальную-драматическую школу (1904; с 1918 года Музыкально-драматический институт имени Н. В. Лысенко), в которой впервые было введено преподавание игры на бандуре, и музыкальное общество «Боян» (1905). Осуществлял поездки с хором (1893, 1897, 1899, 1902) по городам Украины, способствуя развитию любительского хорового пения. Записывал, изучал и обрабатывал народные песни - главным образом украинские, а также южно-славянских народов.
Основоположник украинской композиторской школы. Эстетические воззрения сформировались под влиянием поэзии Т. Г. Шевченко, музыки композиторов «Могучей кучки». Основа музыкального стиля - соединение романтических традиций с национальным фольклором. Лысенко - автор 10 опер, среди которых наиболее известна «Наталка Полтавка» (либретто И. П. Котляревского, 1889, Одесса); самое монументальное произведение - опера «Тарас Бульба» (по Н. В. Гоголю, 1890, поставлена в 1924 году в Харькове). Создал много произведений на тексты Шевченко: для солистов, хора и оркестра (или фортепиано) - «Заповiт» («Завещание», 1868), «Бьют пороги» (1878), «Иван Гус» (1881), «Радуйся, нива неполитая» (1883), «На вечную память Котляревскому» (1895); 7 серий вокальных и хоровых произведений «Музыка к "Кобзарю"» (всего свыше 80; 1868-1901).
Среди других сочинений: оркестровая, камерно-инструментальная, фортепианная музыка на украинские темы; кантата «К 50-летию смерти Шевченко» (cлова В. И. Самойленко, 1911); вокальные произведения на слова И. Франко, Леси Украинки, М. П. Старицкого, А. Олеся, А. Мицкевича. Важное место в украинской музыке занимают его обработки национального фольклора: для голоса с фортепиано (1868-1911), для хора (1886-1903) и др.
Имя Лысеко присвоено Харьковскому театру оперы и балета, Львовской консерватории.
Его сын Остап Николаевич Лысенко [01(13).07.1885, Киев - 01.10.1968, там же], укринский музыковед. В 1930 году окончил Музыкально-драматический институт имени Н.В. Лысенко. Преподавал в Львовской (1945-1951) и Киевской (1951-1968, с 1967 года доцент) консерваториях. Автор книг, статей, составитель сборника статей «М. В. Лисенко у спогадах сучасникiв» (1968) и др.
Сочинения:
Збiрання творiв. Київ, 1950–1956. Т. 1–20
Листи. Київ, 1964; Характеристика музыкальных особенностей украинских дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем. 2-е изд. К., 1978