ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ЛЫСЕНКО НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ - украинский ком­по­зи­тор, пиа­нист, ди­ри­жёр, хор­мей­стер, фольк­ло­рист, об­щественный дея­тель.

Из се­мьи по­ме­щи­ка. В 1865 году окон­чил ес­тественный факультет Ки­ев­ско­го университета. В 1867-1869 годах учил­ся в Лейп­циг­ской консерва­тории (по ком­по­зи­ции у Э. Ф. Рихте­ра и В. Р. Пап­пе­рит­ца, по фор­те­пиа­но у Э. Вен­це­ля и К. Рей­не­ке), в 1874-1876 годах - в Санкт-Пе­тер­бург­ской (класс ин­ст­ру­мен­тов­ки Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва ). В 1869-1874 годах жил в Кие­ве, вы­сту­пал в кон­цер­тах Ки­ев­ско­го от­де­ле­ния ИРМО как пиа­нист и ди­ри­жёр, был чле­ном его ди­рек­ции. Как пиа­нист вы­сту­пал так­же в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, за ру­бе­жом. В 1873 году за­пи­сал ре­пер­ту­ар коб­за­ря О. Ве­ре­сая, ор­га­ни­зо­вал его вы­сту­п­ле­ния в Кие­ве (1874) и Санкт-Пе­тер­бур­ге (1875); соз­дал в Санкт-Пе­тер­бур­ге украинский хор (1874-1876).

В Кие­ве (жил здесь с 1876 года) ос­но­вал Музыкальную-дра­ма­тическую шко­лу (1904; с 1918 года Музыкально-дра­ма­тический институт име­ни Н. В. Лы­сен­ко), в ко­то­рой впер­вые бы­ло вве­де­но пре­по­да­ва­ние иг­ры на бан­ду­ре, и музыкальное общество «Бо­ян» (1905). Осу­ще­ст­в­лял по­езд­ки с хо­ром (1893, 1897, 1899, 1902) по го­ро­дам Ук­раи­ны, спо­соб­ст­вуя раз­ви­тию лю­би­тель­ско­го хо­ро­во­го пе­ния. За­пи­сы­вал, изу­чал и об­ра­ба­ты­вал народные пес­ни - главным образом ук­ра­ин­ские, а так­же южно-славянских на­ро­дов.

Ос­но­во­по­лож­ник украинской ком­по­зи­тор­ской шко­лы. Эс­те­тические воз­зре­ния сфор­ми­ро­ва­лись под влия­ни­ем по­эзии Т. Г. Шев­чен­ко, му­зы­ки ком­по­зи­то­ров «Мо­гу­чей куч­ки». Ос­но­ва музыкального сти­ля - со­еди­не­ние ро­ман­тических тра­ди­ций с национальным фольк­ло­ром. Лысенко - ав­тор 10 опер, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­на «На­тал­ка Пол­тав­ка» (либретто И. П. Кот­ля­рев­ско­го, 1889, Одес­са); са­мое мо­ну­мен­таль­ное про­из­ве­де­ние - опе­ра «Та­рас Буль­ба» (по Н. В. Го­го­лю , 1890, по­став­ле­на в 1924 году в Харь­ко­ве). Соз­дал много про­из­ве­де­ний на тек­сты Шев­чен­ко: для со­лис­тов, хо­ра и ор­ке­ст­ра (или фортепиано) - «Заповiт» («За­ве­ща­ние», 1868), «Бьют по­ро­ги» (1878), «Иван Гус» (1881), «Ра­дуй­ся, ни­ва не­по­ли­тая» (1883), «На веч­ную па­мять Кот­ля­рев­ско­му» (1895); 7 се­рий во­каль­ных и хо­ро­вых про­из­ве­де­ний «Му­зы­ка к "Коб­за­рю"» (все­го свыше 80; 1868-1901).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ор­ке­ст­ро­вая, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная, фортепианная му­зы­ка на украинские те­мы; кан­та­та «К 50-ле­тию смер­ти Шев­чен­ко» (cлова В. И. Са­мой­лен­ко, 1911); во­каль­ные про­из­ве­де­ния на сло­ва И. Фран­ко, Ле­си Ук­ра­ин­ки, М. П. Ста­риц­ко­го, А. Оле­ся, А. Миц­ке­ви­ча. Важ­ное ме­сто в украинской му­зы­ке за­ни­ма­ют его об­ра­бот­ки национального фольк­ло­ра : для го­ло­са с фортепиано (1868-1911), для хо­ра (1886-1903) и др.

Имя Лысеко при­свое­но Харь­ков­ско­му те­ат­ру опе­ры и ба­ле­та, Львов­ской кон­сер­ва­то­рии .

Его сын Ос­тап Ни­ко­лае­вич Лы­сен­ко [01(13).07.1885, Ки­ев - 01.10.1968, там же], укринский му­зы­ко­вед. В 1930 году окон­чил Музыкально-дра­ма­тический институт име­ни Н.В. Лысенко. Пре­по­да­вал в Львов­ской (1945-1951) и Ки­ев­ской (1951-1968, с 1967 года до­цент) кон­сер­ва­то­ри­ях. Ав­тор книг, ста­тей, со­ста­ви­тель сборника ста­тей «М. В. Ли­сен­ко у спо­га­дах сучасникiв» (1968) и др.

Сочинения:

Збiрання творiв. Київ, 1950–1956. Т. 1–20

Лис­ти. Київ, 1964; Ха­рак­те­ри­сти­ка му­зы­каль­ных осо­бен­но­стей ук­ра­ин­ских дум и пе­сен, ис­пол­няе­мых коб­за­рем Ве­ре­са­ем. 2-е изд. К., 1978