ЛЯПУНОВ ЗАХАРИЙ ПЕТРОВИЧ
ЛЯПУНОВ ЗАХАРИЙ ПЕТРОВИЧ - русский политический деятель эпохи Смутного времени.
Младший брат П. П. Ляпунова. Происходил из незнатного дворянского рода, который своим выдвижением был обязан отцу и старшим братьям Ляпунова, достигшим достаточно высокого положения на государственной службе.
Летом - осенью 1594 года Ляпунов был станичным головой в городе Елец под началом головы Ф. И. Кикина. В ноябре 1594 года Ляпунов сбежал со службы в поместье (скорее всего, по местническим соображениям), но по приказу из Москвы был доставлен в Переяславль-Рязанский, публично бит батогами и вновь отправлен в Елец на ту же службу (при этом возместил расходы на гонцов с грамотами от Москвы до Ельца, Переяславля-Рязанского и обратно). В боярском списке 1602/1603 годов Ляпунов указан среди выборных дворян по Переяславлю-Рязанскому с высоким поместным окладом. В феврале 1604 года уличён в отправке в 1602/1603 годах на Дон «заповедных товаров» из Царёва-Борисова, за что вновь публично наказан батогами. В 1605 году в составе рязанской служилой корпорации участвовал в военных действиях против отрядов Лжедмитрия I, но в начале мая 1605 года, как и др. рязанские дворяне, целовал крест «царю Дмитрию Ивановичу», отказавшись присягать Фёдору Борисовичу. После начала Болотникова восстания 1606-1607 годов, осенью 1606 года, участвовал в составе отрядов рязанских детей боярских в походе повстанческой армии на Москву под командой брата Прокопия.
Вместе с другими рязанцами 15 (25).11.1606 годаперешёл под Москвой на сторону царя Василия Ивановича Шуйского, а в декабре 1606 года принял участие в подавлении повстанческих выступлений в Рязанском крае. Осенью 1607 года Ляпунов как воевода командовал правительственными отрядами, действовавшими против повстанцев в районе Ряжска. Весной 1608 года был 2-м воеводой в войске князя И. А. Хованского (вместо раненого брата Прокопия) во время его похода к Зарайску против отрядов А. И. Лисовского, направленных на Рязанщину Лжедмитрием II. Войска из рязанских и арзамасских детей боярских потерпели поражение, ответственность за которое позднее была возложена только на Ляпунова. Осенью 1609 года 3-й воевода в Переяславле-Рязанском. Вероятно, в 1-й половине января 1610 года прибыл в Москву во главе небольшого отряда рязанских служилых дворян по распоряжению царя Василия Шуйского, став в столице фактически представителем и информатором брата Прокопия. В начале июня 1610 года получил в поместье вместе с сыном большое село Козары в Рязанском уезде [ранее дворцовое; оклад Ляпунова составлял уже 900 четвертей (свыше 1,4 тыс. га)].
Ляпунов сыграл важную роль в политическом перевороте в середине июля 1610 года, реализуя планы брата Прокопия по свержению Василия Шуйского (по некоторым данным, в интриге участвовал князь В. В. Голицын). Ляпунов стал одним из руководителей антиправительственных выступлений горожан и детей боярских, оказавшихся в Москве после поражения царской армии в Клушинском сражении 1610 года. Под их прямым давлением Дума и импровизированный Земский собор 17(27).07.1610 года предложили царю добровольно и незамедлительно отречься от престола. Вскоре по инициативе и при участии Ляпунова Василий Шуйский был насильственно пострижен в монахи и помещён в Чудов монастырь.
В августе 1610 года присягнул королевичу Владиславу (будущий польский король Владислав IV) как избранному русскому царю. В конце сентября 1610 года в составе великого посольства отправился к Сигизмунду III под Смоленск при «больших» послах как «выборный дворянин» по Переяславлю- Рязанскому. Непосредственно в переговорах Ляпунов не участвовал, но открыто выражал недовольство действиями главных послов (прежде всего князя В. В. Голицына и митрополита Филарета), в т. ч. при представителях Речи Посполитой (они «делают всё собою и таят всё от дворян»). В свою очередь, руководители посольства в конце ноября обвинили Ляпунова в «воровстве» и измене, в том, что он насмехался над ними, «бражничая с панами». При развале посольства на рубеже ноября - декабря 1610 года Ляпунов не поехал в Москву. При попытке польско-литовских дипломатов посеять рознь между участниками русского посольства (главными послами и критиковавшими их выборными представителями) Ляпунов вместе с др. дворянами занял солидарную с главными послами позицию по принципиальным вопросам (нельзя без согласия патриарха и «всей земли» изменять наказ послам). Чуть ранее Ляпунов стал жить в королевском лагере, что использовал в целях обогащения: польский король Сигизмунд III пожаловал его бывшим поместьем князя Д. И. Шуйского в Московском уезде и ещё одним селом на Рязанщине. Видимо, такое поведение Ляпунова было отчасти прикрытием - он регулярно снабжал брата Прокопия информацией о ходе переговоров, о действиях и намерениях короля в отношении Русского государства. В январе 1611 года, когда Переяславль-Рязанский перестал подчиняться «Семибоярщине» и представителям короля в Москве, бояре сообщили Сигизмунду III о сношениях Ляпунова с Прокопием и рекомендовали арестовать его и провести соответствующее расследование. После этого имя Ляпунова в документах не упоминается.
По легендарному и недостоверному известию позднего компилятивного сочинения сложного состава, Ляпунов был повешен по приказу короля за изменнические действия в отношении «великого государя Василия Шуйского», в т. ч. за сведение его с престола (что было правдой), а также за привоз бывшего царя в лагерь под Смоленском и неподобающее поведение по отношению к нему на приёме у короля (оба обвинения не соответствовали действительности).