ЛЯНТОРСКИЙ ХАНТЫЙСКИЙ МУЗЕЙ

Лянторский хантыйский этнографический музей создан 1989 году по решению Лянторского поселкового Совета, при содействии хантыйского писателя, депутата Верховного Совета СССР Еремея Айпина.

В сентябре этого же года было принято решение «О строительстве музейно-парковой зоны».

В основу первой экспозиции музея легла коллекция предметов этнографии Александра Михайловича Куликова, которую он собирал в течение 7 лет, работая мастером участка в «Сургутэстдорстрой». В 1988 году, уезжая в Эстонию, он передал культурно-спортивному комплексу поселка Лянторский этнографическую коллекцию из 22 предметов.

В январе 1990 года Анатолий Николаевич Субботин, местный сторожил и охотник, увлекающийся таксидермией, безвозмездно передал музею коллекцию чучел животных бассейна реки Пим (около 150 экспонатов).

Иллюстрации:

Лянторский хантыйский этнографический музей.