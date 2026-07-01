ЛЯНЧЖУ
ЛЯНЧЖУ - археологическая культура позднего неолита и энеолита (в рамках 3300-1700 годов до н. э.) южнее реки Янцзы, в районе озера Тайху.
Названа по поселению у современной деревни Лянчжу, к северо-востоку от города Ханчжоу (уезд Юйхан, провинция Чжэцзян; Китай), исследовавшемуся с 1936 года. Выделяют ранний, средний (неолит) и поздний (энеолит) периоды; их даты спорны: 3300-2700, 2700-2400, 2400-1700; 3000-2500, 2500-2000, 2000-1700 годы или другие. Различают 4 области (к северу, востоку, юго-востоку и к югу от озера Тайху) в рамках Лянчжу, а также зоны её влияния: до юга Шаньдунского полуострова (север провинции Цзянсу) на севере; до территорий пров. Аньхой (до бассейна реки Хуайхэ) и Цзянси (район озера Поянху) на северо-западе и западе; до провинции Чжэцзян, Фуцзянь, Гуандун на юге. Часть памятников Лянчжу имеет слои предыдущих культур - Мацзябан и Сунцзэ (последние частично синхронны и постепенно сменялись Лянчжу). На севере Лянчжу, на поселении Лучжуан (уезд Фунин, провинция Цзянсу) прослежены активные контакты Лянчжус шаньдунским Луншанем.
В Лянчжу складывается иерархия поселений, постепенно появляются города; выделяются общественные и культовые (места локализации алтарей) центры; со среднего периода известны дворцы, алтари в виде ступенчатой пирамиды площадь до 5 тыс. м2 (Фаньшань, Яошань). К среднему периоду относят возникновение раннегосударственного образования, включавшего не менее 5 городов и 40 поселений (в т. ч. укреплённых). Его называют «царство Мо» по «столичному» городищу Моцзяошань (уезд Юйхан, провинция Чжэцзян). Городище окружено стеной из утрамбованной земли; площадь более 300 тысяч м 2 , мощность слоя до 10,2 м; выделяется 3 возвышения, вероятно, искусственных. Дома разнообразны, многие - свайные, есть с глинобитными стенами, отмечено использование обожжённого кирпича (исследована и яма для обжига) и др. Изучались также колодцы, деревянные ограждения и др.
Для раннего Лянчжу характерны одиночные трупоположения на спине. Выделяется погребение в Чжанлиншань (узд Усянь, провинция Цзянсу), которое отличает большое число изделий из нефрита, в т. ч. навершия жезлов (цун) со стилизованным изображением божества, характерным и для последующих периодов, гребень с пазом для крепления, видимо, к головному убору, украшенный прорезным орнаментом в виде точки с двумя каплями по сторонам, насадки сверху и снизу на рукоять секиры (юэ), кольца. Встречаются подзахоронения женщин к мужчинам, принесённые в жертву собаки, нижние челюсти свиней (характерно для культур Нижней Янцзы). На некрополях государства Мо открыты святилища (каменные или другин площадки). Выделяют могилы «правителей» или «жрецов», окружённые могилами аристократии. Например, Фаньшань на насыпном прямоугольном в плане массиве (90×30 м; первоначальная высота свыше 6 м) с площадкой в центре. Среди находок - многочисленные изделия из нефрита, в т. ч. цуны; пластины трапециевидной формы с пазом в нижней части или отверстиями по периметру («наголовники»); стержни разной формы и стержневидные подвески, есть с изображениями божеств; нагрудные пластины с изображениями главного божества; диски; юэ (есть аналогичные каменные). На могильнике Хуэйгуаньшань зафиксирована каменная обводная стена. На могильниках отчётливо выявлена общественная дифференциация.
Керамические сосуды лощёные, изготовленные в основном на гончарном круге из хорошо отмученного теста, часть из них чёрного цвета (есть красная и серая керамика, в т. ч. лепная): горшки; круглодонные триподы - миски и горшки на трёх ножках (круглых и прямоугольных в сечении в раннем и среднем периодах, Т-образных - в позднем); остродонные сосуды; чаши на широких низких и конических, более высоких, поддонах. В раннем периоде прослеживается связь с культурой Сунцзэ; показательны трёхчастные (с удлинённым туловом, венчиком и низким поддоном) сосуды с ручками-прилепами в верхней части; чаши на высоких поддонах с прорезным орнаментом в виде окружности и двух треугольников по краям; чаши и глубокие миски на невысоком поддоне; «чайники»; кружки. В среднем периоде наблюдается наибольшее разнообразие форм; появляются кувшины со сливом, расписная посуда (среди мотивов - сочетание несимметричных произвольно расположенных линий в виде раскрученной спирали, летящие птицы), гравировка по керамике, покрытие глазурью после нанесения узора (сосуд приобретал блестящий чёрный или тёмно-синий цвет).
Орудия и оружие в основном каменные: топоры тонкие и в плане в виде буквы V (массовые формы), с зауженной верхней частью («плечиковые») с полукруглой рабочей поверхностью, башмаковидные; ножи прямоугольные с 2, 3, 5 отверстиями и клювовидные (жатвенные); тёсла; сошник (?) треугольной формы с 3 отверстиями; наконечники стрел с черешком и иволистные; высоко развиты шлифовка, сверление. Сохранились деревянные лопаты, вёсла, поплавки, сваи и другое, различные корзины из бамбука (в т. ч. для ловли рыбы); лаковые изделия. На нефритовых изделиях многие изображения божеств («нижнее», вероятно главное, иногда сопровождается «верхним») дополнялись мотивами водоплавающих птиц. Выделяют 2-3 варианта устойчивого стиля, характерного для Лянчжу. Исходные изображения божеств, как и цуны, широко распространены и рассматриваются как свидетельства сложившегося института личной власти.
Известны образцы письменности. На трёхчастном сосуде, типичном для среднего и позднего периодов Лянчжу, - стоящие в строчку или в колонку сравнительно простые знаки (сочетание дугообразных линий и затемнённых кругов). На одной из мисок - 2 надписи; знаки нанесены привычной к письму рукой, стандартизированы, характерны одна округлая, другая заострённая стороны; есть знаки односложные и составные; сходства с надписью на трёхчастном сосуде нет. Известны ещё 2 надписи на цуне, близкие по характеру знаков, но более схематичные, очевидно, из-за более твёрдой поверхности носителя, там же - «геральдический» знак. Предполагается, что на этой основе сформировалась более сложная письменность соседней, более поздней культуры Учэн.
В основе хозяйства - поливное рисоводство; выращивали неск. сортов риса, бобовые, жужуб (китайский финик), тыкву, дыню, кунжут, арахис и др. Был одомашнен буйвол, развито шелководство, ткачество (на основе конопли). Велика роль рыболовства. На смену Лянчжу пришла культура Мацяо.