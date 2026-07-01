ЛЯНЧЖУ

ЛЯНЧЖУ - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра позд­не­го не­оли­та и эне­о­ли­та (в рам­ках 3300-1700 годов до н. э.) юж­нее реки Янц­зы, в рай­оне озера Тай­ху.

На­зва­на по по­се­ле­нию у современной деревни Лян­чжу, к се­ве­ро-вос­то­ку от города Хан­чжоу (уезд Юй­хан, провинция Чжэц­зян; Ки­тай), ис­сле­до­вав­ше­му­ся с 1936 года. Вы­де­ля­ют ран­ний, сред­ний (не­олит) и позд­ний (эне­о­лит) пе­рио­ды; их да­ты спор­ны: 3300-2700, 2700-2400, 2400-1700; 3000-2500, 2500-2000, 2000-1700 годы или другие. Раз­ли­ча­ют 4 об­лас­ти (к се­ве­ру, вос­то­ку, юго-вос­току и к югу от озера Тай­ху) в рам­ках Лянчжу, а так­же зо­ны её влия­ния: до юга Шань­дун­ско­го полуострова (се­вер провинции Цзян­су) на се­ве­ре; до тер­ри­то­рий пров. Ань­хой (до бас­сей­на реки Ху­ай­хэ) и Цзян­си (рай­он озера По­ян­ху) на се­ве­ро-за­па­де и за­па­де; до провинции Чжэц­зян, Фуц­зянь, Гу­ан­дун на юге. Часть па­мят­ни­ков Лянчжу име­ет слои пре­ды­ду­щих куль­тур - Мац­зя­бан и Сун­ц­зэ (по­след­ние час­тич­но син­хрон­ны и по­сте­пен­но сме­ня­лись Лянчжу). На се­ве­ре Лянчжу, на по­се­ле­нии Луч­жу­ан (уезд Фу­нин, провинция Цзян­су) про­сле­же­ны ак­тив­ные кон­так­ты Лянчжус шань­дун­ским Лун­ша­нем.

В Лянчжу скла­ды­ва­ет­ся ие­рар­хия по­се­ле­ний, по­сте­пен­но по­яв­ля­ют­ся го­ро­да; вы­де­ля­ют­ся об­ще­ст­вен­ные и куль­то­вые (мес­та ло­ка­ли­за­ции ал­та­рей) цен­тры; со сред­не­го пе­рио­да из­вест­ны двор­цы, ал­та­ри в ви­де сту­пен­ча­той пи­ра­ми­ды площадь до 5 тыс. м2 (Фань­шань, Яо­шань). К сред­не­му пе­рио­ду от­но­сят воз­ник­но­ве­ние ран­не­го­су­дар­ст­вен­но­го об­ра­зо­ва­ния, вклю­чав­ше­го не ме­нее 5 го­ро­дов и 40 по­се­ле­ний (в т. ч. ук­ре­плён­ных). Его на­зы­ва­ют «цар­ст­во Мо» по «сто­лич­но­му» го­ро­ди­щу Моц­зяо­шань (уезд Юй­хан, провинция Чжэц­зян). Го­ро­ди­ще ок­ру­же­но сте­ной из ут­рам­бо­ван­ной зем­ли; площадь бо­лее 300 тысяч м 2 , мощ­ность слоя до 10,2 м; вы­де­ля­ет­ся 3 воз­вы­ше­ния, ве­ро­ят­но, ис­кус­ст­вен­ных. До­ма раз­но­об­раз­ны, мно­гие - свай­ные, есть с гли­но­бит­ны­ми сте­на­ми, от­ме­че­но ис­поль­зо­ва­ние обож­жён­но­го кир­пи­ча (ис­сле­до­ва­на и яма для об­жи­га) и др. Изу­ча­лись так­же ко­лод­цы, де­ревянные ог­ра­ж­де­ния и др.

Для ран­не­го Лянчжу ха­рак­тер­ны оди­ноч­ные тру­по­по­ло­же­ния на спи­не. Вы­де­ляет­ся по­гре­бе­ние в Чжан­лин­шань (узд Усянь, провинция Цзян­су), ко­то­рое от­ли­ча­ет боль­шое чис­ло из­де­лий из неф­ри­та, в т. ч. на­вер­шия жез­лов (цун) со сти­ли­зо­ван­ным изо­бра­же­ни­ем бо­же­ст­ва, ха­рак­тер­ным и для по­сле­дую­щих пе­рио­дов, гре­бень с па­зом для кре­п­ле­ния, ви­ди­мо, к го­лов­но­му убо­ру, ук­ра­шен­ный про­рез­ным ор­на­мен­том в ви­де точ­ки с дву­мя ка­п­ля­ми по сто­ро­нам, на­сад­ки свер­ху и сни­зу на ру­ко­ять се­ки­ры (юэ), коль­ца. Встре­ча­ют­ся под­за­хо­ро­не­ния жен­щин к муж­чи­нам, при­не­сён­ные в жерт­ву со­ба­ки, ниж­ние че­лю­сти сви­ней (ха­рак­тер­но для куль­тур Ниж­ней Янц­зы). На нек­ро­по­лях государства Мо от­кры­ты свя­ти­ли­ща (ка­мен­ные или другин пло­щад­ки). Вы­де­ля­ют мо­ги­лы «пра­ви­те­лей» или «жре­цов», ок­ру­жён­ные мо­ги­ла­ми ари­сто­кра­тии . Например, Фань­шань на на­сып­ном пря­мо­уголь­ном в пла­не мас­си­ве (90×30 м; пер­во­на­чаль­ная высота свыше 6 м) с пло­щад­кой в цен­тре. Сре­ди на­хо­док - мно­го­численные из­де­лия из неф­ри­та, в т. ч. цу­ны; пла­сти­ны тра­пе­цие­вид­ной фор­мы с па­зом в ниж­ней час­ти или от­вер­стия­ми по пе­ри­мет­ру («на­го­лов­ни­ки»); стерж­ни раз­ной фор­мы и стерж­не­вид­ные под­вес­ки, есть с изо­бра­же­ния­ми бо­жеств; на­груд­ные пла­сти­ны с изо­бра­же­ния­ми главного бо­же­ст­ва; дис­ки; юэ (есть ана­ло­гич­ные ка­мен­ные). На мо­гиль­ни­ке Ху­эй­гу­ань­шань за­фик­си­ро­ва­на ка­мен­ная об­вод­ная сте­на. На мо­гиль­ни­ках от­чёт­ли­во выявлена об­щественная диф­фе­рен­циа­ция.

Ке­ра­мические со­су­ды ло­щё­ные, из­го­тов­лен­ные в основном на гон­чар­ном кру­ге из хо­ро­шо от­му­чен­но­го тес­та, часть из них чёр­но­го цве­та (есть крас­ная и се­рая ке­ра­ми­ка , в т. ч. леп­ная): горш­ки; круг­ло­дон­ные триподы - мис­ки и горш­ки на трёх нож­ках (круг­лых и пря­мо­уголь­ных в сечении в ран­нем и сред­нем пе­рио­дах, Т-об­раз­ных - в позд­нем); ост­ро­дон­ные со­су­ды; ча­ши на ши­ро­ких низ­ких и ко­ни­че­ских, бо­лее вы­со­ких, под­до­нах. В ран­нем пе­рио­де про­сле­жи­ва­ет­ся связь с куль­ту­рой Сунц­зэ; по­каза­тель­ны трёх­ча­ст­ные (с уд­ли­нён­ным ту­ло­вом, вен­чи­ком и низ­ким под­до­ном) со­су­ды с руч­ка­ми-при­ле­па­ми в верх­ней час­ти; ча­ши на вы­со­ких под­до­нах с про­рез­ным ор­на­мен­том в ви­де ок­руж­но­сти и двух тре­уголь­ни­ков по кра­ям; ча­ши и глу­бо­кие мис­ки на не­вы­со­ком под­до­не; «чай­ни­ки»; круж­ки. В сред­нем пе­рио­де на­блю­да­ет­ся наи­боль­шее раз­но­об­ра­зие форм; по­яв­ля­ют­ся кув­ши­ны со сли­вом, рас­пис­ная по­су­да (сре­ди мо­ти­вов - со­че­та­ние не­сим­мет­рич­ных про­из­воль­но рас­по­ло­жен­ных ли­ний в ви­де рас­кру­чен­ной спи­ра­ли, ле­тя­щие пти­цы), гра­ви­ров­ка по ке­ра­ми­ке, по­кры­тие гла­зу­рью по­сле на­не­се­ния узо­ра (со­суд при­об­ре­тал бле­стя­щий чёр­ный или тём­но-си­ний цвет).

Ору­дия и ору­жие в основном ка­мен­ные: то­по­ры тон­кие и в пла­не в ви­де бу­к­вы V (мас­со­вые фор­мы), с за­ужен­ной верх­ней ча­стью («пле­чи­ко­вые») с по­лу­круг­лой ра­бо­чей по­верх­но­стью, баш­ма­ко­вид­ные; но­жи пря­мо­уголь­ные с 2, 3, 5 от­вер­стия­ми и клю­во­вид­ные (жат­вен­ные); тёс­ла; сош­ник (?) тре­уголь­ной фор­мы с 3 от­вер­стия­ми; на­ко­неч­ни­ки стрел с че­реш­ком и иво­ли­ст­ные; вы­со­ко раз­ви­ты шли­фов­ка, свер­ле­ние. Со­хра­ни­лись де­ре­вян­ные ло­па­ты, вёс­ла, по­плав­ки, сваи и другое, различные кор­зи­ны из бам­бука (в т. ч. для лов­ли ры­бы); ла­ко­вые из­де­лия. На неф­ри­то­вых из­де­ли­ях многие изо­бра­же­ния бо­жеств («ниж­нее», ве­ро­ят­но глав­ное, ино­гда со­про­во­ж­да­ет­ся «верх­ним») до­пол­ня­лись мо­ти­ва­ми во­до­пла­ваю­щих птиц. Вы­де­ля­ют 2-3 ва­ри­ан­та ус­той­чи­во­го сти­ля, ха­рак­тер­но­го для Лянчжу. Ис­ход­ные изо­бра­же­ния бо­жеств, как и цу­ны, ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны и рас­смат­ри­ва­ют­ся как сви­де­тель­ст­ва сло­жив­ше­го­ся ин­сти­ту­та лич­ной вла­сти.

Из­вест­ны об­раз­цы пись­мен­но­сти . На трёх­ча­ст­ном со­су­де, ти­пич­ном для сред­не­го и позд­не­го пе­рио­дов Лянчжу, - стоя­щие в строч­ку или в ко­лон­ку срав­ни­тель­но про­стые зна­ки (со­че­та­ние ду­го­об­раз­ных ли­ний и за­тем­нён­ных кру­гов). На од­ной из ми­сок - 2 над­пи­си; зна­ки на­не­се­ны при­выч­ной к пись­му ру­кой, стан­дар­ти­зи­ро­ва­ны, ха­рак­тер­ны од­на ок­руг­лая, дру­гая за­ост­рён­ная сто­ро­ны; есть зна­ки од­но­слож­ные и со­став­ные; сход­ст­ва с над­пи­сью на трёх­ча­ст­ном со­су­де нет. Из­вест­ны ещё 2 над­пи­си на цу­не, близ­кие по ха­рак­те­ру зна­ков, но бо­лее схе­ма­тич­ные, оче­вид­но, из-за бо­лее твёр­дой по­верх­но­сти но­си­те­ля, там же - «ге­раль­ди­че­ский» знак. Пред­по­ла­га­ет­ся, что на этой ос­но­ве сфор­ми­ро­ва­лась бо­лее слож­ная пись­мен­ность со­сед­ней, бо­лее позд­ней куль­ту­ры Учэн.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - по­лив­ное ри­со­вод­ст­во; вы­ра­щи­ва­ли неск. сор­тов ри­са, бо­бо­вые, жу­жуб (китайский фи­ник), ты­к­ву, ды­ню, кун­жут, ара­хис и др. Был одо­маш­нен буй­вол, раз­ви­то шел­ко­вод­ст­во, тка­че­ст­во (на ос­но­ве ко­но­п­ли). Ве­ли­ка роль ры­бо­лов­ст­ва. На сме­ну Лянчжу при­шла куль­ту­ра Ма­цяо.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)