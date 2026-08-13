ЛЯМПЕ, АЛЬФРЕД Лямпе (пол. Lampe), Альфред (псевдонимы: Альский А., Марек А. и др.) (14.05.1900, Варшава — 10.12.1943, Москва) — деятель польского рабочего движения, публицист, теоретик польского коммунистического движения.

Лямпе ( пол. Lampe) , Альфред (псевдонимы: Альский А., Марек А. и др.) (14.05.1900, Варшава — 10.12.1943, Москва) — деятель польского рабочего движения, публицист, теоретик польского коммунистического движения. В 1918—1921 — член Еврейской социал-демократической партии «Поалей Цион». С 1921 — в Коммунистической партии Польши (КПП). В 1922—1929 —секретарь Коммунистического союза молодежи Польши, в 1923—1926 находился в заключении за коммунистическую деятельность. С 1926 — член ЦК КПП, во внутрипартийной дискуссии о «майской ошибке КПП» (по поводу поддержки партией государственного переворота Ю. Пилсудского в 1926) примыкал к «меньшинству». После отстранения Исполкомом Коммунистического интернационала «большинства» от руководства партией, в 1929 вошел в состав ее Политбюро и секретариата. В 1930—1933 представлял КПП в Исполкоме Профинтерна в Москве. После возвращения в Польшу в 1933 арестован и приговорен к 15 годам заключения. С 1939 — в СССР, с 1941 активно сотрудничал на радио, с 1942 участвовал в издании журнала «Нове виднокренги» («Новые горизонты»). Неформальный лидер польской коммунистической эмиграции в СССР. В 1943 возглавил организационный комитет Союза польских патриотов (СПП), соавтор проекта его идейной декларации, член редакции газеты «Вольна Польска» («Свободная Польша»), участвовал в работе I съезда СПП. Скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Соч. : Miejsce Polski w Europie . Moskwa, 1944; Mysli о nowej Polsce. Warszawa, 1948; O Nowa Polske. Warszawa, 1954.

Лит. : Lampe A. // Polski Slownik Biograficzny. T. XVI. Wroclaw–Warszawa–Krakow–Gdansk, 1971; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. Г. Ф. Матвеев .