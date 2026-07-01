ЛЯДОВ МАРТЫН НИКОЛАЕВИЧ
ЛЯДОВ (настоящая фамилия Мандельштам) МАРТЫН НИКОЛАЕВИЧ - советский государственный и партийный деятель, историк.
Родился в семье купца. Слушатель Сорбонны (1907-1911, с перерывами). С 1893 года в социал-демократическом движении. В 1895 году арестован, в 1897 году выслан на 5 лет в Верхоянск, затем в 1902 году - в Саратов. Член РСДРП с 1898 года. В 1903году эмигрировал; делегат 2-го съезда РСДРП, примкнул к большевикам (с 1904 года член Бюро комитетов большинства). Агент ЦК РСДРП, занимался транспортировкой нелегальной литературы в Россию. Член Московского комитета РСДРП (1905-1908) и его Исполнительной комиссии по подготовке Московского декабрьского восстания 1905 года в период Революции 1905-1907.
В 1908 году разошёлся с большевиками в оценке политической ситуации в России. Предлагал отозвать социал-демократических депутатов из Государственной думы, прекратить легальную деятельность, начать подготовку вооруженного восстания. Выехал за границу. В 1909 оду один из организаторов социал-демократической школы для рабочих на острове Капри и группы «Вперёд», выступавшей с критикой В. И. Ленина и его сторонников за отход, по мнению её участников, от большевизма.
В 1911 году вновь сблизился с большевиками, вернулся в Россию, работал в конторе Товарищества нефтяного производства «Братья Нобель», что служило прикрытием его пропагандистской социал-демократической деятельности среди промысловых рабочих Баку. В Февральскую революцию 1917 года избран товарищем председателем Бакинского совета рабочих и солдатских депутатов. В Гражд. войну 1917-1922 годов председатель объединённых штабов Красной гвардии промысловых районов, член Президиума Бакинского СНХ. Участвовал в национализации нефтяной промышленности. При захвате Баку турецкими и азербайджанскими войсками совместно с мусаватистами в сентябре 1918 года арестован, перед вступлением в Баку британских войск (в соответствии с Мудросским перемирием 1918) вывезен в Тифлис. После восстановления советской власти в Баку вернулся в РСФСР. Принят в РКП(б) с зачётом партийного стажа с 1893 года. В 1920 году в ВСНХ РСФСР, с октября 1921 года директор его Центрального управления нефтяной промышленности. Одновременно работал в Истпарте при ЦК ВКП(б). Ректор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова (1923-1929). Член Центральной ревизионной комиссии ВКП(б) (1927-1930). Председатель Главного управления научными, научно-художественными и музейными учреждениями Наркомпроса РСФСР (1929). Заведующий Архивом Октябрьской революции (1929-1930). Член Центрального совета Всероссийского общества старых большевиков (1933-1935).
Автор первых трудов по истории РСДРП и РКП(б) - ВКП(б): «История Российской социал-демократической рабочей партии», ч. 1-2, 1906, «25 лет Российской коммунистической партии (большевиков). Исторический обзор развития и борьбы» (1923), «14 лет диктатуры пролетариата» (1931) и др., подготовил к публикации (с предисловием) полный текст протоколов 3-го съезда РСДРП, другие документы по истории партии.