ЛЯДОВ МАРТЫН НИКОЛАЕВИЧ

ЛЯДОВ (настоящая фамилия Ман­дель­штам) МАРТЫН НИКОЛАЕВИЧ - советский государственный и партийный дея­тель, ис­то­рик.

Ро­дил­ся в се­мье куп­ца. Слу­ша­тель Сор­бон­ны (1907-1911, с пе­ре­ры­ва­ми). С 1893 года в со­ци­ал-де­мо­кра­тическом дви­же­нии. В 1895 году аре­сто­ван, в 1897 году вы­слан на 5 лет в Вер­хо­янск, за­тем в 1902 году - в Са­ра­тов. Член РСДРП с 1898 года. В 1903году эмиг­ри­ро­вал; де­ле­гат 2-го съез­да РСДРП, примк­нул к боль­ше­ви­кам (с 1904 года член Бю­ро комитетов боль­шин­ст­ва). Агент ЦК РСДРП, за­ни­мал­ся транс­пор­ти­ров­кой не­ле­галь­ной литературы в Рос­сию. Член Московского комитета РСДРП (1905-1908) и его Ис­пол­нительной ко­мис­сии по под­го­тов­ке Мо­с­ков­ско­го де­кабрь­ско­го вос­ста­ния 1905 года в пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1905-1907 .

В 1908 году ра­зо­шёл­ся с боль­ше­ви­ка­ми в оцен­ке по­ли­тической си­туа­ции в Рос­сии. Пред­ла­гал ото­звать со­ци­ал-де­мо­кра­тических де­пу­та­тов из Государственной ду­мы, пре­кра­тить ле­галь­ную дея­тель­ность, на­чать под­го­тов­ку во­оруженного вос­ста­ния. Вы­ехал за гра­ни­цу. В 1909 оду один из ор­га­ни­за­то­ров со­ци­ал-де­мо­кра­тической шко­лы для ра­бо­чих на острове Ка­при и груп­пы «Впе­рёд», вы­сту­пав­шей с кри­ти­кой В. И. Ле­ни­на и его сто­рон­ни­ков за от­ход, по мне­нию её участ­ни­ков, от боль­ше­виз­ма.

В 1911 году вновь сбли­зил­ся с боль­ше­ви­ка­ми, вер­нул­ся в Рос­сию, ра­бо­тал в кон­то­ре Товарищества неф­тя­но­го про­изводства «Бра­тья Но­бель», что слу­жи­ло при­кры­ти­ем его про­па­ган­ди­ст­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тической дея­тель­но­сти сре­ди про­мы­сло­вых ра­бо­чих Баку. В Февральскую ре­во­лю­цию 1917 года из­бран то­ва­ри­щем председателем Ба­кин­ско­го со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. В Гражд. вой­ну 1917-1922 годов председатель объ­е­ди­нён­ных шта­бов Крас­ной гвар­дии про­мы­сло­вых рай­онов, член Пре­зи­диу­ма Ба­кин­ско­го СНХ. Уча­ст­во­вал в на­цио­на­ли­за­ции неф­тя­ной промышленности. При за­хва­те Ба­ку турецкими и азербайджанскими войсками совместно с му­са­ва­ти­ста­ми в сентябре 1918 года аре­сто­ван, пе­ред всту­п­ле­ни­ем в Ба­ку британских войск (в со­от­вет­ст­вии с Муд­рос­ским пе­ре­ми­ри­ем 1918) вы­ве­зен в Тиф­лис. По­сле вос­ста­нов­ле­ния советской вла­сти в Ба­ку вер­нул­ся в РСФСР. При­нят в РКП(б) с за­чё­том партийного ста­жа с 1893 года. В 1920 году в ВСНХ РСФСР, с октября 1921 года ди­рек­тор его Центрального управ­ле­ния неф­тя­ной промышленности. Од­но­вре­мен­но ра­бо­тал в Ист­пар­те при ЦК ВКП(б). Рек­тор Ком­му­ни­стического университета им. Я. М. Сверд­ло­ва (1923-1929). Член Центральной ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии ВКП(б) (1927-1930). Председатель Главного управ­ле­ния на­учными, на­учно-ху­дожественными и му­зей­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми Нар­ком­про­са РСФСР (1929). Заведующий Ар­хи­вом Октябрьской ре­во­лю­ции (1929-1930). Член Центрального со­ве­та Все­российского общества ста­рых боль­ше­ви­ков (1933-1935).

Ав­тор пер­вых тру­дов по ис­то­рии РСДРП и РКП(б) - ВКП(б): «Ис­то­рия Рос­сий­ской со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии», ч. 1-2, 1906, «25 лет Рос­сий­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (боль­ше­ви­ков). Ис­то­ри­че­ский об­зор раз­ви­тия и борь­бы» (1923), «14 лет дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та» (1931) и др., под­го­то­вил к пуб­ли­ка­ции (с пре­ди­сло­ви­ем) пол­ный текст про­то­ко­лов 3-го съез­да РСДРП, другие до­ку­мен­ты по ис­то­рии пар­тии.