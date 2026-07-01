ЛЯДИНЫ
ЛЯДИНЫ (Гавриловская) - посёлок в западной части Каргопольского района Архангельской области.
Через Лядины проходит автодорога Каргополь - Пудож (Карелия). Образован предположительно в XI-XII веке; в 1648 году упоминается с церквами Покрова и Св. Георгия.
В центре посёлка сохранился редкий (наряду с Кижским погостом, постройками в сёлах Малошуйка и Нёнокса) «тройной» (2 церкви и колокольня) ансамбль памятников деревянного зодчества. В него входят высокая шатровая Покровско- Власьевская церковь (1743 или 1761 год), 12-главая Богоявленская церковь (1793) и шатровая колокольня (1820). Высотная доминанта ансамбля - Покровско-Власьевская церковь - представляет традиционный для шатрового зодчества тип восьмерика на четверике; потолок 2-этажной трапезной поддерживается 2 столбами; квадратная в плане апсида перекрыта массивной бочкой. В верхней холодной Покровской церкви сохранился резной иконостас (иконы XVI-XVIII веков находятся в Архангельском областном музее изобразительного искусств; царские врата - в Эрмитаже, Санкт-Петербург) и «небеса» с изображением Бога Отца в центральном круге и трубящих ангелов по углам. Живописная Богоявленская церковь также построена по типу восьмерика на четверике. Традиционное для каменной архитектуры 5-главие дополнено в ней 4 малыми главами над углами четверика и 3 главами над апсидами; центральная апсида перекрыта бочкой; с западной стороны к основному объёму примыкают трапезная и оригинальное 7-гранное западное крыльцо со сводом, имитирующим синее небо с белыми звёздами. 8-гранная колокольня с центральным столбом поставлена на невысокий четверик. С 2006 года ансамбль реставрируется. Также сохранились деревянного дома и амбары XVIII-XX веков.