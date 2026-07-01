ЛЯДИНЫ

ЛЯДИНЫ (Гав­ри­лов­ская) - по­сё­лок в западной части Кар­го­поль­ско­го района Ар­хан­гель­ской области.

Че­рез Лядины про­хо­дит ав­то­до­ро­га Кар­го­поль - Пу­дож (Ка­ре­лия). Об­ра­зо­ван пред­по­ло­жи­тель­но в XI-XII веке; в 1648 году упо­ми­на­ет­ся с церк­ва­ми По­кро­ва и Св. Ге­ор­гия.

В цен­тре по­сёл­ка со­хра­нил­ся ред­кий (на­ря­ду с Киж­ским по­гос­том, по­строй­ка­ми в сё­лах Ма­ло­шуй­ка и Нё­нок­са) «трой­ной» (2 церк­ви и ко­ло­коль­ня) ан­самбль па­мят­ни­ков де­ревянного зод­че­ст­ва. В не­го вхо­дят вы­со­кая шат­ро­вая По­кров­ско- Влась­ев­ская церковь (1743 или 1761 год), 12-гла­вая Бо­го­яв­лен­ская церковь (1793) и шат­ро­вая ко­ло­коль­ня (1820). Вы­сот­ная до­ми­нан­та ан­самб­ля - По­кров­ско-Влась­ев­ская церковь - пред­став­ля­ет тра­ди­ци­он­ный для шат­ро­во­го зод­че­ст­ва тип вось­ме­ри­ка на чет­ве­ри­ке; по­то­лок 2-этаж­ной тра­пез­ной под­дер­жи­ва­ет­ся 2 стол­ба­ми; квад­рат­ная в пла­не ап­си­да пе­ре­кры­та мас­сив­ной боч­кой. В верх­ней хо­лод­ной По­кров­ской церкви со­хра­нил­ся рез­ной ико­но­стас (ико­ны XVI-XVIII веков на­хо­дят­ся в Ар­хан­гель­ском об­ла­ст­ном му­зее изо­бра­зительного ис­кусств; цар­ские вра­та - в Эр­ми­та­же, Санкт-Пе­тер­бург) и «не­бе­са» с изо­бра­же­ни­ем Бо­га От­ца в центральном кру­ге и тру­бя­щих ан­ге­лов по уг­лам. Жи­во­пис­ная Бо­го­яв­лен­ская церковь так­же по­строе­на по ти­пу вось­ме­ри­ка на чет­ве­ри­ке. Тра­ди­ци­он­ное для ка­мен­ной ар­хи­тек­ту­ры 5-гла­вие до­пол­не­но в ней 4 ма­лы­ми гла­ва­ми над уг­ла­ми чет­ве­ри­ка и 3 гла­ва­ми над ап­си­да­ми; центральная ап­си­да пе­ре­кры­та боч­кой; с западной сто­ро­ны к основному объ­ё­му при­мы­ка­ют тра­пез­ная и ори­ги­наль­ное 7-гран­ное западное крыль­цо со сво­дом, ими­ти­рую­щим си­нее не­бо с бе­лы­ми звёз­да­ми. 8-гран­ная ко­ло­коль­ня с центральным стол­бом по­став­ле­на на не­вы­со­кий чет­ве­рик. С 2006 года ан­самбль рес­тав­ри­ру­ет­ся. Так­же со­хра­ни­лись де­ревянного до­ма и ам­ба­ры XVIII-XX веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)