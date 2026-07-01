ЛЬВОВЫ

ЛЬВОВЫ - русский кня­же­ский род, от­расль яро­слав­ских Рю­ри­ко­ви­чей .

Ро­до­на­чаль­ник - Лев Да­ни­ло­вич Зу­ба­тый (конец XV - начало XVI века). Его сы­но­вья ста­ли ос­но­ва­те­ля­ми двух вет­вей ро­да, за ко­то­ры­ми в се­ре­ди­не - 2-й половины XVI века за­кре­пи­лась фа­ми­лия Льво­вы.

Ос­но­ва­тель стар­шей вет­ви - Дмит­рий Льво­вич Зу­ба­тый Ве­кош­ка (1-я половина XVI века). Его по­то­мок в 4-м по­ко­ле­нии - Мат­вей Да­ни­ло­вич Львов (? - не ра­нее 1603 года), вое­во­да в Во­ло­где (1597), Вер­хо­ту­рье (1601-1603). Его пле­мян­ник - А. М. Львов. Из­вест­ны пле­мян­ни­ки А. М. Льво­ва: Дмит­рий Пет­ро­вич (? - 1660), боя­рин (1655), с 1623 года столь­ник, вое­во­да в Рыль­ске (1628-1630), в Великом Ус­тю­ге (1630-1633), Яб­ло­но­ве (1638), в 1635 году вое­во­да боль­шо­го пол­ка в Пе­ре­яс­лав­ле-Ря­зан­ском, в 1641 году пол­ко­вой вое­во­да в Мцен­ске, в 1645 году осад­ный вое­во­да в Одое­ве, околь­ни­чий (1645), в 1646-1648 годы слу­жил в го­ро­дах стро­ив­шей­ся Бел­го­род­ской чер­ты, 1-й су­дья При­ка­за сбо­ра рат­ных лю­дей (1646, 1647-1653), Сы­ск­но­го при­ка­за (1646-1648) и Ус­тюж­ской че­ти (1653), уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов, не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в русских по­соль­ст­вах (Да­ния, Речь По­спо­ли­тая ), по­лу­чил почетный ти­тул на­ме­ст­ни­ка Брян­ско­го (1658), от­прав­лен в почетную ссыл­ку 1-м вое­во­дой в Ас­т­ра­хань (1658-1660); Ва­си­лий Пет­ро­вич (? - не ранее 1657), околь­ни­чий (1647), с 1627 года столь­ник, с 1628 года крав­чий при дво­ре пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та, двин­ский вое­во­да (1636-1638), вое­во­да в Яб­ло­но­ве (1640), Одое­ве (1642), Пу­тив­ле (1643-1645), в 1647 году стро­ил году Ца­рёв-Алек­се­ев (ны­не Но­вый Ос­кол), вое­во­да в Пско­ве (1650-1651), во вре­мя Псков­ско­го вос­ста­ния 1650 года сыг­рал важ­ную роль в за­ми­ре­нии го­ро­жан, уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667; Се­мён Пет­ро­вич (?-1659), околь­ни­чий (1652), с 1625 года столь­ник, вое­во­да в Во­ро­не­же (1630-1631), уча­ст­ник русско- польской вой­ны 1654-1667 годов, вое­во­да в Бел­го­ро­де (1657-1658), по­пал в плен к крым­ским та­та­рам во вре­мя Ко­но­топ­ско­го сра­же­ния 1659 года и вско­ре умер от по­лу­чен­ных ран. Сын В. П. Льво­ва - Ми­ха­ил Ва­силь­е­вич (? - по­сле 1673), столь­ник, уча­ст­ник русского по­соль­ст­ва в Речь По­спо­ли­ту (1662), ве­дал Пе­чат­ным дво­ром в Мо­ск­ве (до 1665 года), вы­сту­пил про­тив цер­ков­ной ре­фор­мы пат­ри­ар­ха Нико­на , в 1665 году со­слан в Со­ло­вец­кий монастырь, под­дер­жал Со­ло­вец­кое вос­ста­ние 1667-1676.

Из­вес­тен двою­род­ный пле­мян­ник А. М. Льво­ва - Сте­пан Фё­до­ро­вич (? - 1692/1693), околь­ни­чий (1677), столь­ник с 1646 года, вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­роде (1675-1676), Смо­лен­ске (1678-1680). Пле­мян­ник по­след­не­го - Ми­ха­ил Ни­ки­тич (? - 1704), боя­рин (1692), с 1676 года столь­ник, с 1686 года ком­нат­ный столь­ник ца­ря Пет­ра I , околь­ни­чий (1687), 2-м бра­ком был же­нат на кор­ми­ли­це Пет­ра I Не­они­ле Еро­фе­ев­не, 1-й су­дья («ге­не­рал-про­фос») Зем­ско­го при­ка­за (1689-1699), вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние Пет­ра I, в 1693 году со­про­во­ж­дал его в по­езд­ке в Ар­хан­гельск, член «Все­шу­тей­но­го со­бо­ра», уча­ст­ник Азов­ских по­хо­дов 1695-1696, в 1700 году на­зна­чен членом Ко­мис­сии по со­став­ле­нию но­во­го уло­же­ния (см. в статье Уложенные комиссии), в 1703 году ве­дал в Тих­ви­не от­прав­кой ра­бот­ных лю­дей на строи­тель­ст­во но­вых ук­ре­п­лений Шлис­сель­бург­ской кре­по­сти. По­том­ки С. Ф. Льво­ва в 4-м по­ко­ле­нии, бра­тья: Дмит­рий Се­мё­но­вич [6(17). 7.1765-25.12.1834(6.1.1835)], генерал-майор (по­жа­ло­ван в 1815 году, про­из­ве­дён в 1816 году), с 1773 года на во­енной служ­бе, сол­дат лейб-гвардейского. Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка, в 1794 году со­сто­ял при Ору­жей­ной па­ла­те, с 1796 года в от­став­ке в чи­не бри­га­ди­ра, су­дья со­ве­ст­но­го су­да по вы­бо­рам ка­луж­ско­го дво­рян­ст­ва (1810-1814), внёс зна­чительный вклад в фор­ми­ро­ва­ние Ка­луж­ско­го опол­че­ния в Отечественную войну 1812 года, командир 1-го пе­ше­го пол­ка (1812-1813), исполняющий обязанности начальника Ка­луж­ско­го опол­че­ния во вре­мя его от­лу­чек, начальник Ка­луж­ско­го опол­че­ния (1813-1814), от­ли­чил­ся при оса­де Дан­ци­га в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, кол­лек­цио­нер западно-ев­ропейской жи­во­пи­си; Вла­ди­мир Се­мё­но­вич [23.11(4.12). 1771-26.10(7.11).1829], под­пол­ков­ник (1813), в 1775 году на­чал служ­бу в лейб-гвардейском Пре­об­ра­жен­ском пол­ку, с 1796 года в от­став­ке, в Отечественную вой­ну 1812 года на­хо­дил­ся в со­ста­ве Московского опол­че­ния, по­мощ­ник командира 2-го ка­зачь­е­го пол­ка, уча­ст­ник Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния, с 1813 года в от­став­ке по бо­лез­ни, клин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1828-1829), ху­дож­ник-ак­ва­ре­лист.

Сын Д. С. Льво­ва - Алек­сандр Дмит­рие­вич [17(28).12.1798-21.3 (2.4).1866], тайнный советник (1859), гоф­мей­стер (1859), в 1816-1826 годы на во­енной служ­бе, с 1826 года слу­жил по ве­дом­ст­ву Министерства фи­нан­сов: начальник от­де­ле­ния Департамента внеш­ней тор­гов­ли (1829-1834), управ­ляю­щий Московской кон­то­рой Государственного ком­мерческого бан­ка (1834-1840), с 1842 года по­пе­чи­тель Московского си­рот­ско­го до­ма, председатель Комитета для над­зо­ра за фаб­ри­ка­ми и за­во­да­ми в Мо­ск­ве (1849-1858), ви­це-пре­зи­дент Московской двор­цо­вой кон­то­ры (с 1858 года). Его внук - Алек­сандр Дмит­рие­вич [4(16).3.1863 - по­сле 1918], действительный статский советник (1912), в зва­нии ка­мер­ге­ра (1909), один из ор­га­ни­за­то­ров по­жар­но­го де­ла в Рос­сии, соз­да­тель доб­ро­воль­ной по­жар­ной дру­жи­ны в Стрель­не под Санкт-Пе­тер­бур­гом (1881), ини­циа­тор про­ве­де­ния 1-й Все­российской по­жар­ной вы­став­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1892), председатель Пе­тер­гоф­ской уезд­ной зем­ской упра­вы (1892-1995), действительный член (с 1891 года), ви­це- председатель (с 1909 года) по­пе­читель со­ве­та при­юта прин­ца П. Г. Оль­ден­бург­ско­го, вме­сте с графом А. Д. Ше­ре­ме­те­вым ор­га­ни­зо­вал Императорское российское по­жар­ное общество (1893; ИРПО), председатель его Со­ве­та (1894-1916, 1916-1917), редактор журнала «По­жар­ное де­ло» (1894-1918), ав­тор 1-го российского тех­нического ру­ко­во­дства «Го­род­ские по­жар­ные ко­ман­ды» (1890) и др.

Из­вест­ны де­ти В. С. Льво­ва: Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич [11(23).3.1805-22.3(3.4).1856], статский советник (1846), в 1823-1831 годы на во­енной служ­бе, с 1831 года в от­став­ке, в 1832 году от­крыл в Мо­ск­ве не­боль­шую ти­по­гра­фию (5 стан­ков), чи­нов­ник кан­це­ля­рии московского гражданского гу­бер­на­то­ра (1836-1838), ин­спек­тор клас­сов 1-го Московского ка­дет­ско­го кор­пу­са (1838-1847), депутат Московского дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (1847-1849), из­вес­тен как ли­бе­раль­ный цен­зор Московского цен­зур­но­го комитета (1850-1852), уво­лен­ный за раз­ре­ше­ние пуб­ли­ка­ции отдельным из­да­ни­ем «За­пи­сок охот­ни­ка» сво­его при­яте­ля И. С. Тур­ге­не­ва (вос­ста­нов­лен на служ­бе в 1854 году), в 1850-е годы начальник Зем­ле­дельческой шко­лы в Мо­ск­ве, пи­са­тель, ав­тор мно­го­численных очер­ков, по­вес­тей, ска­зок и рас­ска­зов для де­тей («Крас­ное яич­ко для детей», 1831; «Се­рый ар­мяк, или Ис­пол­нен­ное обе­ща­ние», 1836; «При­ё­мыш Се­рё­жа», 1854; «Сказ­ка о трёх брать­ях: Се­мё­не, Па­хо­ме да Ива­не…», 1851; «Сказ­ка о двух Ива­нах», 1852); в сво­ём име­нии Спас­ское-Те­ле­шо­во (ны­не в чер­те города Сол­неч­но­горск) соз­дал и со­дер­жал за свой счёт шко­лы и боль­ни­цы для кре­сть­ян; Ека­те­ри­на Вла­ди­ми­ров­на [30.1(11.2).1807-25.6(7.7).1880], фрей­ли­на дво­ра великой княгини Еле­ны Пав­лов­ны (с 1842), ка­мер-фрей­ли­на (с 1864 года), член комитета по­пе­че­ния дет­ских при­ютов, член Жен­ско­го пат­рио­тического общества, при­над­ле­жа­ла к ли­бе­раль­но­му кры­лу двор­цо­вой эли­ты; Ге­ор­гий Вла­ди­ми­ро­вич [12(24).8.1821-19.9.1873], стат. сов. (1858), юрист, окон­чил Учи­ли­ще пра­во­ве­де­ния (1842), слу­жил в Се­на­те, в 1843-1846 годы уча­ст­во­вал в се­нат­ской ко­мис­сии графа И. Н. Тол­сто­го для ре­ви­зии Восточной Си­би­ри, член Московского гу­берн­ско­го по­пе­чи­тель­но­го о тюрь­мах комитета (1848-1855), стар­ший чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний Ко­мис­сар­ско­го департамента при Морском министерстве (1855-1858), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии ре­фор­мы ми­ни­стер­ст­ва, редактор журнала «Мор­ской сбор­ник» (1860), со­ста­вил за­пис­ку о по­ло­же­нии кан­то­ни­стов (со­дер­жав­шие­ся в ней фак­ты спо­соб­ст­во­ва­ли унич­то­же­нию это­го ин­сти­ту­та). Из­вест­на дочь князя В. В. Льво­ва - Ели­за­ве­та Вла­ди­ми­ров­на (в за­му­же­ст­ве Мат­вее­ва) [31.10(12.11). 1853 - по­сле 1917 года], пи­са­тель­ни­ца, ав­тор по­вес­тей (в т. ч. «Сель­цо Ма­ли­нов­ка», 1875), рас­ска­зов (час­тич­но во­шли в сборник «Рас­ска­зы», 1896), пьес, книг по ку­ли­на­рии («За­па­сы и за­го­тов­ки в до­маш­нем хо­зяй­ст­ве», 1909, и др.).

Её двою­род­ные бра­тья: Алек­сей Ев­гень­е­вич [14(26).1.1850-26.6.1937], действительный статский советник (1898), в долж­но­сти гоф­мей­сте­ра (1903), окон­чил юри­дический факультет Московского университета со сте­пе­нью кан­ди­да­та (1874), то­ва­рищ про­ку­ро­ра Ви­лен­ской губернии (1876-1880), Туль­ской губернии (1880-1881), ми­ро­вой су­дья Алек­син­ско­го уезда (1881-1889), член Моск. ок­руж­но­го су­да по Ве­рей­ско­му уезду (с 1890 года), сек­ре­тарь Со­ве­та Московского ху­дожественного общества (с 1892), ин­спек­тор (1894-1896), ди­рек­тор (1896-1917) МУЖВЗ, с 1918 года в эмиг­ра­ции во Фран­ции; Вла­ди­мир Ев­гень­е­вич (1851 - 8.7.1920), действительный статский советник (1902), ди­пло­мат, сек­ре­тарь росскийской мис­сии в Ни­дер­лан­дах (1880-1889), 1-й сек­ре­тарь российских по­сольств в Ис­па­нии (1890-1895) и Ру­мы­нии (1895-1896), российский кон­сул в Бу­да­пеш­те (1897-1901), ди­рек­тор Московского главного ар­хи­ва МИД (1901-1916), почетный опе­кун Опе­кун­ско­го со­ве­та Ве­дом­ст­ва уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии по Московскому при­сут­ст­вию, член Со­ве­та Ели­за­ве­тин­ско­го института в Мо­ск­ве, по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года в эмиг­ра­ции во Фран­ции; Сер­гей Ев­гень­е­вич [31.8(12.9).1859-8.6.1937], пред­при­ни­ма­тель, вла­де­лец и гла­ва фир­мы «По­жев­ские за­во­ды князя С. Е. Льво­ва», ко­то­рой при­над­ле­жа­ли По­жев­ский же­ле­зо­де­ла­тель­ный, Ели­за­ве­то-По­жев­ский про­кат­ный и Лукь­я­нов­ский чу­гу­но­пла­виль­ный за­во­ды в Перм­ской губернии, вла­дел име­ния­ми в Со­ли­кам­ском (Усоль­ском) уезде Перм­ской губернии (свыше 109 тысяч га ле­са и свыше 14 тысяч га зем­ли), вы­ку­пил у Все­во­лож­ских реч­ную фло­ти­лию (4 бук­сир­ных па­ро­хо­да и до 30 не­па­ро­вых су­дов). 5.4.1924 года аре­сто­ван вме­сте с семь­ёй по обвинению в при­ча­ст­но­сти к ан­ти­со­вет­ской груп­пе, вы­слан на Урал на 3 го­да, его се­мья ли­ше­на пра­ва про­жи­ва­ния в круп­ных го­ро­дах стра­ны, 13.06.1924 года де­ло пе­ре­смот­ре­но, на­ка­за­ние при­зна­но ус­лов­ным, в 1935 году по­сле убий­ст­ва С. М. Ки­ро­ва сы­но­вья С. Е. Льво­ва бы­ли вы­сла­ны в Куй­бы­шев (ны­не Са­ма­ра), а вско­ре и он с же­ной раз­де­лил их судь­бу, умер от кро­во­из­лия­ния в мозг, 4 его сы­на бы­ли рас­стре­ля­ны в 1937-1942 годы; Г. Е. Львов. Из де­тей С. Е. Льво­ва наи­бо­лее из­вест­на Еле­на Сер­ге­ев­на [12(24).11.1891-1.6.1971], с 1918 года в эмиг­ра­ции во Фран­ции, с 1922 года за­ни­ма­лась ико­но­пи­сью, член (1927), позд­нее ви­це-пред­се­да­тель общества «Ико­на» в Па­ри­же, пи­са­ла ико­ны для церкви Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в городе Льеж (Бель­гия; 1930-е годы; совместно с В. В. Сер­гее­вым), церкви в честь иконы Бо­жи­ей Ма­те­ри «Знамение» в Па­ри­же (1930-е годы; совместно с Д. С. Стел­лец­ким), церкви Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва в Мар­ме­ло­не (Фран­ция; 1930-е годы), хра­ма в зам­ке Мон­бель­яр (Бель­фор, Фран­ция; 1950-е годы), церкви Про­ро­ка Илии на пра­во­слав­ном клад­би­ще в Хель­син­ки (1955-1957; совместно с Г. В. Мо­ро­зо­вым) и др., при­ни­ма­ла уча­стие в рос­пи­си хра­ма Свя­то-Сер­ги­ев­ско­го под­во­рья в Па­ри­же (1943-1953; под руководством Стел­лец­ко­го).

Ос­но­ва­тель млад­шей вет­ви ро­да - Ан­д­рей Льво­вич Зу­ба­тый Лу­гов­ка (1-я половина XVI века). Его по­то­мок в 4-м по­ко­ле­нии - Иван Ан­д­рее­вич Львов Сма­га (? - не ра­нее 1644 года), вое­во­да в Ко­лом­не (1625), Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском (1626-1627), 1-й вое­во­да в Яро­слав­ле (1636-1637), вое­во­да в Хот­мыж­ске (1643-1644). Его вну­ча­тый пле­мян­ник - Пётр Лу­кич [? - 5(16).3.1715], околь­ни­чий (1688), столь­ник (с 1659/1660), вое­во­да в Том­ске (1677-1680), в Крым­ском по­хо­де 1687 года вое­во­да в боль­шом пол­ку у зна­ме­ни, вое­во­да в Сев­ске (1688, 1691-1693, 1704), су­дья Вла­ди­мир­ско­го суд­но­го при­ка­за (1688-1689), вое­во­да в Кур­ске (1689-1691), в Ка­за­ни (1694-1696), в 1697 году по­стро­ил на свои сред­ст­ва ко­рабль для Азов­ско­го фло­та, су­дья при рас­сле­до­ва­нии дел уча­ст­ни­ков Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1698 года, в 1707-1708 годы ру­ко­во­дил Про­ви­ант­ским при­ка­зом. Его пле­мян­ник - Иван Боль­шой Бо­ри­со­вич [1669 - 23.9(4.10).1719], столь­ник, 2-й вое­во­да в Сев­ске (1693), ко­мис­сар при российских не­до­рос­лях, от­прав­лен­ных для обу­че­ния на­ви­гацкому де­лу в Ни­дер­лан­ды и Ве­ли­ко­бри­та­нию (1708-1716), обер-эки­паж­мей­стер Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии (с 1716 года), в 1718 году два­ж­ды под­вер­гал­ся аре­сту по де­лу ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча, в том же го­ду со­слан в свои де­рев­ни. По­то­мок А. Л. Зу­ба­то­го Лу­гов­ки в 4-м по­ко­ле­нии - Ни­ки­та Яков­ле­вич Львов [? - 29.3(8.4). 1684], околь­ни­чий (1664), пат­ри­ар­ший столь­ник (с 1629 года), стряп­чий (1629), за­тем цар­ский столь­ник, уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов и русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов, вое­во­да в Ка­лу­ге (1660-1662), 2-й су­дья Ям­ско­го при­ка­за (1664-1665) и Но­вой че­ти (1664), 1-й вое­во­да в Кие­ве (1665), Сев­ске (1665-1668), 5(15).3.1669 по­стриг­ся в мо­на­хи с име­нем Нил в Толг­ском монастыре близ Яро­слав­ля, на его сред­ст­ва в мо­на­сты­ре бы­ла по­строе­на 3-ярус­ная ка­мен­ная ко­ло­коль­ня. По­то­мок А. Л. Зу­ба­то­го Лу­гов­ки в 6-м по­ко­ле­нии - Се­мён Ива­но­вич Львов [?-11(21).5.1671], столь­ник (с 1639 года), во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годов в 1658 году ез­дил с по­соль­ст­вом в Виль­но, пол­ко­вой вое­во­да в Бел­го­ро­де (1664-1665), 3-й вое­во­да в Аст­ра­ха­ни (1668-1670), по­пал в плен и был за­му­чен уча­ст­ни­ка­ми Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов. Его двою­род­ный пле­мян­ник - Пётр Гри­горь­е­вич [?-9(20).5.1706], околь­ни­чий (1696), вое­во­да кев­роль­ский и ме­зен­ский (1671), стряп­чий (1676), вое­во­да в Пус­то­зер­ске (1675-1677), с 1678/1679 столь­ник, вое­во­да в Во­ло­где (1682, 1693-1694), ком­нат­ный столь­ник ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны, вое­во­да у боль­шо­го пол­ко­во­го зна­ме­ни в боль­шом пол­ку во 2-м Азов­ском по­хо­де 1696 года, 1-й русский вое­во­да Азо­ва (1696-1697), по­стро­ил на свои сред­ст­ва 2 ко­раб­ля для Азов­ско­го фло­та, с 1705 года ве­дал в Мо­ск­ве де­ла­ми боль­ных и ра­не­ных. Млад­шая ветвь ро­да пре­сек­лась в конце XVIII века.

Род Львовых вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Ка­луж­ской (1820), Мо­с­ков­ской (1849), Ор­лов­ской (1858), Туль­ской (1873) гу­бер­ний.

Су­ще­ст­ву­ют так­же мно­го­численные дво­рян­ские ро­ды Львовых, не род­ст­вен­ные кня­же­ско­му ро­ду.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)