ЛЬВОВЫ
ЛЬВОВЫ - русский княжеский род, отрасль ярославских Рюриковичей.
Родоначальник - Лев Данилович Зубатый (конец XV - начало XVI века). Его сыновья стали основателями двух ветвей рода, за которыми в середине - 2-й половины XVI века закрепилась фамилия Львовы.
Основатель старшей ветви - Дмитрий Львович Зубатый Векошка (1-я половина XVI века). Его потомок в 4-м поколении - Матвей Данилович Львов (? - не ранее 1603 года), воевода в Вологде (1597), Верхотурье (1601-1603). Его племянник - А. М. Львов. Известны племянники А. М. Львова: Дмитрий Петрович (? - 1660), боярин (1655), с 1623 года стольник, воевода в Рыльске (1628-1630), в Великом Устюге (1630-1633), Яблонове (1638), в 1635 году воевода большого полка в Переяславле-Рязанском, в 1641 году полковой воевода в Мценске, в 1645 году осадный воевода в Одоеве, окольничий (1645), в 1646-1648 годы служил в городах строившейся Белгородской черты, 1-й судья Приказа сбора ратных людей (1646, 1647-1653), Сыскного приказа (1646-1648) и Устюжской чети (1653), участник русско-польской войны 1654-1667 годов, неоднократно участвовал в русских посольствах (Дания, Речь Посполитая), получил почетный титул наместника Брянского (1658), отправлен в почетную ссылку 1-м воеводой в Астрахань (1658-1660); Василий Петрович (? - не ранее 1657), окольничий (1647), с 1627 года стольник, с 1628 года кравчий при дворе патриарха Филарета, двинский воевода (1636-1638), воевода в Яблонове (1640), Одоеве (1642), Путивле (1643-1645), в 1647 году строил году Царёв-Алексеев (ныне Новый Оскол), воевода в Пскове (1650-1651), во время Псковского восстания 1650 года сыграл важную роль в замирении горожан, участник русско-польской войны 1654-1667; Семён Петрович (?-1659), окольничий (1652), с 1625 года стольник, воевода в Воронеже (1630-1631), участник русско- польской войны 1654-1667 годов, воевода в Белгороде (1657-1658), попал в плен к крымским татарам во время Конотопского сражения 1659 года и вскоре умер от полученных ран. Сын В. П. Львова - Михаил Васильевич (? - после 1673), стольник, участник русского посольства в Речь Посполиту (1662), ведал Печатным двором в Москве (до 1665 года), выступил против церковной реформы патриарха Никона, в 1665 году сослан в Соловецкий монастырь, поддержал Соловецкое восстание 1667-1676.
Известен двоюродный племянник А. М. Львова - Степан Фёдорович (? - 1692/1693), окольничий (1677), стольник с 1646 года, воевода в Нижнем Новгороде (1675-1676), Смоленске (1678-1680). Племянник последнего - Михаил Никитич (? - 1704), боярин (1692), с 1676 года стольник, с 1686 года комнатный стольник царя Петра I, окольничий (1687), 2-м браком был женат на кормилице Петра I Неониле Ерофеевне, 1-й судья («генерал-профос») Земского приказа (1689-1699), входил в ближайшее окружение Петра I, в 1693 году сопровождал его в поездке в Архангельск, член «Всешутейного собора», участник Азовских походов 1695-1696, в 1700 году назначен членом Комиссии по составлению нового уложения (см. в статье Уложенные комиссии), в 1703 году ведал в Тихвине отправкой работных людей на строительство новых укреплений Шлиссельбургской крепости. Потомки С. Ф. Львова в 4-м поколении, братья: Дмитрий Семёнович [6(17). 7.1765-25.12.1834(6.1.1835)], генерал-майор (пожалован в 1815 году, произведён в 1816 году), с 1773 года на военной службе, солдат лейб-гвардейского. Преображенского полка, в 1794 году состоял при Оружейной палате, с 1796 года в отставке в чине бригадира, судья совестного суда по выборам калужского дворянства (1810-1814), внёс значительный вклад в формирование Калужского ополчения в Отечественную войну 1812 года, командир 1-го пешего полка (1812-1813), исполняющий обязанности начальника Калужского ополчения во время его отлучек, начальник Калужского ополчения (1813-1814), отличился при осаде Данцига в ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, коллекционер западно-европейской живописи; Владимир Семёнович [23.11(4.12). 1771-26.10(7.11).1829], подполковник (1813), в 1775 году начал службу в лейб-гвардейском Преображенском полку, с 1796 года в отставке, в Отечественную войну 1812 года находился в составе Московского ополчения, помощник командира 2-го казачьего полка, участник Бородинского сражения, с 1813 года в отставке по болезни, клинский уездный предводитель дворянства (1828-1829), художник-акварелист.
Сын Д. С. Львова - Александр Дмитриевич [17(28).12.1798-21.3 (2.4).1866], тайнный советник (1859), гофмейстер (1859), в 1816-1826 годы на военной службе, с 1826 года служил по ведомству Министерства финансов: начальник отделения Департамента внешней торговли (1829-1834), управляющий Московской конторой Государственного коммерческого банка (1834-1840), с 1842 года попечитель Московского сиротского дома, председатель Комитета для надзора за фабриками и заводами в Москве (1849-1858), вице-президент Московской дворцовой конторы (с 1858 года). Его внук - Александр Дмитриевич [4(16).3.1863 - после 1918], действительный статский советник (1912), в звании камергера (1909), один из организаторов пожарного дела в России, создатель добровольной пожарной дружины в Стрельне под Санкт-Петербургом (1881), инициатор проведения 1-й Всероссийской пожарной выставки в Санкт-Петербурге (1892), председатель Петергофской уездной земской управы (1892-1995), действительный член (с 1891 года), вице- председатель (с 1909 года) попечитель совета приюта принца П. Г. Ольденбургского, вместе с графом А. Д. Шереметевым организовал Императорское российское пожарное общество (1893; ИРПО), председатель его Совета (1894-1916, 1916-1917), редактор журнала «Пожарное дело» (1894-1918), автор 1-го российского технического руководства «Городские пожарные команды» (1890) и др.
Известны дети В. С. Львова: Владимир Владимирович [11(23).3.1805-22.3(3.4).1856], статский советник (1846), в 1823-1831 годы на военной службе, с 1831 года в отставке, в 1832 году открыл в Москве небольшую типографию (5 станков), чиновник канцелярии московского гражданского губернатора (1836-1838), инспектор классов 1-го Московского кадетского корпуса (1838-1847), депутат Московского дворянского собрания (1847-1849), известен как либеральный цензор Московского цензурного комитета (1850-1852), уволенный за разрешение публикации отдельным изданием «Записок охотника» своего приятеля И. С. Тургенева (восстановлен на службе в 1854 году), в 1850-е годы начальник Земледельческой школы в Москве, писатель, автор многочисленных очерков, повестей, сказок и рассказов для детей («Красное яичко для детей», 1831; «Серый армяк, или Исполненное обещание», 1836; «Приёмыш Серёжа», 1854; «Сказка о трёх братьях: Семёне, Пахоме да Иване…», 1851; «Сказка о двух Иванах», 1852); в своём имении Спасское-Телешово (ныне в черте города Солнечногорск) создал и содержал за свой счёт школы и больницы для крестьян; Екатерина Владимировна [30.1(11.2).1807-25.6(7.7).1880], фрейлина двора великой княгини Елены Павловны (с 1842), камер-фрейлина (с 1864 года), член комитета попечения детских приютов, член Женского патриотического общества, принадлежала к либеральному крылу дворцовой элиты; Георгий Владимирович [12(24).8.1821-19.9.1873], стат. сов. (1858), юрист, окончил Училище правоведения (1842), служил в Сенате, в 1843-1846 годы участвовал в сенатской комиссии графа И. Н. Толстого для ревизии Восточной Сибири, член Московского губернского попечительного о тюрьмах комитета (1848-1855), старший чиновник особых поручений Комиссарского департамента при Морском министерстве (1855-1858), участвовал в подготовке и проведении реформы министерства, редактор журнала «Морской сборник» (1860), составил записку о положении кантонистов (содержавшиеся в ней факты способствовали уничтожению этого института). Известна дочь князя В. В. Львова - Елизавета Владимировна (в замужестве Матвеева) [31.10(12.11). 1853 - после 1917 года], писательница, автор повестей (в т. ч. «Сельцо Малиновка», 1875), рассказов (частично вошли в сборник «Рассказы», 1896), пьес, книг по кулинарии («Запасы и заготовки в домашнем хозяйстве», 1909, и др.).
Её двоюродные братья: Алексей Евгеньевич [14(26).1.1850-26.6.1937], действительный статский советник (1898), в должности гофмейстера (1903), окончил юридический факультет Московского университета со степенью кандидата (1874), товарищ прокурора Виленской губернии (1876-1880), Тульской губернии (1880-1881), мировой судья Алексинского уезда (1881-1889), член Моск. окружного суда по Верейскому уезду (с 1890 года), секретарь Совета Московского художественного общества (с 1892), инспектор (1894-1896), директор (1896-1917) МУЖВЗ, с 1918 года в эмиграции во Франции; Владимир Евгеньевич (1851 - 8.7.1920), действительный статский советник (1902), дипломат, секретарь росскийской миссии в Нидерландах (1880-1889), 1-й секретарь российских посольств в Испании (1890-1895) и Румынии (1895-1896), российский консул в Будапеште (1897-1901), директор Московского главного архива МИД (1901-1916), почетный опекун Опекунского совета Ведомства учреждений императрицы Марии по Московскому присутствию, член Совета Елизаветинского института в Москве, после Февральской революции 1917 года в эмиграции во Франции; Сергей Евгеньевич [31.8(12.9).1859-8.6.1937], предприниматель, владелец и глава фирмы «Пожевские заводы князя С. Е. Львова», которой принадлежали Пожевский железоделательный, Елизавето-Пожевский прокатный и Лукьяновский чугуноплавильный заводы в Пермской губернии, владел имениями в Соликамском (Усольском) уезде Пермской губернии (свыше 109 тысяч га леса и свыше 14 тысяч га земли), выкупил у Всеволожских речную флотилию (4 буксирных парохода и до 30 непаровых судов). 5.4.1924 года арестован вместе с семьёй по обвинению в причастности к антисоветской группе, выслан на Урал на 3 года, его семья лишена права проживания в крупных городах страны, 13.06.1924 года дело пересмотрено, наказание признано условным, в 1935 году после убийства С. М. Кирова сыновья С. Е. Львова были высланы в Куйбышев (ныне Самара), а вскоре и он с женой разделил их судьбу, умер от кровоизлияния в мозг, 4 его сына были расстреляны в 1937-1942 годы; Г. Е. Львов. Из детей С. Е. Львова наиболее известна Елена Сергеевна [12(24).11.1891-1.6.1971], с 1918 года в эмиграции во Франции, с 1922 года занималась иконописью, член (1927), позднее вице-председатель общества «Икона» в Париже, писала иконы для церкви Александра Невского в городе Льеж (Бельгия; 1930-е годы; совместно с В. В. Сергеевым), церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Париже (1930-е годы; совместно с Д. С. Стеллецким), церкви Воскресения Христова в Мармелоне (Франция; 1930-е годы), храма в замке Монбельяр (Бельфор, Франция; 1950-е годы), церкви Пророка Илии на православном кладбище в Хельсинки (1955-1957; совместно с Г. В. Морозовым) и др., принимала участие в росписи храма Свято-Сергиевского подворья в Париже (1943-1953; под руководством Стеллецкого).
Основатель младшей ветви рода - Андрей Львович Зубатый Луговка (1-я половина XVI века). Его потомок в 4-м поколении - Иван Андреевич Львов Смага (? - не ранее 1644 года), воевода в Коломне (1625), Переславле-Залесском (1626-1627), 1-й воевода в Ярославле (1636-1637), воевода в Хотмыжске (1643-1644). Его внучатый племянник - Пётр Лукич [? - 5(16).3.1715], окольничий (1688), стольник (с 1659/1660), воевода в Томске (1677-1680), в Крымском походе 1687 года воевода в большом полку у знамени, воевода в Севске (1688, 1691-1693, 1704), судья Владимирского судного приказа (1688-1689), воевода в Курске (1689-1691), в Казани (1694-1696), в 1697 году построил на свои средства корабль для Азовского флота, судья при расследовании дел участников Стрелецкого восстания 1698 года, в 1707-1708 годы руководил Провиантским приказом. Его племянник - Иван Большой Борисович [1669 - 23.9(4.10).1719], стольник, 2-й воевода в Севске (1693), комиссар при российских недорослях, отправленных для обучения навигацкому делу в Нидерланды и Великобританию (1708-1716), обер-экипажмейстер Адмиралтейств-коллегии (с 1716 года), в 1718 году дважды подвергался аресту по делу царевича Алексея Петровича, в том же году сослан в свои деревни. Потомок А. Л. Зубатого Луговки в 4-м поколении - Никита Яковлевич Львов [? - 29.3(8.4). 1684], окольничий (1664), патриарший стольник (с 1629 года), стряпчий (1629), затем царский стольник, участник русско-польской войны 1654-1667 годов и русско-шведской войны 1656-1658 годов, воевода в Калуге (1660-1662), 2-й судья Ямского приказа (1664-1665) и Новой чети (1664), 1-й воевода в Киеве (1665), Севске (1665-1668), 5(15).3.1669 постригся в монахи с именем Нил в Толгском монастыре близ Ярославля, на его средства в монастыре была построена 3-ярусная каменная колокольня. Потомок А. Л. Зубатого Луговки в 6-м поколении - Семён Иванович Львов [?-11(21).5.1671], стольник (с 1639 года), во время русско-польской войны 1654-1667 годов в 1658 году ездил с посольством в Вильно, полковой воевода в Белгороде (1664-1665), 3-й воевода в Астрахани (1668-1670), попал в плен и был замучен участниками Разина восстания 1670-1671 годов. Его двоюродный племянник - Пётр Григорьевич [?-9(20).5.1706], окольничий (1696), воевода кеврольский и мезенский (1671), стряпчий (1676), воевода в Пустозерске (1675-1677), с 1678/1679 стольник, воевода в Вологде (1682, 1693-1694), комнатный стольник царевны Софьи Алексеевны, воевода у большого полкового знамени в большом полку во 2-м Азовском походе 1696 года, 1-й русский воевода Азова (1696-1697), построил на свои средства 2 корабля для Азовского флота, с 1705 года ведал в Москве делами больных и раненых. Младшая ветвь рода пресеклась в конце XVIII века.
Род Львовых внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Калужской (1820), Московской (1849), Орловской (1858), Тульской (1873) губерний.
Существуют также многочисленные дворянские роды Львовых, не родственные княжескому роду.
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