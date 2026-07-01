ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИ­ВЕР­СИТЕТ име­ни Ива­на Фран­ко - один из ста­рей­ших уни­вер­си­те­тов Восточной Ев­ро­пы.

Ос­но­ван в 1661 году, ко­гда польский ко­роль Ян Ка­зи­мир Ва­за пре­дос­та­вил ие­зу­ит­ской кол­ле­гии (1608) ста­тус ака­де­мии и «ти­тул уни­вер­си­те­та». В 1758-1759 годы польский ко­роль Ав­густ III фор­маль­но под­твер­дил пра­ва ака­де­мии и университета. До 1773 года университет на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем ор­де­на ие­зуи­тов. В струк­ту­ре университета пер­во­на­чаль­но бы­ло 2 факультета - фи­ло­соф­ский и бо­го­слов­ский (тео­ло­ги­че­ский). В 1744 году от­кры­ты ка­фед­ры ма­те­ма­ти­ки, фи­зи­ко-ма­те­ма­тический ка­би­нет, ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия; на­ча­то пре­по­да­ва­ние польского, французского, немецкого язы­ков, гео­гра­фии и ис­то­рии. По­сле рос­пус­ка ор­де­на ие­зуи­тов (1773) университет был за­крыт; в 1784 году вновь от­крыт в со­ста­ве фи­лософского, юри­дического, медицинского и бо­го­слов­ско­го факультетов. В том же го­ду при университете ос­но­ва­на гим­на­зия (5 лет обу­че­ния), го­то­вив­шая к по­сту­п­ле­нию в вуз. Окон­чив­шие гим­на­зию по­сту­па­ли на 3-го­дич­ный фи­лософский факультет, по­сле обу­че­ния на ко­то­ром мог­ли про­дол­жить об­ра­зо­ва­ние на од­ном из «выс­ших» фаультетов. Выс­шим ор­га­ном университета стал се­нат. В 1801 году от­кры­та ка­фед­ра химии, 1825 - ка­фед­ра польского язы­ка и литературы, в 1851 году вве­де­но пре­по­да­ва­ние гео­ло­гических на­ук (пер­во­на­чаль­но на фи­лософском факультете), в 1852 году от­крыт ми­не­ра­ло­гический му­зей, соз­да­ны ка­фед­ры зоо­ло­гии и бо­та­ни­ки, в 1864 году - ка­фед­ра ми­не­ра­ло­гии и др. В 1918-1939 годы вуз пе­ре­име­но­ван в Университет Яна Ка­зи­ми­ра. С 1939 года украинский вуз, в 1940 году университету при­свое­но имя И. Фран­ко. В раз­ное вре­мя в университете пре­по­да­ва­ли С. Ба­нах, Б. В. Гне­ден­ко, В. И. Ды­бов­ский, Е. Ку­ри­ло­вич, И. Мар­ти­но­вич, М. Смо­лу­хов­ский, М. С. Гру­шев­ский, К. Твар­дов­ский и др.; учи­лись Ю. И. Ве­не­лин, Инно­кен­тий (Ги­зель), О. С. Ма­ко­вей , Г. Пи­ра­мо­вич, Тёт­ка, И. Фран­ко, М. С. Шаш­ке­вич и др.

В струк­ту­ре университета (2009): 18 факультетов, 19 научно-исследовательских ла­бо­ра­то­рий и цен­тров, институты - сла­ви­сти­ки, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, фран­ко­ве­де­ния, ев­ропейской ин­те­гра­ции, ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний, ар­хео­ло­гии, эко­ло­гии; ас­тро­но­мическая об­сер­ва­то­рия, бо­та­нический сад (1852); му­зеи - зоо­ло­гич. им. В. Ды­бов­ско­го (1823), па­лео­нто­ло­гический (1905), ми­не­ра­ло­гический, ну­миз­ма­ти­ки, ар­хео­ло­гии и др.; на­учная библиотека (1608; свыше 2,5 млн. ед. хр., в т. ч. ру­ко­пис­ные кни­ги XII-XVI вв., Апо­стол и Ост­рож­ская Биб­лия И. Фёдо­рова, 46 ин­ку­на­бул, пер­вые из­да­ния Т. Мо­ра и Т. Кам­па­нел­лы). Из­да­ёт «Вест­ник Львов­ско­го уни­вер­си­те­та» (в 1948-1962 годы вы­хо­дил под названием «Учё­ные за­пис­ки»), Ас­тро­но­мический эн­цик­ло­пе­дический сло­варь (с 2000), на­учные жур­на­лы, сборники на­учных тру­дов. Обу­ча­ют­ся около 12 тысяч сту­ден­тов (2010).

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