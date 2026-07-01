ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛЬВОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Ивана Франко - один из старейших университетов Восточной Европы.
Основан в 1661 году, когда польский король Ян Казимир Ваза предоставил иезуитской коллегии (1608) статус академии и «титул университета». В 1758-1759 годы польский король Август III формально подтвердил права академии и университета. До 1773 года университет находился под управлением ордена иезуитов. В структуре университета первоначально было 2 факультета - философский и богословский (теологический). В 1744 году открыты кафедры математики, физико-математический кабинет, астрономическая обсерватория; начато преподавание польского, французского, немецкого языков, географии и истории. После роспуска ордена иезуитов (1773) университет был закрыт; в 1784 году вновь открыт в составе философского, юридического, медицинского и богословского факультетов. В том же году при университете основана гимназия (5 лет обучения), готовившая к поступлению в вуз. Окончившие гимназию поступали на 3-годичный философский факультет, после обучения на котором могли продолжить образование на одном из «высших» фаультетов. Высшим органом университета стал сенат. В 1801 году открыта кафедра химии, 1825 - кафедра польского языка и литературы, в 1851 году введено преподавание геологических наук (первоначально на философском факультете), в 1852 году открыт минералогический музей, созданы кафедры зоологии и ботаники, в 1864 году - кафедра минералогии и др. В 1918-1939 годы вуз переименован в Университет Яна Казимира. С 1939 года украинский вуз, в 1940 году университету присвоено имя И. Франко. В разное время в университете преподавали С. Банах, Б. В. Гнеденко, В. И. Дыбовский, Е. Курилович, И. Мартинович, М. Смолуховский, М. С. Грушевский, К. Твардовский и др.; учились Ю. И. Венелин, Иннокентий (Гизель), О. С. Маковей, Г. Пирамович, Тётка, И. Франко, М. С. Шашкевич и др.
В структуре университета (2009): 18 факультетов, 19 научно-исследовательских лабораторий и центров, институты - славистики, литературоведения, франковедения, европейской интеграции, исторических исследований, археологии, экологии; астрономическая обсерватория, ботанический сад (1852); музеи - зоологич. им. В. Дыбовского (1823), палеонтологический (1905), минералогический, нумизматики, археологии и др.; научная библиотека (1608; свыше 2,5 млн. ед. хр., в т. ч. рукописные книги XII-XVI вв., Апостол и Острожская Библия И. Фёдорова, 46 инкунабул, первые издания Т. Мора и Т. Кампанеллы). Издаёт «Вестник Львовского университета» (в 1948-1962 годы выходил под названием «Учёные записки»), Астрономический энциклопедический словарь (с 2000), научные журналы, сборники научных трудов. Обучаются около 12 тысяч студентов (2010).