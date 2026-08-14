ЛЬВОВСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА Львовская историческая школа — условное название группы либеральных польских историков, группировавшихся вокруг Львовского университета им. Франца Иосифа в последней трети XIX — начале XX в.

Львовская историческая школа — условное название группы либеральных польских историков, группировавшихся вокруг Львовского университета им. Франца Иосифа в последней трети XIX — начале XX в. Ее творцами были Францишек Ксаверий Лиске (1838—1891) и историк польского права Освальд Мариан Бальцер (1858—1933), кроме них к школе причисляют Тадеуша Войцеховского (1838—1919), Шимона Ашкенази (1866—1935), Лидвика Михала Эмануэля Финкеля (1858—1930), Войцеха Кентшиньского (1838—1918) и др. Принципиальное отличие представителей Л. и. ш. от их коллег из более известных Варшавской и Краковской исторических школ заключается в том, что они не выработали какого-то определенного направления в польской историографии и не концентрировались на изучении какого-то определенного отрезка времени. В сфере их интересов были сюжеты как ранней истории Польши (Т. Войцеховский), так и проблемы близкого им XIX в. (особенно Ш. Ашкенази). В методологическом отношении среди них наряду с приверженцами позитивизма были его противники, придерживавшиеся неоромантических, модернистских взглядов на историю. Тематически эти историки отдавали предпочтение политической и правовой истории, не занимались социально-экономическими сюжетами. Для их творчества характерно критическое отношение к источникам, издание которых занимало важное место в их творчестве, например, К. Лиске был редактором 13 из 25 томов «Актов гродских и земских из времен Речи Посполитой (Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardynskiego we Lwowie)». Многие представители львовской исторической школы были прекрасными организаторами науки, в разное время возглавляли Львовский университет и библиотеку Оссолинеум. Наиболее долговременным результатом их организаторской деятельности стало учреждение Польского исторического общества (1886) и ежеквартального научного журнала «Квартальник хисторычны» (1887), функционирующих до настоящего времени. Иногда Львовской исторической школой называют так называемую школу Ашкенази, включавшую ряд исследователей, научное творчество которых пришлось на 1-ю половину XX в.: Х. С. Мосцицикий, В. Конопчинский, М. Кукель, А. Прухник, Я. Рутковский, М. Сокольницкий и др.

Лит .: Dutkiewicz J. Szymon Askenazy i jego szkola, Warszawa, 1957; Grabski A. F. Zarys historii historiografii polskiej. Poznan, 2000; Історія та історики у Львівському університеті: традиціi та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету). Львів, 2015. Г. Ф. Матвеев.