ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - направление в русской фольклористике.
Её представители установили связь былин и исторических песен с национальной историей, выявили особенности сохранения в фольклоре исторической памяти народа. Предпосылки Исторической школы содержатся уже в предисловии К.Ф. Калайдовича ко 2-му изданию «Древних российских стихотворений, собранных Киршею Даниловым» (1818 год): он сопоставил фольклорных героев с лицами, упоминаемыми в летописях.
Основы школы были заложены в трудах Л.Н. Майкова («О былинах Владимирова цикла», 1863 год), Н.П. Дашкевича (работа «К вопросу о происхождении русских былин», 1883 год, в которой, в частности, устанавливается исторический прототип былинного Алёши Поповича), М.Г. Халанского (работа «Великорусские былины Киевского цикла», 1885 год, где доказывается, что в былинах киевского цикла запечатлён также княжеский и боярский быт Московской Руси XV-XVI веков). С тенденциями Исторической школы перекликается исследование Александра Н. Веселовского «Южнорусские былины» (т. 1-2, 1881-1884 годы).
Расцвет Исторической школы приходится на 1890-1910-е годы. Основные принципы Исторической школы, ставившей своей целью выяснение, где, когда, в связи с какими историческими событиями было создано то или иное произведение и на какие поэтические источники опирались его создатели, нашли наиболее последовательное выражение в обобщающем труде её крупнейшего представителя В.Ф. Миллера «Очерки русской народной словесности» (т. 1-3, 1897-1924 годы). По мнению Миллера, былины создавались в княжеской дружине; в их исполнении участвовали «профессиональные певцы, составляющие корпорацию», «былинная техника» передавалась «из поколения в поколение, учителем ученику».
Ученики и последователи Миллера (А.В. Марков, А.Д. Григорьев, С.К. Шамбинаго, М.Н. Сперанский, Б.М. Соколов, Н.С. Тихонравов и др.) собрали и систематизировали огромный материал. Они изучили памятники фольклора и древнерусской письменности, осуществили ряд экспедиций на Русский Север, уделили внимание индивидуальной манере сказителей и сказительским школам, издали ценные сборники русского эпоса. На основе летописей были установлены прототипы персонажей былин и исторических песен, реалии, соответствующие тем или иным названиям, а также исторические события, положенные в основу сюжетных ситуаций. Было осмыслено развитие русского эпоса во времени, создана его «историческая география».
Историческая школа приобрела международную известность, однако в XX веке она подвергалась резкой и часто необоснованной критике со стороны «марксистской фольклористики» (главным образом за «теорию аристократического происхождения былин»). Многие идеи Исторической школы нашли дальнейшее развитие в русской фольклористике второй половины XX века (исследование С.Н. Азбелевым цикла былин о разгроме вражеского нашествия в монографии «Историзм былин и специфика фольклора», 1982 год, и др.).