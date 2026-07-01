ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА

И СТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА - на­прав­ле­ние в русской фольк­ло­ри­сти­ке.

Её пред­ста­ви­те­ли ус­та­но­ви­ли связь бы­лин и ис­то­ри­че­ских пе­сен с национальной ис­то­ри­ей, вы­яви­ли осо­бен­но­сти со­хра­не­ния в фольк­ло­ре ис­то­рической па­мя­ти на­ро­да. Пред­по­сыл­ки Исторической школы со­дер­жат­ся уже в пре­ди­сло­вии К.Ф. ­Калай­до­ви­ча ко 2-му изданию «Древ­них рос­сий­ских сти­хо­тво­ре­ний, со­б­ран­ных Кир­шею Да­ни­ло­вым» (1818 год): он со­пос­та­вил фольк­лор­ных ге­ро­ев с ли­ца­ми, упо­ми­нае­мы­ми в ле­то­пи­сях.

Ос­но­вы шко­лы бы­ли за­ло­же­ны в тру­дах Л.Н. Май­ко­ва («О бы­ли­нах Вла­ди­ми­ро­ва цик­ла», 1863 год), Н.П. Даш­ке­ви­ча (ра­бо­та «К во­про­су о про­ис­хо­ж­де­нии рус­ских бы­лин», 1883 год, в ко­то­рой, в ча­ст­но­сти, ус­та­нав­ли­ва­ет­ся ис­то­рический про­то­тип бы­лин­но­го Алё­ши По­по­ви­ча), М.Г. Ха­лан­ско­го (ра­бо­та «Ве­ли­ко­рус­ские бы­ли­ны Ки­ев­ско­го цик­ла», 1885 год, где до­ка­зы­ва­ет­ся, что в бы­ли­нах ки­ев­ско­го цик­ла за­пе­чат­лён так­же кня­же­ский и бо­яр­ский быт Мо­с­ков­ской Ру­си XV-XVI веков). С тен­ден­ция­ми Исторической школы пе­ре­кли­ка­ет­ся ис­сле­до­ва­ние Алек­сан­д­ра Н. Ве­се­лов­ско­го «Юж­норус­ские бы­ли­ны» (т. 1-2, 1881-1884 годы).

Рас­цвет Исторической школы при­хо­дит­ся на 1890-1910-е годы. Основные прин­ци­пы Исторической школы, ста­вив­шей сво­ей це­лью вы­яс­не­ние, где, ко­гда, в свя­зи с ка­ки­ми ис­то­рическими со­бы­тия­ми бы­ло соз­да­но то или иное про­из­ве­де­ние и на ка­кие по­этические ис­точ­ни­ки опи­ра­лись его соз­да­те­ли, на­шли наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­ное вы­ра­же­ние в обоб­щаю­щем тру­де её круп­ней­ше­го пред­ста­ви­те­ля В.Ф. Мил­ле­ра «Очер­ки рус­ской на­род­ной сло­вес­но­сти» (т. 1-3, 1897-1924 годы). По мне­нию Мил­ле­ра, бы­ли­ны соз­да­ва­лись в кня­же­ской дру­жи­не; в их ис­пол­не­нии уча­ст­во­ва­ли «про­фес­сио­наль­ные пев­цы, со­став­ляю­щие кор­по­ра­цию», «бы­лин­ная тех­ни­ка» пе­ре­да­ва­лась «из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние, учи­те­лем уче­ни­ку».

Уче­ни­ки и по­сле­до­ва­те­ли Мил­ле­ра (А.В. Мар­ков, А.Д. Гри­горь­ев, С.К. Шам­би­на­го, М.Н. Спе­ран­ский, Б.М. Со­ко­лов, Н.С. Ти­хо­нра­вов и др.) со­бра­ли и сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ли ог­ром­ный ма­те­ри­ал. Они изу­чи­ли па­мят­ни­ки фольк­ло­ра и древнерусской пись­мен­но­сти , осу­ще­ст­ви­ли ряд экс­пе­ди­ций на Русский Се­вер, уде­ли­ли вни­ма­ние ин­ди­ви­ду­аль­ной ма­не­ре ска­зи­те­лей и ска­зи­тель­ским шко­лам, из­да­ли цен­ные сборники русского эпо­са. На ос­но­ве ле­то­пи­сей бы­ли ус­та­нов­ле­ны про­то­ти­пы пер­со­на­жей бы­лин и ис­то­рических пе­сен, реа­лии, со­от­вет­ст­вую­щие тем или иным на­зва­ни­ям, а так­же ис­то­рические со­бы­тия, по­ло­жен­ные в ос­но­ву сю­жет­ных си­туа­ций. Бы­ло ос­мыс­ле­но раз­ви­тие русского эпо­са во вре­ме­ни, соз­да­на его «ис­то­ри­че­ская гео­гра­фия».

Историческая школа при­об­ре­ла ме­ж­ду­народную из­вест­ность, од­на­ко в XX веке она под­вер­га­лась рез­кой и час­то не­обос­но­ван­ной кри­ти­ке со сто­ро­ны «мар­кси­ст­ской фольк­ло­ри­сти­ки» (главным об­разом за «тео­рию ари­сто­кра­ти­че­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния бы­лин»). Мно­гие идеи Исторической школы на­шли даль­ней­шее раз­ви­тие в русской фольк­ло­ри­сти­ке второй половины XX века (ис­сле­до­ва­ние С.Н. Аз­бе­ле­вым цик­ла бы­лин о раз­гро­ме вра­же­ско­го на­ше­ст­вия в мо­но­гра­фии «Ис­то­ризм бы­лин и спе­ци­фи­ка фольк­ло­ра», 1982 год, и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)