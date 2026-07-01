ЛЬВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ПОЛИТИК)
ЛЬВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский политический деятель.
Дворянин. Учился на физико-математическом факультете Московского университета (1884-1887), окончил его юридический факультет (1891). Затем хозяйствовал в своём имении Бобылёвка в Балашовском уезде Саратовской губернии (площадь около 14,8 тысяч га). Балашовский уездный предводитель дворянства (1893-1899), гласный Саратовского губернского земского собрания (1893-1906), председатель Саратовской губернской земской управы и редактор журнала «Саратовская земская неделя» (1899-1901), председатель Саратовской губернской учёной архивной комиссии (1901-1902). Участник земского движения, член кружка «Беседа», выступал за созыв законодат. Земского собора. Совместно с А. А. Стаховичем издал материалы ряда местных комитетов Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, не вошедшие в состав официальных публикаций («Нужды деревни по работам комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности», т. 1-2, 1904). Оказывал финансовую поддержку журнала «Освобождение», участник создания и член совета Союза освобождения (1903-1904), один из инициаторов создания Союза земцев-конституционалистов (1903) и организаторов съездов земских и городских деятелей (1904-1905); на съезде в мае 1905 года избран в состав делегации, принятой императором Николаем II в Петергофе и призвавшей монарха к скорейшему введению в России народного представительства. Член ЦК партии кадетов (1905-1906). Депутат 1-й Государственной думы (1906), после досрочного роспуска Думы выступил против принятия Выборгского воззвания. Вышел из партии кадетов, считая её программу слишком радикальной; один из учредителей Мирного обновления партии (1906). Отклонил предложение П. А. Столыпина занять должность главноуправляющего земледелием и землеустройством (июль 1906 года). Депутат Государственной думы 3-го и 4-го (1907-1917) созывов, товарищ председатель Думы [1(14).6-15(28).11.1913]; вместе с депутатами от партий мирного обновления и демократических реформ вошёл во фракцию прогрессистов (член бюро), на основе которой в 1912 году создана Прогрессистов партия (член её ЦК). Активный оратор, представлял позицию фракции по принципиальным вопросам; требовал коренной реформы земского самоуправления, обвинял правительство в саботаже Манифеста 17 октября 1905, ограничении полномочий Думы и игнорировании её позиции, в организации массовых нарушений законности на выборах в Думу 4-го созыва. Разделял идеи неославизма, делегат Славянского съезда (июль 1908 года, Прага). В июле 1915 года перешёл во фракцию левых октябристов, не согласившись с требованием прогрессистов ввести ответственность правительства перед Государственной думой (сам Львов выступил лишь за правительство «общественного доверия»). В том же году вошёл в состав «Прогрессивного блока», избран в Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства.
После Февральской революции 1917 года комиссар Временного комитета Государственной думы над Дирекцией императорских театров, председатель Всеросскийского союза земельных собственников. Один из инициаторов созыва Совещания общественных деятелей (август 1917, Москва), член избранного на нём Совета общественных деятелей. Участник Демократического совещания 1917 года, член Предпарламента. Участвовал в работе Поместного собора РПЦ (1917-1918). В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов сопровождал Добровольческую армию в её первом Кубанском походе (начало 1918 года). Член Совета государственного объединения России, созданного в сентябре 1918 года в Киеве. Издатель, соредактор и постоянный автор газет «Великая Россия» (1918-1920; выходила в ряде городов Юга России, занятых Белыми армиями), в 1920 году в Крыму также соиздатель журнала «Русский сборник» (вышло несколько номеров). Эвакуировался из Крыма вместе с «Русской армией» генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля (ноябрь 1920 года), член сформированного Врангелем в Стамбуле «Русского совета» (1921-1922), безуспешно претендовавшего на роль российского правительства в изгнании. Затем жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия) и во Франции.
Источники:
Либеральное движение в России. 1902–1905 гг. М., 2001; Партии демократических реформ, мирного обновления, прогрессистов. 1906–1916 гг.: Документы и материалы. М., 2002;
Накануне Февральской революции 1917 г. Письма Д. А. Олсуфьева и Н. Н. Львова великому князю Николаю Михайловичу // Россия и современный мир. 2007. № 1.
Сочинения:
Амурская железная дорога. СПб., 1908;
Русская армия на чужбине. Белград, 1923 (совм. с В. Х. Даватцем); Белое движение. Белград, 1924;
31 марта 1918 г. // Трехлетие Общества галлиполийцев (1921–1924 гг.). Белград, 1924;
Rußlands letzte Helden. Münch., 1925 (mit W. Dawatz);
Еще о балашовских событиях // Россия и современный мир. 2005. № 1.