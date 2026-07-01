ЛЬВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (ПОЛИТИК)

ЛЬВОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский по­ли­тический дея­тель.

Дво­ря­нин . Учил­ся на фи­зи­ко-ма­те­ма­тическом факультете Московского университета (1884-1887), окон­чил его юри­дический факультет (1891). За­тем хо­зяй­ст­во­вал в своём име­нии Бо­бы­лёв­ка в Ба­ла­шов­ском уезде Са­ра­тов­ской губернии (пло­щадь около 14,8 тысяч га). Ба­ла­шов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1893-1899), глас­ный Са­ра­тов­ско­го гу­берн­ско­го зем­ско­го соб­ра­ния (1893-1906), председатель Са­ра­тов­ской гу­берн­ской зем­ской упра­вы и редактор журнала «Са­ра­тов­ская зем­ская не­де­ля» (1899-1901), председатель Са­ра­тов­ской гу­берн­ской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии (1901-1902). Уча­ст­ник зем­ско­го дви­же­ния, член круж­ка «Бе­се­да», вы­сту­пал за со­зыв за­ко­но­дат. Зем­ско­го со­бо­ра. Совместно с А. А. Ста­хо­ви­чем из­дал ма­те­риа­лы ря­да ме­ст­ных ко­ми­те­тов Осо­бо­го со­ве­щания о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти, не во­шед­шие в со­став официальных пуб­ли­ка­ций («Ну­ж­ды де­рев­ни по ра­ботам ко­ми­те­тов о ну­ж­дах сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти», т. 1-2, 1904). Ока­зы­вал фи­нан­со­вую под­держ­ку журнала «Ос­во­бо­ж­де­ние», уча­ст­ник соз­да­ния и член со­ве­та Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния (1903-1904), один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов (1903) и ор­га­ни­за­то­ров съез­дов зем­ских и го­род­ских дея­те­лей (1904-1905); на съез­де в мае 1905 года из­бран в со­став деле­га­ции, при­ня­той императором Ни­ко­ла­ем II в Пе­тер­го­фе и при­звав­шей мо­нар­ха к ско­рей­ше­му вве­де­нию в Рос­сии народного пред­ста­ви­тель­ст­ва. Член ЦК пар­тии ка­де­тов (1905-1906). Де­пу­тат 1-й Государственной ду­мы (1906), по­сле дос­роч­но­го рос­пус­ка Ду­мы вы­сту­пил про­тив при­ня­тия Вы­борг­ско­го воз­зва­ния. Вы­шел из пар­тии ка­де­тов, счи­тая её про­грам­му слиш­ком ра­ди­каль­ной; один из уч­ре­ди­те­лей Мир­но­го об­нов­ле­ния пар­тии (1906). От­кло­нил пред­ло­же­ние П. А. Сто­лы­пи­на за­нять долж­ность глав­но­управ­ляю­ще­го зем­ле­де­ли­ем и зем­ле­уст­рой­ст­вом (июль 1906 года). Де­пу­тат Государственной ду­мы 3-го и 4-го (1907-1917) со­зы­вов, то­ва­рищ председатель Ду­мы [1(14).6-15(28).11.1913]; вме­сте с де­пу­та­та­ми от пар­тий мир­но­го об­нов­ле­ния и де­мо­кра­тических ре­форм во­шёл во фрак­цию про­грес­си­стов (член бю­ро), на ос­но­ве ко­то­рой в 1912 году соз­да­на Про­грес­си­стов пар­тия (член её ЦК). Ак­тив­ный ора­тор, пред­став­лял по­зи­цию фрак­ции по прин­ци­пи­аль­ным во­про­сам; тре­бо­вал ко­рен­ной ре­фор­мы зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния, об­ви­нял пра­ви­тель­ст­во в са­бо­та­же Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 , ог­раниче­нии пол­но­мо­чий Ду­мы и иг­но­ри­ро­ва­нии её по­зи­ции, в ор­га­ни­за­ции мас­со­вых на­ру­ше­ний за­кон­но­сти на вы­бо­рах в Ду­му 4-го со­зы­ва. Раз­де­лял идеи не­ос­ла­виз­ма, де­ле­гат Сла­вян­ско­го съез­да (июль 1908 года, Пра­га). В ию­ле 1915 года пе­ре­шёл во фрак­цию ле­вых ок­тяб­ри­стов, не со­гла­сив­шись с тре­бо­ва­ни­ем про­грес­си­стов вве­сти от­вет­ст­вен­ность пра­ви­тель­ст­ва пе­ред Государственной ду­мой (сам Львов вы­сту­пил лишь за пра­витель­ст­во «об­ще­ст­вен­но­го до­ве­рия»). В том же го­ду во­шёл в со­став «Про­грес­сив­но­го бло­ка», из­бран в Осо­бое со­ве­ща­ние для об­су­ж­де­ния и объ­еди­не­ния ме­ро­прия­тий по обо­ро­не го­су­дар­ст­ва.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ко­мис­сар Временного комитета Государственной ду­мы над Ди­рек­ци­ей им­пе­ра­тор­ских те­ат­ров, председатель Все­росскийского сою­за зе­мель­ных соб­ст­вен­ни­ков. Один из ини­циа­то­ров со­зы­ва Со­ве­ща­ния об­щественных дея­те­лей (август 1917, Мо­ск­ва), член из­бран­но­го на нём Со­ве­та об­щественных дея­телей. Уча­ст­ник Де­мо­кра­ти­че­ско­го со­ве­ща­ния 1917 года, член Пред­пар­ла­мен­та. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ (1917-1918). В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов со­про­во­ж­дал Доб­ро­вольческую ар­мию в её пер­вом Ку­бан­ском по­хо­де (начало 1918 года). Член Со­ве­та государственного объ­е­ди­не­ния Рос­сии, соз­дан­но­го в сентябре 1918 года в Кие­ве. Из­да­тель, со­ре­дак­тор и по­сто­ян­ный ав­тор газет «Ве­ли­кая Рос­сия» (1918-1920; вы­хо­ди­ла в ря­де го­ро­дов Юга Рос­сии, за­ня­тых Бе­лы­ми ар­мия­ми), в 1920 году в Кры­му так­же со­из­да­тель журнала «Рус­ский сбор­ник» (вы­шло несколько но­ме­ров). Эва­куи­ро­вал­ся из Кры­ма вме­сте с «Рус­ской ар­ми­ей» генерал-лейтенанта П. Н. Вран­ге­ля (но­ябрь 1920 года), член сфор­ми­ро­ван­но­го Вран­ге­лем в Стам­бу­ле «Рус­ско­го со­ве­та» (1921-1922), без­ус­пеш­но пре­тен­до­вав­ше­го на роль российского пра­ви­тель­ст­ва в из­гна­нии. За­тем жил в Ко­ролев­ст­ве сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия) и во Фран­ции.

Ис­точники:

Ли­бе­раль­ное дви­же­ние в Рос­сии. 1902–1905 гг. М., 2001; Пар­тии де­мо­кра­ти­ческих ре­форм, мир­но­го об­нов­ле­ния, про­грес­си­стов. 1906–1916 гг.: До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 2002;

На­ка­ну­не Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 г. Пись­ма Д. А. Ол­суфь­е­ва и Н. Н. Льво­ва ве­ли­ко­му кня­зю Ни­ко­лаю Ми­хай­ло­ви­чу // Рос­сия и со­вре­мен­ный мир. 2007. № 1.

Сочинения:

Амур­ская же­лез­ная до­ро­га. СПб., 1908;

Рус­ская ар­мия на чуж­би­не. Бел­град, 1923 (совм. с В. Х. Да­ват­цем); Бе­лое дви­же­ние. Бел­град, 1924;

31 мар­та 1918 г. // Трех­ле­тие Об­ще­ст­ва гал­ли­по­лий­цев (1921–1924 гг.). Бел­град, 1924;

Rußlands letzte Hel­den. Münch., 1925 (mit W. Dawatz);

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