ЛЬВОВ, ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Львов, Георгий Евгеньевич (21.10.1861, Дрезден — 07.03.1925, Париж) — российский политический и государственный деятель.

Львов, Георгий Евгеньевич (21.10.1861, Дрезден — 07.03.1925, Париж) — российский политический и государственный деятель. Князь, помещик. В 1885 окончил юридический факультет Московского университета. В 1903—1906 — председатель Тульской губернской земской управы. Участник земского движения, кружка «Беседа», Союза освобождения . С 1905 — член Конституционно-демократической партии . В 1906 — депутат Государственной думы Российской империи. Занимался благотворительной деятельностью. С 1911 — член Московского комитета Прогрессистской партии. Московская городская дума вы­двигала Л. на должность городского головы, но его кандидатура была отвергнута министром внутренних дел Н. А. Маклаковым . 30 июля [12 августа] 1914 — один из организаторов и руководитель (главный уполномоченный) Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, состоящего под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Организация занималась оборудованием госпиталей и поставками обмундирования для армии. В 1915 она объединилась с Всероссийским союзом городов в организацию Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов ( Земгор ). Л. стал его сопредседателем от земств. В ходе Февральской революции 1917 Временный комитет государственной думы назначил Л. председателем Временного правительства (это решение было утверждено Николаем II во время его отречения от престола). Возглавлял правительство 2[15]марта — 7[20] июля 1917 (в том числе с 5[18] мая 1917 — первую коалицию либералов и социалистов). Коллеги по правительству критиковали его за мягкость характера с одной стороны и неуступчивость предложениям социалистов — с другой. В ходе июльского кризиса 1917 ушел в отставку. Жил в Тюмени. В 1918 арестован, перевезен в Екатеринбург, был отпущен до суда, бежал в Омск, занятый антисоветскими силами. В октябре 1918 выехал в США в качестве уполномоченного Временного Сибирского правительства . В 1918—1920 возглавлял Российское политическое совещание в Париже. Передал оставшиеся за границей средства Земгора в распоряжение эмигрантов. В конце жизни зарабатывал ремесленным трудом.

Соч. : Воспоминания. М., 2002.

Лит. : Полнер Т. И. Жизненный путь князя Георгия Евгеньевича Львова. Личность. Взгляды. Условия деятельности. М., 2001; Иоффе З. Русский либерал. Премьер-министр Временного правительства — князь Львов // Наука и жизнь. 2006. № 4; Князь Георгий Львов. Возвращение имени. Калуга, 2006; Главный комитет по снабжению армии Всероссийских земского и городского союзов // Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Т. 3. М., 2008; Шубин А. В. Великая российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин.