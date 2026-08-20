ЛЬВОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЛЬВОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - князь, российский политический и государственный деятель.
Из рода Львовых. Окончил юридический факультет Московского университета (1885). Возродил родовое имение Поповка в Алексинском уезде Тульской губернии, наладил в нём многоотраслевое хозяйство. Непременный член Епифанского уездного (1886-1889), Тульского губернского (1891-1993) по крестьянским делам присутствий. Гласный Тульского губернского земского собрания (с 1892 года). Председатель Тульской губернской земской управы (1903-1906). Во время русско-японской войны 1904-1905 в мае - октябре 1904 года Львов являлся главноуполномоченным общеземской организации помощи больным и раненым воинам на Дальнем Востоке, возглавлял земские добровольческие врачебно-продовольственные отряды (360 представителей от 14 губернских земств), оказывавшие медицинскую и другую помощь раненым в Маньчжурии. Один из лидеров умеренного крыла земского движения; участник организации земских съездов (1904-1905). Член Союза освобождения (1904-1905). Во время Революции 1905-1907 годов председатели Совета министров С. Ю. Витте (в ноябре 1905 года) и П. А. Столыпин (в июле 1906 года) провели с Львовым переговоры о его вхождении в состав правительства, однако они окончились неудачей. Депутат Государственной думы 1-го созыва (1906), член фракции кадетов; после досрочного роспуска Думы участвовал в совещаниях бывших депутатов в Выборге, но Выборгское воззвание не подписал. Возглавил врачебно-продовольственный комитет, оказывавший помощь голодающим, малоимущим и погорельцам за счёт частных пожертвований и государственных субсидий (1907).
В 1908 году во главе группы земских деятелей совершил поездку в Сибирь и на Дальний Восток для наблюдения за ходом переселенчества («Приамурье», 1909). В 1909 году изучал переселенческое дело в Канаде и США. Был избран на должность городского головы Москвы (1913), однако как ставленник «прогрессивной» группы гласных не был представлен министром внутренних дел Н. А. Маклаковым на утверждение императора Николая II и в должность не вступил. В 1-ю мировую войну избран председателем Главного комитета Земского союза (1914-1917) и сопредседателем Земгора (1915-1917). Рассматривался оппозицией как один из членов правительства «общественного доверия» (в августе 1915 года «Прогрессивный блок» предполагал вручить ему портфель министра внутренних дел) или председатель правительства, ответственного перед Государственной думой (апрель 1916). В декабре 1916 года от имени земского съезда составил обращение к Николаю II о необходимости создания правительства, ответственного перед Государственной думой.
В ходе Февральской революции 1917 года избран Временным комитетом Государственной думы председателем Временного правительства и министром внутренних дел [2(15) марта]. По инициативе Львова рядом постановлений Временного правительства законодательно оформлены провозглашённые революцией политической свободы, отменены национальные и конфессиональные ограничения; создана Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства [4(17) марта]; принято воззвание Временного правительства к действующей армии о необходимости довести войну до победного конца [6(19) марта]; в полном объёме восстановлена автономия Великого княжества Финляндского [7(20) марта]; переданы казне кабинетские [12(25) марта] и удельные [16(29) марта] земли и имущество; отменена смертная казнь [12(25) марта]; объявлено о передаче в распоряжение государства всего хлеба [25 марта (7 апреля)]. Львов провёл радикальные реформы местного управления и самоуправления. Отстранил от должностей, а затем уволил [21-22 апреля (4-5 мая)] губернаторов, вице-губернаторов, градоначальников и их помощников, передав всю полноту власти в губерниях, градоначальствах и уездах председателям земских управ и комиссарам Временного правительства [6(19)- 8(21) марта]; упразднил охранные отделения, Отдельный корпус жандармов [4(17) марта], Департамент полиции [(10(23) марта], учредил общественную милицию [17(30) апреля]. По инициативе Львова право избирать и быть избранными в городские думы получили все совершеннолетние граждане обоего пола, проживавшие в городе [15(28) апреля], проведено досрочное переизбрание гласных на этих основаниях; в Европейской части России учреждены волостные земства [21 мая (3 июня)]. Львов считал главной задачей Временного правительства борьбу с представителями анархических и большевистских течений, с самочинным захватом земель и промышленных предприятий; введение 8-часового рабочего дня полагал необходимым отложить. В коалиционном составе Временного правительства роль Львова как его председателя постепенно снижалась при одновременном росте влияния А. Ф. Керенского. 7(20) июля, вскоре после выхода из состава Временного правительства министров-кадетов и вооруженных столкновений в Петрограде (Июльские события 1917), Львов подал в отставку с постов председателя Временного правительства и министра внутренних дел.
Уехал в Сибирь, был арестован в Тюмени (январь 1918 года), содержался в тюрьмах в Екатеринбурге, затем был временно отпущен и скрылся, оказался на территории, занятой Чехословацким корпусом (июль 1918). Получив полномочия от Уфимской директории (сентябрь 1918), Львов выехал в США и в ноябре 1918 года встретился с президентом США Т. В. Вильсоном, надеясь добиться от США военной и материально-технической помощи антибольшевистским силам в Сибири, но встреча окончилась безрезультатно. Уехал в Париж, где в декабре 1918 - июне 1919 участвовал в Русском политическом совещании (политический центр Белого движения за рубежом); участвовал в организации снабжения военным снаряжением Северо-Западной армии генерала от инфантерии Н. Н. Юденича и Вооружённых сил Юга России генерал-лейтенанта А. И. Деникина (1919). В Париже на средства Земгора, хранившиеся в зарубежных банках, открыл биржи труда для беженцев из России (1920), совместно с советом французской организации помощи беженцам организовал Российский земско- городской комитет помощи российским гражданам за границей (т. н. Парижский Земгор) и стал его первым председателем (1921-1925), развернул работу по обеспечению российских эмигрантов в странах Европы жильём, работой, образованием, медицинским обслуживанием; участвовал в сборе средств для благотворительных фондов.
Автор «Воспоминаний» (2-е изд., 2002).
Источники:
«Россия теперь больна»: Документы о встрече князя Г. Е. Львова с президентом США В. Вильсоном. Ноябрь 1918 г. / Публ. О. В. Теребова // Исторический архив. М., 1994. № 1;
Журналы заседаний Временного правительства. М., 2001–2004. Т. 1–4;
Полнер Т. И. Жизненный путь князя Г. Е. Львова: личность, взгляды, условия деятельности. 2-е изд. М., 2001.
Сочинения:
Наше земство и 50 лет его работы. 13-е изд. М., 1917 (совм. с Т. И. Полнером).