ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь, руский государственый деятель и дипломат; боярин (1634).
Из рода Львовых. Впервые упомянут как жилец в 1604 году, стряпчий (1606/1607), стольник (1609). Сторонник царя Василия Ивановича Шуйского, воевода в Нижнем Новгороде (1609/1610). После свержения Василия Шуйского (1610), по всей видимости, поддерживал кандидатуру польского королевича Владислава (будущего короля Владислава IV) на русский престол. В сентябре 1610 года получил от польского короля Сигизмунда III Пурецкую волость. Впоследствии принял активное участие в земском освободительном движении: входил в состав Второго ополчения 1611-1612 годов (вероятно, был в составе и Первого ополчения 1611 года). Поставил подпись на утверждённой грамоте об избрании на царство Михаила Фёдоровича Романова.
В феврале 1614 года послан в поход «в Литовскую землю», воевода в Рыльске (1614/1615). В 1615 году отправлен воеводой в Нижний Новгород для похода на казанских татар и луговых черемисов (марийцев). Будучи 2-м воеводой в Астрахани (1618-1620), привёл в подданство царю кочевавших «на крымской стороне» ногайских мурз и «улусных людей». 2-й судья Поместного приказа (1621). В сентябре 1621 года отправлен послом в Данию для сватовства племянницы короля Кристиана IV Доротеи Августы за царя Михаила Фёдоровича. 1-й судья приказа Большого дворца (1626-1652), окольничий (1627). В июле 1632 года участвовал в переговорах с прибывшими в Москву голштинскими послами о предоставлении голштинским купцам права свободной торговли на территории Русского государства и о найме русским правительством солдат в Голштинии. В январе - июне 1634 года член русской делегации при заключении Поляновского мира 1634 года, для его утверждения 24.10(3.11).1634 года отправлен послом в Речь Посполиту. В августе 1637 года в Москве участвовал в переговорах с дипломатами Речи Посполитой. 1-й судья Приказа сыскных полоняничных денег (1639/1640).
Активно участвовал в придворной жизни. Был противником возможного брака датского королевича Вальдемара, сына короля Кристиана IV, с царевной Ириной Михайловной. В феврале 1644 года отправлен полномочным послом в Речь Посполиту; получил тайный наказ собрать информацию об объявившемся там самозванце Иване Лубе, выдававшем себя за якобы оставшегося в живых сына М. Мнишек и Лжедмитрия II («царя Дмитрия Ивановича»). В ходе переговоров договорился с польской стороной о доставке Лубы в Москву. 27.11(7.12).1644 года за посольскую службу пожалован чином дворецкого. Участвовал в свадебных торжествах при бракосочетании царя Алексея Михайловича с М. И. Милославской 16(26).01.1648. Во время Соляного бунта 1648 года в Москве двор Львова наряду с дворами других бояр был разграблен. 17(27).3.1652 года по собственной челобитной отставлен «за старостью» от управления приказом Большого дворца. Перед смертью принял постриг под именем Авраамия в Толгском монастыре.
Крупный землевладелец, имел поместья и вотчины в Галицком, Дмитровском, Кашинском (село Кимры, пожалованное за заключение Поляновского мира 1634), Коломенском, Московском, Новосильском, Переяславском, Пошехонском, Рязанском (за службу в Астрахани) и Ярославском (за московское осадное сидение 1606-1610) уездах.