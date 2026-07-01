ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛЬВОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь, руский государственый дея­тель и ди­пло­мат; боя­рин (1634).

Из ро­да Льво­вых. Впер­вые упо­мя­нут как жи­лец в 1604 году, стряп­чий (1606/1607), столь­ник (1609). Сто­рон­ник ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, вое­во­да в Ниж­нем Нов­го­ро­де (1609/1610). По­сле свер­же­ния Ва­си­лия Шуй­ско­го (1610), по всей ви­ди­мо­сти, под­дер­жи­вал кан­ди­да­ту­ру польского ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) на русский пре­стол. В сентябре 1610 года по­лу­чил от польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III Пу­рец­кую во­лость. Впо­след­ст­вии при­нял ак­тив­ное уча­стие в зем­ском ос­во­бо­дительном дви­же­нии: вхо­дил в со­став Второго ополчения 1611-1612 годов (ве­ро­ят­но, был в со­ста­ве и Пер­во­го опол­че­ния 1611 года). По­ста­вил под­пись на ут­вер­ждён­ной гра­мо­те об из­бра­нии на цар­ст­во Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча Ро­ма­но­ва .

В феврале 1614 года по­слан в по­ход «в Ли­тов­скую зем­лю», вое­во­да в Рыль­ске (1614/1615). В 1615 году от­правлен вое­во­дой в Ниж­ний Нов­го­род для по­хо­да на ка­зан­ских та­тар и лу­го­вых че­ре­ми­сов (ма­рий­цев). Бу­ду­чи 2-м вое­во­дой в Ас­т­ра­ха­ни (1618-1620), при­вёл в под­дан­ст­во ца­рю ко­че­вав­ших «на крым­ской сто­ро­не» но­гай­ских мурз и «улус­ных лю­дей». 2-й су­дья По­ме­ст­но­го при­ка­за (1621). В сентябре 1621 года от­прав­лен по­слом в Да­нию для сва­тов­ст­ва пле­мян­ни­цы ко­ро­ля Кри­стиа­на IV До­ро­теи Ав­гу­сты за ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. 1-й су­дья при­ка­за Боль­шо­го двор­ца (1626-1652), околь­ни­чий (1627). В ию­ле 1632 года уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с при­быв­ши­ми в Мо­ск­ву гол­штин­ски­ми по­сла­ми о пре­дос­тав­ле­нии гол­штин­ским куп­цам пра­ва сво­бод­ной тор­гов­ли на тер­ри­то­рии Русского государства и о най­ме русским пра­ви­тель­ст­вом сол­дат в Гол­шти­нии. В январе - ию­не 1634 года член русской де­ле­га­ции при за­клю­че­нии По­ля­нов­ско­го ми­ра 1634 года, для его ут­вер­жде­ния 24.10(3.11).1634 года от­прав­лен по­слом в Речь По­спо­ли­ту. В августе 1637 года в Москве уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с ди­пло­ма­та­ми Ре­чи По­спо­ли­той . 1-й су­дья При­ка­за сы­ск­ных по­ло­ня­нич­ных де­нег (1639/1640).

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в при­двор­ной жиз­ни. Был про­тив­ни­ком воз­мож­но­го бра­ка датского ко­ро­ле­ви­ча Валь­де­ма­ра, сы­на ко­ро­ля Кри­стиа­на IV , с ца­рев­ной Ири­ной Ми­хай­лов­ной. В феврале 1644 года от­прав­лен пол­но­моч­ным по­слом в Речь По­спо­ли­ту; по­лу­чил тай­ный на­каз со­брать ин­фор­ма­цию об объ­я­вив­шем­ся там са­мо­зван­це Ива­не Лу­бе, вы­да­вав­шем се­бя за якобы остав­ше­го­ся в жи­вых сы­на М. Мни­шек и Лже­дмит­рия II («ца­ря Дмит­рия Ива­но­ви­ча»). В хо­де пе­ре­го­во­ров до­го­во­рил­ся с польской сто­ро­ной о дос­тав­ке Лу­бы в Мо­ск­ву. 27.11(7.12).1644 года за по­соль­скую служ­бу по­жа­ло­ван чи­ном дво­рец­ко­го. Уча­ст­во­вал в сва­деб­ных тор­же­ст­вах при бра­косо­че­та­нии ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча с М. И. Ми­ло­слав­ской 16(26).01.1648. Во вре­мя Со­ля­но­го бун­та 1648 года в Мо­ск­ве двор Львова на­ря­ду с дво­ра­ми других бо­яр был раз­граб­лен. 17(27).3.1652 года по собственной че­ло­бит­ной от­став­лен «за ста­рос­тью» от управ­ле­ния при­ка­зом Боль­шо­го двор­ца. Пе­ред смер­тью при­нял по­стриг под име­нем Ав­раа­мия в Толг­ском монастыре.

Круп­ный зем­ле­вла­де­лец, имел по­ме­стья и вот­чи­ны в Га­лиц­ком, Дмит­ров­ском, Ка­шин­ском (село Ким­ры, по­жа­ло­ван­ное за за­клю­че­ние По­ля­нов­ско­го ми­ра 1634), Ко­ломен­ском, Мо­с­ков­ском, Но­во­силь­ском, Пе­ре­яс­лав­ском, По­ше­хон­ском, Ря­зан­ском (за служ­бу в Ас­т­ра­ха­ни) и Яро­слав­ском (за московское осад­ное си­де­ние 1606-1610) уез­дах.