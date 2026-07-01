ЛЬВОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ

ЛЬВОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ - российский государственный дея­тель, тайный советник (1762).

Дво­ря­нин. Слу­жил в дра­гун­ском гре­на­дер­ском пол­ку имени генерал-майора Х. Ф. фон дер Роп­па (1721-1725), в Санкт-Пе­тербургском дра­гун­ском пол­ку (1725-1727), Кар­го­поль­ском дра­гун­ском пол­ку (с 1733). Фли­гель-адъ­ю­тант генерал-лей­те­нан­та, с 1730 года генеерал-ан­ше­фа А. И. Уша­ко­ва (1727-1733). Во вре­мя вой­ны за Поль­ское на­след­ст­во 1733-1735 годов уча­ст­во­вал в оса­де Гдань­ска (1734), в пе­ри­од русско-турецкой вой­ны 1735-1739 годов - в штур­ме Оча­ко­ва (1737), Ста­ву­чан­ском сра­же­нии 1739 года, взя­тии Хо­ти­на и по­хо­де на Яс­сы (1739). В 1737-1738 годы за­ни­мал­ся так­же снаб­же­ни­ем про­ви­ан­том Днеп­ров­ской ар­мии генерал-фельдмаршала Х. А. фон Ми­ни­ха. Член раз­гра­ни­чительной ко­мис­сии, за­ни­мав­шей­ся ус­та­нов­ле­ни­ем российско-турецкой гра­ни­цы в со­от­вет­ст­вии с Бел­град­ским ми­ром 1739 года, уча­ст­во­вал в раз­ме­не российского и турецкого чрез­вы­чай­ных по­сольств, со­про­во­ж­дал в Рос­сию турецкого по­сла (1740). В 1744-1745 годы на­прав­лен императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной в Ка­зан­скую губернию для ис­пол­не­ния по­ли­цей­ских функ­ций. В 1746 году вы­шел в от­став­ку. Обер-про­ку­рор Свя­тей­ше­го Си­но­да [18(29).12.1753–-17(28).4.1758]. Стре­мил­ся про­дол­жить курс сво­его пред­ше­ст­вен­ни­ка - князя Я. П. Ша­хов­ско­го на под­чи­не­ние Си­но­да и епар­хи­аль­ных уч­ре­ж­де­ний обер-про­ку­рор­ско­му над­зо­ру, а так­же соз­дать в епар­хи­ях пре­д­у­смотренный ин­струк­ци­ей 1722 ин­сти­тут про­ку­ро­ров. Од­на­ко, в от­ли­чие от Ша­хов­ско­го, не об­ла­дал долж­ной энер­ги­ей и на­стой­чи­во­стью. Не поль­зо­вал­ся осо­бым рас­по­ло­же­ни­ем императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны, ко­то­рая, как пра­ви­ло, до­во­ди­ла но­вые ука­зы до све­де­ния Си­но­да не че­рез Львова, а че­рез других лиц. Львов объ­яв­лял Си­но­ду лишь со­об­щён­ные ра­нее, но не ис­пол­нен­ные ука­зы. Пред­ло­же­ния Львова ча­сто от­кло­ня­лись Си­но­дом. Епископ Пе­ре­славль- За­лес­ский и Дмит­ров­ский Амвро­сий (Зер­тис-Ка­мен­ский) счи­тал Львова вра­гом, ко­то­рый «не ест, не спит, но то­го ищет, что­бы всё в за­ме­ша­тель­ст­во при­ве­сти». Он в 1757 году об­ви­нил Львова. яко­бы в вы­мо­га­тель­ст­ве взя­ток и под­стре­ка­тель­ст­ве к не­по­ви­но­ве­нию мо­на­стыр­ских кре­стьян Пе­ре­славль-За­лес­ской епар­хии. В том же го­ду Си­нод от­ка­зал­ся счи­тать­ся с ини­циа­ти­ва­ми Львова, вско­ре до­бил­ся его от­став­ки и за­ме­ны князем А. С. Коз­лов­ским.

Ис­точники:

«Ска­ски» ели­за­ве­тин­ской Рос­сии / Публ. К. А. Пи­са­рен­ко // Рос­сий­ский ар­хив. Ис­то­рия Оте­че­ст­ва в сви­де­тель­ст­вах и до­ку­мен­тах XVIII–XX вв. М., 2007. Вып. 15.