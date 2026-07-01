ЛЬВОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ
ЛЬВОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1762).
Дворянин. Служил в драгунском гренадерском полку имени генерал-майора Х. Ф. фон дер Роппа (1721-1725), в Санкт-Петербургском драгунском полку (1725-1727), Каргопольском драгунском полку (с 1733). Флигель-адъютант генерал-лейтенанта, с 1730 года генеерал-аншефа А. И. Ушакова (1727-1733). Во время войны за Польское наследство 1733-1735 годов участвовал в осаде Гданьска (1734), в период русско-турецкой войны 1735-1739 годов - в штурме Очакова (1737), Ставучанском сражении 1739 года, взятии Хотина и походе на Яссы (1739). В 1737-1738 годы занимался также снабжением провиантом Днепровской армии генерал-фельдмаршала Х. А. фон Миниха. Член разграничительной комиссии, занимавшейся установлением российско-турецкой границы в соответствии с Белградским миром 1739 года, участвовал в размене российского и турецкого чрезвычайных посольств, сопровождал в Россию турецкого посла (1740). В 1744-1745 годы направлен императрицей Елизаветой Петровной в Казанскую губернию для исполнения полицейских функций. В 1746 году вышел в отставку. Обер-прокурор Святейшего Синода [18(29).12.1753–-17(28).4.1758]. Стремился продолжить курс своего предшественника - князя Я. П. Шаховского на подчинение Синода и епархиальных учреждений обер-прокурорскому надзору, а также создать в епархиях предусмотренный инструкцией 1722 институт прокуроров. Однако, в отличие от Шаховского, не обладал должной энергией и настойчивостью. Не пользовался особым расположением императрицы Елизаветы Петровны, которая, как правило, доводила новые указы до сведения Синода не через Львова, а через других лиц. Львов объявлял Синоду лишь сообщённые ранее, но не исполненные указы. Предложения Львова часто отклонялись Синодом. Епископ Переславль- Залесский и Дмитровский Амвросий (Зертис-Каменский) считал Львова врагом, который «не ест, не спит, но того ищет, чтобы всё в замешательство привести». Он в 1757 году обвинил Львова. якобы в вымогательстве взяток и подстрекательстве к неповиновению монастырских крестьян Переславль-Залесской епархии. В том же году Синод отказался считаться с инициативами Львова, вскоре добился его отставки и замены князем А. С. Козловским.
Источники:
«Скаски» елизаветинской России / Публ. К. А. Писаренко // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М., 2007. Вып. 15.