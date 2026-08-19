ЛУВУА ЛЕТЕЛЬЕ ФРАНСУА МИШЕЛЬ, МАРКИЗ ДЕ

ЛУВУА (Louvois) ЛЕТЕЛЬЕ (Le Tellier) ФРАНСУА МИШЕЛЬ, МАРКИЗ ДЕ - французский государственный дея­тель .

Сын М. Ле­те­лье, канц­ле­ра и во­енного ми­ни­ст­ра Лю­до­ви­ка XIV. Сме­нил от­ца на по­сту во­енного ми­ни­ст­ра в 1666 году. Упо­ря­до­чил ор­га­ни­за­цию и фи­нан­со­вое обес­пе­че­ние ар­мии, ук­ре­пил во­енную дис­ци­п­ли­ну. Соз­дал сис­те­му по­лу­ре­гу­ляр­ной ко­ро­лев­ской ми­ли­ции на ос­но­ве прин­ци­па во­ин­ской по­вин­но­сти. Имел боль­шое влия­ние на за­вое­вательную по­ли­ти­ку Лю­до­ви­ка XIV , в 1681 году взял Страс­бург, в 1689 году опус­то­шил Пфальц. Ак­тив­но ис­поль­зо­вал во­ин­ские час­ти для на­силь­ст­вен­но­го об­ра­ще­ния в ка­то­ли­че­ст­во гу­ге­но­тов пе­ред окон­чательной от­ме­ной в 1685 году Нант­ско­го эдик­та 1598 .