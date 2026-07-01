ЛУТОН
ЛУТОН (Luton) - город в Великобритании, в Восточной Англии, графство Бедфордшир; имеет статус унитарного образования.
Население 188,1 тысяч человек (2010), в т. ч. около 40% - иммигранты (главным образом из Пакистана, Бангладеш и Индии; около 7% - европейцы) и их потомки. С соседними городами (Данстабл и др.) образует конурбацию с населением свыше 230 тысяч человек, входит в т. н. Метрополитенский район Лондона. Расположен на реке Ли, в 50 км к северу от Лондона. Важный транспортный узел: Лутон примыкает к автотрассам Лондон - Лидс, Лондон - Холихед, Лондон-Манчестер и др. Железнодорожное сообщение с Лестером, Ноттингемом, Шеффилдом и Лидсом, а также Брайтоном (через Лондон). Аэропорт (с 1990 года его название «Лондонский аэропорт в Лутоне»).
Основан в VI веке англосаксами как военное укрепление на реке Ли. Упоминался в Книге Страшного суда как Loitone (Lintone). С XIII века известен мукомольным производством, сельско-хозяйственными ярмарками. В 1336 году сильно пострадал от пожара, отстроен заново. В XVII веке зародилось производство головных уборов, ставшее в XVIII веке главной отраслью городской экономики (в 1871 году было занято около трети населения Лутона). Быстро рос в XIX веке (население 3 тысячи человек в 1801 году; свыше 10 тысяч человек в 1851; 39 тысяч человек в 1901 году). С 1876 года город. К началу XX века шляпное производство пришло в упадок; Лутон развивался как центр автомобильной промышленности (с 1905 года в Лутоне работал крупнейший в Великобритании автосборочный завод компании «Vauxhall») и авиастроения. В годы 2-й мировой войны заводы Лутона выпускали танки и другую продукцию военного назначения; город неоднократно подвергался бомбардировкам германской авиации.
Среди архитектурных памятников Лутона - церковь Св. Марии (12-15 века; с элементами перпендикулярного стиля), церковь Св. Андрея в русле ар деко (1931-1932, архитектор Дж. Г. Скотт- младший), здание Ратуши, сочетающее формы ар деко и неоклассицизма (1930-1936). На окраине Лутона расположено имение Лутон-Ху [главный дом (1766-1774, архитектор Р. Адам; перестроен около 1830 и в 1903 году) и пейзажный парк (2-я половина XVIII века, архитектор Л. Браун)]. Университет Бедфордшира (2006). Лутонский музей и художественная галерея [1928; в комплексе бывшего имения Вордаун-Парк с пейзажным парком (XIX век) и главным домом (перестроен в конце XIX века в русле традиционной архитектуры)]. В крупнейшем городском парке Стоквуд - музей ремёсел и музей Моссман (коллекция экипажей XVIII-XX веков Дж. Моссмана). «Лайбрари тиэтр», театр «Шляпная фабрика».
Футбольный клуб «Лутон Таун» (основан в 1885 году; выступает на стадионе «Кенилуэрт Род», свыше 10 тысяч мест) - обладатель Кубка английской лиги (1987/1988).
В экономике города доминирует сфера услуг (занято около 73% работающих, в т. ч. в торговле, ресторанном и гостиничном деле - 22%, секторе финансовых и бизнес-услуг - 16%, образовании и здравоохранении - 16%, секторе транспорта и связи - 11%; середина 2000-х гг.). Общенациональное и международное значение имеют услуги Лутонского аэропорта, который входит в группу воздушных терминалов, обслуживающих столичный район (9,9 млн. пассажиров, 2007). В Лутоне размещаются несколько авиакомпаний, специализирующихся на бюджетных авиаперевозках (главным обрзом в города Европы); важное значение имеют также финансовые и бизнес-услуги, услуги медийных компаний. В промышленности занято около 20% работающих, в строительстве - около 7%. Наиболее развиты автомобилестроение (в Лутоне - штаб-квартира и предприятие британской компании «Vauxhall Motors» - дочерней фирмы корпорации «General Motors Corporation»; основные производства закрыты в 2002 году, в конце 2000-х годов в Лутоне выпускают автофургоны и микроавтобусы) и электронная промышленность (предприятия итальянской компании «Selex Galileo» - средства авионики; германский «Siemens» и японский «Anritsu» - контрольно-измерительное, телекоммуникационное оборудование). Сохраняет традиции шляпное производство (компании «Balfour Hats», «Failsworth Hats» и др.).