ЛУТОН

ЛУТОН (Luton) - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии , в Восточной Анг­лии, граф­ст­во Бед­форд­шир; име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния.

Население 188,1 тысяч человек (2010), в т. ч. около 40% - им­ми­гран­ты (главным образом из Па­ки­ста­на , Банг­ла­деш и Ин­дии ; около 7% - ев­ро­пей­цы) и их по­том­ки. С со­сед­ни­ми го­ро­да­ми (Дан­стабл и др.) об­ра­зу­ет ко­нур­ба­цию с на­се­ле­ни­ем свыше 230 тысяч человек, вхо­дит в т. н. Мет­ро­по­ли­тен­ский рай­он Лон­до­на. Рас­по­ло­жен на реке Ли, в 50 км к се­ве­ру от Лон­до­на. Важ­ный транс­порт­ный узел: Лутон при­мы­ка­ет к ав­то­трас­сам Лон­дон - Лидс, Лон­дон - Хо­ли­хед, Лон­дон-Ман­че­стер и др. Железнодорожное со­об­ще­ние с Лес­те­ром, Нот­тин­ге­мом, Шеф­фил­дом и Лид­сом, а так­же Брай­то­ном (че­рез Лон­дон). Аэ­ро­порт (с 1990 года его название «Лон­дон­ский аэ­ро­порт в Лу­то­не»).

Ос­но­ван в VI веке анг­ло­сак­са­ми как во­енное ук­ре­п­ле­ние на реке Ли. Упо­ми­нал­ся в Кни­ге Страш­но­го су­да как Loitone (Linto­ne). С XIII века из­вес­тен му­ко­моль­ным про­изводством, сельско-хозяйственными яр­мар­ка­ми. В 1336 году силь­но по­стра­дал от по­жа­ра, от­стро­ен за­но­во. В XVII веке за­ро­ди­лось про­изводство го­лов­ных убо­ров, став­шее в XVIII веке глав­ной от­рас­лью городской эко­но­ми­ки (в 1871 году бы­ло за­ня­то око­ло тре­ти на­се­ле­ния Лутона). Бы­ст­ро рос в XIX веке (население 3 тысячи человек в 1801 году; свыше 10 тысяч человек в 1851; 39 тысяч человек в 1901 году). С 1876 года го­род. К началу XX века шляп­ное про­изводство при­шло в упа­док; Лутон раз­ви­вал­ся как центр ав­то­мо­биль­ной промышленности (с 1905 года в Лутоне ра­бо­тал круп­ней­ший в Ве­ли­ко­бри­та­нии ав­то­сбо­роч­ный за­вод ком­па­нии «Vauxhall») и авиа­строе­ния. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны за­во­ды Лутона вы­пус­ка­ли тан­ки и другую про­дук­цию во­енного на­зна­че­ния; го­род не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам германской авиа­ции.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков Лутона - церковь Св. Ма­рии (12-15 века; с эле­мен­та­ми пер­пен­ди­ку­ляр­но­го сти­ля), церковь Св. Ан­д­рея в рус­ле ар де­ко (1931-1932, архитектор Дж. Г. Скотт- млад­ший), зда­ние Ра­ту­ши, со­че­таю­щее фор­мы ар де­ко и не­оклас­си­циз­ма (1930-1936). На ок­раи­не Лутона рас­по­ло­же­но име­ние Лу­тон-Ху [главный дом (1766-1774, архитектор Р. Адам; пе­ре­стро­ен около 1830 и в 1903 году) и пей­заж­ный парк (2-я половина XVIII века, архитектор Л. Бра­ун)]. Университет Бед­форд­шира (2006). Лу­тон­ский му­зей и ху­дожественная га­ле­рея [1928; в ком­плек­се бывшего име­ния Вор­да­ун-Парк с пей­заж­ным пар­ком (XIX век) и главным до­мом (пе­ре­стро­ен в конце XIX века в рус­ле тра­диционной ар­хи­тек­ту­ры)]. В круп­ней­шем городском пар­ке Сто­квуд - му­зей ре­мё­сел и му­зей Мос­сман (кол­лек­ция эки­па­жей XVIII-XX веков Дж. Мос­сма­на). «Лайб­ра­ри ти­этр», те­атр «Шляп­ная фаб­ри­ка».

Фут­боль­ный клуб «Лу­тон Та­ун» (ос­но­ван в 1885 году; вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ке­ни­лу­эрт Род», свыше 10 тысяч мест) - об­ла­да­тель Куб­ка английской ли­ги (1987/1988).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 73% ра­бо­таю­щих, в т. ч. в тор­гов­ле, рес­то­ран­ном и гос­ти­нич­ном де­ле - 22%, сек­то­ре фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­луг - 16%, об­ра­зо­ва­нии и здра­во­охра­не­нии - 16%, сек­то­ре транс­пор­та и свя­зи - 11%; середина 2000-х гг.). Об­ще­на­цио­наль­ное и ме­ж­ду­народное зна­че­ние име­ют ус­лу­ги Лу­тон­ско­го аэ­ро­пор­та, ко­то­рый вхо­дит в груп­пу воз­душ­ных тер­ми­на­лов, об­слу­жи­ваю­щих сто­лич­ный рай­он (9,9 млн. пас­са­жи­ров, 2007). В Лутоне раз­ме­ща­ют­ся несколько авиа­ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на бюд­жет­ных авиа­пе­ре­воз­ках (главным обрзом в го­ро­да Ев­ро­пы); важ­ное зна­че­ние име­ют так­же фи­нан­совые и биз­нес-ус­лу­ги, ус­лу­ги ме­дий­ных ком­па­ний. В промышленности за­ня­то около 20% ра­бо­таю­щих, в строи­тель­ст­ве - около 7%. Наи­бо­лее раз­ви­ты ав­то­мо­би­ле­строе­ние (в Лутоне - штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятие британской ком­па­нии «Vauxhall Motors» - до­чер­ней фир­мы кор­по­ра­ции «General Mo­tors Corporation»; основные про­изводства за­кры­ты в 2002 году, в конце 2000-х годов в Лутоне вы­пус­ка­ют ав­то­фур­го­ны и мик­ро­ав­то­бу­сы) и элек­трон­ная промышленность (пред­при­ятия итальянской ком­па­нии «Selex Galileo» - сред­ст­ва авио­ни­ки; германский «Siemens» и японский «Anritsu» - кон­троль­но-из­ме­ри­тель­ное, те­ле­ком­му­ни­кационное обо­ру­до­ва­ние). Со­хра­ня­ет тра­ди­ции шляп­ное про­изводство (ком­па­нии «Balfour Hats», «Failsworth Hats» и др.).

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