ЛУРЫ

ЛУРЫ (лор) - на­род в Юго-Западном Ира­не .

Жи­вут главным образом в го­рах За­грос [ис­то­рическая об­ласть Лу­ре­стан (Лу­ри­стан)]. Де­лят­ся на северных Луров (1,6 млн. человек - 2009, оцен­ка; т. н. Ма­лый Лу­ре­стан - ос­та­ны Лу­ре­стан, Илам, юг Ха­ма­да­на и Центр. ос­та­на, се­вер Ху­зе­ста­на; 80 тысяч человек на вос­то­ке Ира­ка) и южных Луров (кух­ги­луйе и ма­ма­са­ни; 880 тысяч человек; т. н. Боль­шой Лу­ре­стан - ос­та­ны Кох­ги­луйе и Бой­е­рах­мед, вос­ток Ху­зе­ста­на и се­ве­ро-за­пад Фар­са), раз­де­лён­ных тер­ри­то­ри­ей бах­тиа­ров. Ма­лый Лу­ре­стан де­лит­ся на Поште-Кух (За­го­рье) и Пиш-Кух (Пред­го­рье). Лу­ры По­ште-Ку­ха (фей­ли) про­жи­ва­ют в до­ли­не реки Кер­хе, ле­том ко­чу­ют в го­рах к за­па­ду от неё (остан Илам); за­ни­ма­ли изо­ли­рованное по­ло­же­ние. Лу­ры Пиш-Ку­ха рас­се­ле­ны ме­ж­ду ре­ка­ми Кер­хе, Абе-Диз и Ка­ра­су. В начале XX века де­ли­лись на пле­мен­ные объ­е­ди­не­ния: ар­баа - в рай­оне Элеш­те­ра, Ха­ве и Ка­ка­ре­за; диль­фан - на се­ве­ро-за­па­де Лу­ре­ста­на ме­ж­ду Кер­ман­ша­хом, Хер­си­ном и Элеш­те­ром; тар­хан - по ре­кам Сей­мер­ре и Кеш­ган­руд; са­ге­венд - ме­ж­ду Хор­ре­м­аба­дом и Кир-Аба­дом; ди­ра­к­венд - в го­рах Хеш­тад-Пех­лу к се­ве­ру от Диз­фу­ля; бай­ран­венд (рас­па­да­ют­ся на вет­ви яр-ах­мед и малья­сад) - к се­ве­ру от Хор­ре­ма­ба­да. Кух­ге­луйе жи­вут к се­ве­ро-за­па­ду от Ши­ра­за, де­лят­ся на вет­ви агад­жа­ри (вклю­ча­ет зна­чительное чис­ло тюркских эле­мен­тов), ба­ви и джа­ки (де­лят­ся на вет­ви чор-бо­ни­че и ли­ра­ви). Ма­ма­са­ни де­лят­ся на вет­ви ба­кеш, джа­ви­ди, дош­мен-зия­ри и рос­там. Важ­ней­шие го­ро­да Лу­ре­ста­на - Хор­рем­шехр и Бо­руд­жерд; зна­чительное ко­ли­че­ст­во Луров про­жи­ва­ет так­же в городе Ясуд­же.

Го­во­рят на диа­лек­тах лур­ско-бах­ти­яр­ско­го языка юго-западной груп­пы иран­ских язы­ков. Луры - му­суль­ма­не-шии­ты, име­ют­ся при­вер­жен­цы сек­ты али-ила­хи, ма­ни­хей­ст­ва и мит­ра­из­ма .

Древ­ней­шие пред­ки Луров - эла­ми­ты (см. в статье Элам), ку­тии, лу­лу­беи, кас­си­ты , ас­си­ми­ли­ро­ван­ные ира­ноя­зыч­ны­ми на­ро­да­ми: со II-го тысячелетия до н. э. - ми­дий­ца­ми (см. в статье Ми­дия), в I-м тысячелетии до н. э. - древ­ни­ми пер­са­ми. Позд­нее в со­став Луров во­шли арабские и тюркские эле­мен­ты. В средние ве­ка в Лу­ре­ста­не пра­ви­ли ме­ст­ные лур­ские и курд­ские ата­бе­ки (Хор­ши­ди, Ха­сан­вай­хи­ды, Ха­за­рас­пи­ды и др.). Наи­бо­лее не­за­ви­си­мым бы­ло по­ло­же­ние пра­ви­те­ля (ва­ли) Л. По­ште-Ку­ха. Луры сла­ви­лись как на­езд­ни­ки и вои­ны. В XVIII веке при На­дир-ша­хе часть Луров бы­ла на­силь­ст­вен­но пе­ре­се­ле­на в Хо­ра­сан. По­сле его смер­ти гла­ва лур­ско­го пле­ме­ни зен­дов М. Ке­рим-хан Зенд не­дол­гое вре­мя пра­вил Ира­ном. В начале XX века Л. По­ште-Ку­ха за­ни­ма­ли про­анг­лий­ские по­зи­ции. В 1906-1913 годы на них опи­рал­ся гу­бер­на­тор Лу­ре­ста­на Са­лар-эд-До­уле, на­ме­ре­вав­ший­ся соз­дать на за­па­де Пер­сии не­за­ви­си­мое го­су­дар­ст­во и про­воз­гла­сив­ший не­за­ви­си­мость По­ште-Ку­ха. В 1915 году ва­ли По­ште-Ку­ха под­дер­жи­вал гер­ма­но-турецкую коа­ли­цию. В 1918 году Лу­ре­стан ок­ку­пи­ро­ван анг­ли­ча­на­ми. С конца 1920-х годов пра­ви­тель­ст­во про­во­ди­ло ра­зо­ру­же­ние лур­ских пле­мён и на­силь­ст­вен­ный пе­ре­вод Луров на осед­лость, был введён запрет на ношение традиционной мужской одежды. В мес­тах зи­мо­вок строи­лись го­ро­да: Ху­сей­н­абад (ны­не Илам) в цен­тре По­ште-Ку­ха, Ша­ха­бад близ Хор­ре­ма­ба­да и др. Зна­чительные груп­пы Луров бы­ли пе­ре­се­ле­ны на се­вер - в рай­он Са­ве, Зе­рен­да, Зу­ма, Ка­ша­на и Ве­ра­ми­на, Бодж­нур­да, То­бе­та и Каш­ме­ра (Тор­ши­за) в Хо­ра­са­не и др. В 1960-1970-х годах Луры в зна­чительной сте­пе­ни ас­си­ми­ли­ро­ва­лись, при­ня­ли об­ще­иран­ские нор­мы жиз­ни. Од­на­ко по­сле Ис­лам­ской ре­во­лю­ции в Ира­не 1979 года они ста­ли воз­вра­щать­ся к тра­диционному об­ра­зу жиз­ни. Бой­е­рах­ме­ди (из вет­ви чор-бо­ни­че) при­мкну­ли к оп­по­зиционному дви­же­нию, воз­глав­ляв­ше­му­ся каш­кай­ским во­ж­дём На­сер-ха­ном.

Тра­диционная куль­ту­ра близ­ка к бах­ти­ар­ской (см. в статье Бах­тиа­ры). Основное тра­диционное за­ня­тие - ко­че­вое и по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (в основном ов­цы и ко­зы). Зи­мой жи­ли в шат­рах из чёр­ной козь­ей шер­сти, ле­том - в ша­ла­шах. По­став­ля­ли шерсть, ко­жу, мас­ло и др., в т. ч. на экс­порт. Раз­ви­то про­изводство вой­ло­ка, ци­но­вок, ковров, мед­ной по­су­ды и др. За­ни­ма­ют­ся так­же охо­той. Бы­ло рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во. Пе­ре­се­лён­ные груп­пы - в основном зем­ле­дель­цы. Муж­чи­ны но­си­ли ру­ба­ху, шта­ны, ха­лат с ши­ро­ки­ми ру­ка­ва­ми, под­поя­сан­ный ша­лью, вой­лоч­ный кол­пак (ко­лах-е но­ма­ди); жен­щи­ны - чёр­ные ша­ро­ва­ры, од­ну или несколько длин­ных юбок, по­верх них - чёр­ную или се­рую ру­ба­ху, жен­щи­ны из хан­ских се­мей - курт­ку из бар­ха­та или шёл­ка; го­ло­ву по­вя­зы­ва­ли чёр­ным или бе­лым плат­ком, обувь - сан­да­лии (ма­ла­ки). Пле­ме­на и бо­лее мел­кие родственные груп­пы (ти­ре) воз­глав­ля­лись ха­на­ми, или раи­са­ми (ка­лан­та­ра­ми). Во­круг влия­тель­ных ха­нов воз­ни­ка­ли родственные объ­е­ди­не­ния чис­лен­но­стью 400-500 (кей­туль) или до не­сколь­ких тысяч (аме­лэ) человек. Жен­щи­ны ез­ди­ли вер­хом, вла­де­ли ору­жи­ем, не­ред­ко поль­зо­ва­лись по­ли­тическим влия­ни­ем; до сих пор они не но­сят чад­ры и мо­гут сво­бод­но встре­чать­ся с муж­чи­на­ми. Раз­виты фольк­лор, ис­кус­ст­во профиссиональных ска­зи­те­лей. Су­ще­ст­ву­ют сва­деб­ные, тра­ур­ные, лю­бов­ные пес­ни, пес­ни, ис­пол­няе­мые во вре­мя пе­ре­ко­чёвок. Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - рог (кар­на), мембранофоны (табль, до­холь), саз, ке­ман­ча. У бой­е­рах­ме­ди из­вес­тен во­ин­ский та­нец во­круг сло­жен­ной из кам­ней гор­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)