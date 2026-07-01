ЛУРЫ
ЛУРЫ (лор) - народ в Юго-Западном Иране.
Живут главным образом в горах Загрос [историческая область Лурестан (Луристан)]. Делятся на северных Луров (1,6 млн. человек - 2009, оценка; т. н. Малый Лурестан - останы Лурестан, Илам, юг Хамадана и Центр. остана, север Хузестана; 80 тысяч человек на востоке Ирака) и южных Луров (кухгилуйе и мамасани; 880 тысяч человек; т. н. Большой Лурестан - останы Кохгилуйе и Бойерахмед, восток Хузестана и северо-запад Фарса), разделённых территорией бахтиаров. Малый Лурестан делится на Поште-Кух (Загорье) и Пиш-Кух (Предгорье). Луры Поште-Куха (фейли) проживают в долине реки Керхе, летом кочуют в горах к западу от неё (остан Илам); занимали изолированное положение. Луры Пиш-Куха расселены между реками Керхе, Абе-Диз и Карасу. В начале XX века делились на племенные объединения: арбаа - в районе Элештера, Хаве и Какареза; дильфан - на северо-западе Лурестана между Керманшахом, Херсином и Элештером; тархан - по рекам Сеймерре и Кешганруд; сагевенд - между Хорремабадом и Кир-Абадом; дираквенд - в горах Хештад-Пехлу к северу от Дизфуля; байранвенд (распадаются на ветви яр-ахмед и мальясад) - к северу от Хорремабада. Кухгелуйе живут к северо-западу от Шираза, делятся на ветви агаджари (включает значительное число тюркских элементов), бави и джаки (делятся на ветви чор-бониче и лирави). Мамасани делятся на ветви бакеш, джавиди, дошмен-зияри и ростам. Важнейшие города Лурестана - Хорремшехр и Боруджерд; значительное количество Луров проживает также в городе Ясудже.
Говорят на диалектах лурско-бахтиярского языка юго-западной группы иранских языков. Луры - мусульмане-шииты, имеются приверженцы секты али-илахи, манихейства и митраизма.
Древнейшие предки Луров - эламиты (см. в статье Элам), кутии, лулубеи, касситы, ассимилированные ираноязычными народами: со II-го тысячелетия до н. э. - мидийцами (см. в статье Мидия), в I-м тысячелетии до н. э. - древними персами. Позднее в состав Луров вошли арабские и тюркские элементы. В средние века в Лурестане правили местные лурские и курдские атабеки (Хоршиди, Хасанвайхиды, Хазараспиды и др.). Наиболее независимым было положение правителя (вали) Л. Поште-Куха. Луры славились как наездники и воины. В XVIII веке при Надир-шахе часть Луров была насильственно переселена в Хорасан. После его смерти глава лурского племени зендов М. Керим-хан Зенд недолгое время правил Ираном. В начале XX века Л. Поште-Куха занимали проанглийские позиции. В 1906-1913 годы на них опирался губернатор Лурестана Салар-эд-Доуле, намеревавшийся создать на западе Персии независимое государство и провозгласивший независимость Поште-Куха. В 1915 году вали Поште-Куха поддерживал германо-турецкую коалицию. В 1918 году Лурестан оккупирован англичанами. С конца 1920-х годов правительство проводило разоружение лурских племён и насильственный перевод Луров на оседлость, был введён запрет на ношение традиционной мужской одежды. В местах зимовок строились города: Хусейнабад (ныне Илам) в центре Поште-Куха, Шахабад близ Хорремабада и др. Значительные группы Луров были переселены на север - в район Саве, Зеренда, Зума, Кашана и Верамина, Боджнурда, Тобета и Кашмера (Торшиза) в Хорасане и др. В 1960-1970-х годах Луры в значительной степени ассимилировались, приняли общеиранские нормы жизни. Однако после Исламской революции в Иране 1979 года они стали возвращаться к традиционному образу жизни. Бойерахмеди (из ветви чор-бониче) примкнули к оппозиционному движению, возглавлявшемуся кашкайским вождём Насер-ханом.
Традиционная культура близка к бахтиарской (см. в статье Бахтиары). Основное традиционное занятие - кочевое и полукочевое скотоводство (в основном овцы и козы). Зимой жили в шатрах из чёрной козьей шерсти, летом - в шалашах. Поставляли шерсть, кожу, масло и др., в т. ч. на экспорт. Развито производство войлока, циновок, ковров, медной посуды и др. Занимаются также охотой. Было распространено отходничество. Переселённые группы - в основном земледельцы. Мужчины носили рубаху, штаны, халат с широкими рукавами, подпоясанный шалью, войлочный колпак (колах-е номади); женщины - чёрные шаровары, одну или несколько длинных юбок, поверх них - чёрную или серую рубаху, женщины из ханских семей - куртку из бархата или шёлка; голову повязывали чёрным или белым платком, обувь - сандалии (малаки). Племена и более мелкие родственные группы (тире) возглавлялись ханами, или раисами (калантарами). Вокруг влиятельных ханов возникали родственные объединения численностью 400-500 (кейтуль) или до нескольких тысяч (амелэ) человек. Женщины ездили верхом, владели оружием, нередко пользовались политическим влиянием; до сих пор они не носят чадры и могут свободно встречаться с мужчинами. Развиты фольклор, искусство профиссиональных сказителей. Существуют свадебные, траурные, любовные песни, песни, исполняемые во время перекочёвок. Музыкальные инструменты - рог (карна), мембранофоны (табль, дохоль), саз, кеманча. У бойерахмеди известен воинский танец вокруг сложенной из камней горки.