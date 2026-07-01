ЛУРИЯ ШЛОМО БЕН ИЕХИЛЬ
ЛУРИЯ ШЛОМО (Соломон) БЕН ИЕХИЛЬ - раввин, крупнейший авторитет в области иудейского религиозного права - Галахи, комментатор Талмуда.
(Акроним Мааршал - «морену а-рав Шломо Лурия»). Осиротел в раннем детстве, воспитывался у деда по матери, талмудиста И. Клойбера. Был раввином в Бресте, Остроге, главой иешивы в Люблине, в 1567 году основал там собственную иешиву, которую возглавлял до конца жизни. В суждениях по вопросам Галахи Лурия отличался адогматизмом и независимостью мышления. При вынесении галахического решения призывал к критическому анализу и сопоставлению различных источников, классических текстов и комментариев. Выступал против публикаций сочинений с однозначными предписаниями по вопросам традиции, опасаясь, что безоговорочное признание мнений авторитетных учителей приведёт к прекращению изучения Талмуда, в котором Лурия видел высший источник еврейского права. Свой метод вынесения решений он изложил в сочинении «Ям шель Шломо» («Море Соломона»), в котором анализируется галахический материал Вавилонского Талмуда: каждое решение предваряется разбором соответствующего отрывка Талмуда, а также критикой взглядов учёных предыдущих поколений, в частности И. Каро. Решения Лурии признавались большинством авторитетов в области Галахи.
Лурия резко выступал против философии и её изучения, а также против современных ему каббалистов, которые, по его мнению, не понимали истинной каббалы книге «Зогар».
Написал многочисленные комментарии к Талмуду, к комментариям Раши на Пятикнижие, к сочинениям знатоков Галахи. Его «Респонсы» («Послания») содержат ценные сведения о жизни польско-литoвского еврейства в XVI веке.
Сочинения:
The responsa. N. Y., 1938.