ЛУРИЯ ШЛОМО БЕН ИЕХИЛЬ

ЛУРИЯ ШЛОМО (Со­ло­мон) БЕН ИЕХИЛЬ - рав­вин, круп­ней­ший ав­то­ри­тет в об­лас­ти иу­дей­ско­го ре­лигиозного пра­ва - Га­ла­хи, ком­мен­та­тор Тал­му­да.

(Ак­ро­ним Ма­ар­шал - «мо­ре­ну а-рав Шло­мо Лу­рия»). Оси­ро­тел в ран­нем дет­ст­ве, вос­пи­ты­вал­ся у де­да по ма­те­ри, тал­му­ди­ста И. Клой­бе­ра. Был рав­ви­ном в Бре­сте, Ост­ро­ге, гла­вой ие­ши­вы в Люб­ли­не, в 1567 году ос­но­вал там собственную ие­ши­ву, ко­то­рую воз­глав­лял до кон­ца жиз­ни. В су­ж­де­ниях по во­про­сам Га­ла­хи Лурия от­ли­чал­ся адог­ма­тиз­мом и не­за­ви­си­мо­стью мыш­ле­ния. При вы­не­се­нии га­ла­хического ре­ше­ния при­зы­вал к кри­тическому ана­ли­зу и со­пос­тав­ле­нию различных ис­точ­ни­ков, клас­сических тек­стов и ком­мен­та­ри­ев. Вы­сту­пал про­тив пуб­ли­ка­ций со­чи­не­ний с од­но­знач­ны­ми пред­пи­са­ния­ми по во­про­сам тра­ди­ции, опа­са­ясь, что бе­зо­го­во­роч­ное при­зна­ние мне­ний ав­то­ри­тет­ных учи­те­лей при­ве­дёт к пре­кра­ще­нию изу­че­ния Тал­му­да, в ко­то­ром Лурия ви­дел выс­ший ис­точ­ник еврейского пра­ва. Свой ме­тод вы­не­се­ния ре­ше­ний он из­ло­жил в сочинении «Ям шель Шло­мо» («Мо­ре Со­ло­мо­на»), в ко­то­ром ана­ли­зи­ру­ет­ся га­ла­хический ма­те­ри­ал Ва­ви­лон­ско­го Тал­му­да: ка­ж­дое ре­ше­ние пред­ва­ря­ет­ся раз­бо­ром со­от­вет­ст­вую­ще­го от­рыв­ка Тал­му­да, а так­же кри­ти­кой взгля­дов учё­ных пре­ды­ду­щих по­ко­ле­ний, в ча­ст­но­сти И. Ка­ро . Ре­ше­ния Лурии при­зна­ва­лись боль­шин­ст­вом ав­то­ри­те­тов в об­лас­ти Га­ла­хи.

Лурия рез­ко вы­сту­пал про­тив фи­ло­со­фии и её изу­че­ния, а так­же про­тив современных ему каб­ба­ли­стов, ко­то­рые, по его мне­нию, не по­ни­ма­ли ис­тин­ной каб­ба­лы книге «Зо­гар».

На­пи­сал мно­гочисленные ком­мен­та­рии к Тал­му­ду, к ком­мен­та­ри­ям Ра­ши на Пя­ти­кни­жие, к со­чи­не­ни­ям зна­то­ков Га­ла­хи. Его «Рес­пон­сы» («По­сла­ния») со­дер­жат цен­ные све­де­ния о жиз­ни поль­ско-литoвского ев­рей­ст­ва в XVI веке.

Сочинения:

The responsa. N. Y., 1938.