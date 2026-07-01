ЛУРД

ЛУРД (Lourdes) - го­род во Фран­ции , ре­ги­он Юг-Пи­ре­неи, департамент Верх­ние Пи­ре­неи.

Население 15,8 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен у под­но­жия Пи­ре­не­ев, на реке Гав-де- По. Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Тарб-Лурд-Пи­ре­неи.

С I века до н. э. гал­ло-римская кре­пость. В 602 году н. э. за­хва­чен фран­ка­ми, вхо­дил в со­став ко­ро­лев­ст­ва Ак­ви­та­ния . С VIII века в со­ста­ве гер­цог­ст­ва Гас­конь. С XI века ре­зи­ден­ция гра­фов Би­го­ра. В 1292 году вклю­чён в ко­ро­лев­ский до­мен. В хо­де Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов, в 1360 году, ото­шёл к Анг­лии, окон­ча­тель­но воз­вра­щён Фран­ции в 1407 году. В 1426 году пе­ре­дан гра­фам Фуа, позд­нее при­над­ле­жал ко­ро­лям На­вар­ры. С 1607 года окон­ча­тель­но в со­ста­ве ко­ро­лев­ско­го до­ме­на. До XX века пре­имущественно аг­рар­ное по­се­ле­ние, не­ко­то­рое зна­че­ние име­ли до­бы­ча кам­ня и тек­стиль­ное про­из­вод­ст­во.

В 1858 году 14-лет­няя кре­сть­ян­ка Бер­на­дет­та Су­би­ру (умерла в 1879 году; беа­ти­фи­ци­ро­ва­на Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью в 1925 году, ка­но­ни­зи­ро­ва­на в 1933 году) зая­ви­ла, что в гро­те Ма­сабь­ель, не­да­ле­ко от Лурда, ей не­од­но­крат­но яв­ля­лась Де­ва Ма­рия и сви­де­тель­ст­во­ва­ла о Сво­ём Не­по­роч­ном за­ча­тии. В 1862 году эти ви­де­ния бы­ли офи­ци­аль­но при­зна­ны Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью, ко­то­рая ста­ла вес­ти учёт про­изо­шед­ших в Лурде слу­ча­ев чу­дес­но­го ис­це­ле­ния. Вско­ре Лурд пре­вра­тил­ся в один из круп­ней­ших ка­то­лических па­лом­нических цен­тров. С 1912 года, на­ря­ду с Тар­бом, Лурд яв­ля­ет­ся ка­фед­раль­ным го­ро­дом католического диоцеза Тар­ба и Лур­да.

В цен­тре Лурда, на ска­ле, рас­по­ло­же­на кре­пость (XI-XII веков, пе­ре­страи­ва­лась в XIII-XIV и XVII-XIX веках; руи­ны ран­не­хри­сти­ан­ской церк­ви V века; дон­жон начала XV века; ка­пел­ла Нотр-Дам-дю-Ша­то), в ко­то­рой раз­ме­щён Пи­ре­ней­ский му­зей (с 1921 года; со­б­ра­ние эт­но­гра­фии и де­ко­ра­тив­но­го искусства; музейный зал с ин­ст­ру­мен­та­ми XVIII-XIX веков и др.). Сре­ди других ар­хитектурных па­мят­ни­ков: ба­зи­ли­ки - Не­по­роч­но­го за­ча­тия в нео­го­тическом сти­ле (1866-1871), Нотр-Дам-дю- Ро­зер в ро­ма­но-ви­зантийском сти­ле (1883-1899), в честь па­пы Пия X, под­зем­ная (1956-1959, архитектор П. Ва­го; площадь около 12 тыс. м2); при­ход­ская церковь Сак­ре-Кёр (1875-1903). Так­же со­хра­ни­лись фраг­мен­ты городских ук­ре­п­ле­ний с баш­ней Гар­на­ви (XIV века).

Лурд - центр ка­то­лического па­лом­ни­че­ст­ва (около 9 млн. человек еже­год­но; начало 2000-х годов). Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг.

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