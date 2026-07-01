ЛУРД
ЛУРД (Lourdes) - город во Франции, регион Юг-Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи.
Население 15,8 тысяч человек (2009). Расположен у подножия Пиренеев, на реке Гав-де- По. Железнодорожная станция. Международный аэропорт Тарб-Лурд-Пиренеи.
С I века до н. э. галло-римская крепость. В 602 году н. э. захвачен франками, входил в состав королевства Аквитания. С VIII века в составе герцогства Гасконь. С XI века резиденция графов Бигора. В 1292 году включён в королевский домен. В ходе Столетней войны 1337-1453 годов, в 1360 году, отошёл к Англии, окончательно возвращён Франции в 1407 году. В 1426 году передан графам Фуа, позднее принадлежал королям Наварры. С 1607 года окончательно в составе королевского домена. До XX века преимущественно аграрное поселение, некоторое значение имели добыча камня и текстильное производство.
В 1858 году 14-летняя крестьянка Бернадетта Субиру (умерла в 1879 году; беатифицирована Римско-католической церковью в 1925 году, канонизирована в 1933 году) заявила, что в гроте Масабьель, недалеко от Лурда, ей неоднократно являлась Дева Мария и свидетельствовала о Своём Непорочном зачатии. В 1862 году эти видения были официально признаны Римско-католической церковью, которая стала вести учёт произошедших в Лурде случаев чудесного исцеления. Вскоре Лурд превратился в один из крупнейших католических паломнических центров. С 1912 года, наряду с Тарбом, Лурд является кафедральным городом католического диоцеза Тарба и Лурда.
В центре Лурда, на скале, расположена крепость (XI-XII веков, перестраивалась в XIII-XIV и XVII-XIX веках; руины раннехристианской церкви V века; донжон начала XV века; капелла Нотр-Дам-дю-Шато), в которой размещён Пиренейский музей (с 1921 года; собрание этнографии и декоративного искусства; музейный зал с инструментами XVIII-XIX веков и др.). Среди других архитектурных памятников: базилики - Непорочного зачатия в неоготическом стиле (1866-1871), Нотр-Дам-дю- Розер в романо-византийском стиле (1883-1899), в честь папы Пия X, подземная (1956-1959, архитектор П. Ваго; площадь около 12 тыс. м2); приходская церковь Сакре-Кёр (1875-1903). Также сохранились фрагменты городских укреплений с башней Гарнави (XIV века).
Лурд - центр католического паломничества (около 9 млн. человек ежегодно; начало 2000-х годов). Большая часть работающих занята в сфере услуг.