ЛУНГУПО

ЛУНГУПО - па­мят­ник ниж­не­го па­лео­ли­та у деревни Лун­пин­цунь (уезда Ушань, провинции Сы­чу­ань, Ки­тай ).

Най­де­ны фраг­мент ниж­ней че­лю­сти и ре­зец древ­не­го че­ло­ве­ка, да­ти­ро­ван­ные на ос­но­ва­нии па­лео­маг­нит­ных дан­ных около 1,8 миллиона лет на­зад, что дела­ет их древ­ней­ши­ми в Азии, од­на­ко у ря­да спе­циа­ли­стов эта да­та вы­зы­ва­ет со­мне­ние. Ус­та­но­вить ви­до­вую ха­рак­те­ри­сти­ку об­раз­цов слож­но вви­ду их фраг­мен­тар­но­сти. Не­ко­то­рые китайские учё­ные при­дер­жи­ва­ют­ся тер­ми­на «ушань­ский че­ло­век» (Homo erectus wu­shanensis); другие пи­шут о сход­ст­ве зу­бов с Homo ergaster и Homo habilis; есть ги­по­те­за, что эти ос­тан­ки при­над­ле­жат ми­гран­там из Аф­ри­ки, от ко­то­рых про­изо­шла ази­атская фор­ма Homo erec­tus, что очень спор­но. Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия Лунгупо (бо­лее 230 об­раз­цов) раз­но­об­раз­на: кли­ве­ры и «пи­ки», скрёб­ла, ру­бя­щие и до­ло­то­вид­ные ору­дия; вы­де­ля­ют­ся и по­ли­функ­цио­наль­ные ору­дия. Пре­об­ла­да­ют мас­сив­ные из­де­лия; из­го­тав­ли­ва­лись на галь­ках и от­ще­пах при по­мо­щи от­бой­ни­ка, под­прав­ка про­из­во­ди­лась с од­ной или двух сто­рон; в основном из ме­та­мор­фи­че­ско­го и крем­ни­сто­го из­вест­ня­ка. Ху­ан Вань­бо от­но­сит на­ход­ки в Лунгупо к осо­бо­му ти­пу ин­ду­ст­рии Восточной Азии. Па­лео­фау­на пред­став­ле­на бо­лее 120 ви­да­ми по­зво­ноч­ных (мед­ведь бам­бу­ко­вый, гие­на, саб­ле­зу­бый тигр, ма­сто­донт и др.). По мне­нию А.П. Де­ре­вян­ко и других, Лунгупо яв­ля­ет­ся од­ним из дис­кус­си­он­ных па­мят­ни­ков с точ­ки зре­ния стра­ти­гра­фии, со­ста­ва ар­те­фак­тов, да­ти­ров­ки.

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