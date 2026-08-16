ЛУНГУПО
ЛУНГУПО - памятник нижнего палеолита у деревни Лунпинцунь (уезда Ушань, провинции Сычуань, Китай).
Найдены фрагмент нижней челюсти и резец древнего человека, датированные на основании палеомагнитных данных около 1,8 миллиона лет назад, что делает их древнейшими в Азии, однако у ряда специалистов эта дата вызывает сомнение. Установить видовую характеристику образцов сложно ввиду их фрагментарности. Некоторые китайские учёные придерживаются термина «ушаньский человек» (Homo erectus wushanensis); другие пишут о сходстве зубов с Homo ergaster и Homo habilis; есть гипотеза, что эти останки принадлежат мигрантам из Африки, от которых произошла азиатская форма Homo erectus, что очень спорно. Каменная индустрия Лунгупо (более 230 образцов) разнообразна: кливеры и «пики», скрёбла, рубящие и долотовидные орудия; выделяются и полифункциональные орудия. Преобладают массивные изделия; изготавливались на гальках и отщепах при помощи отбойника, подправка производилась с одной или двух сторон; в основном из метаморфического и кремнистого известняка. Хуан Ваньбо относит находки в Лунгупо к особому типу индустрии Восточной Азии. Палеофауна представлена более 120 видами позвоночных (медведь бамбуковый, гиена, саблезубый тигр, мастодонт и др.). По мнению А.П. Деревянко и других, Лунгупо является одним из дискуссионных памятников с точки зрения стратиграфии, состава артефактов, датировки.