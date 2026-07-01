ЛУНДА НАРОД

ЛУНДА (са­мо­на­зва­ния - balunda, ruund) - На­род груп­пы бан­ту на юге Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки.

Жи­вут на се­ве­ро-за­па­де Зам­бии (277 тысяч человек - 2000, пе­ре­пись; на се­ве­ре Северо-Западной провинции), на вос­то­ке и се­ве­ре Ан­го­лы (200 тысяч человек на вос­то­ке провинции Мо­ши­ко и на се­ве­ре провинции Северная Лун­да) и юге Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го (350 тысяч человек на юго-вос­то­ке провинции Кван­го и в провинции Луа­ла­ба; 2009, оцен­ка). Де­лят­ся на соб­ст­вен­но Лунда (или южные Лунда) и ру­унд (северные Лунда). Го­во­рят на язы­ках лун­да (чи­лун­да) и ру­унд (уру­унд, или северный чи­лун­да) зо­ны K бан­ту язы­ков. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки, в Зам­бии на чи­лун­да осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­по­да­ва­ние, вы­хо­дит прес­са и ве­дут­ся ра­дио­пе­ре­да­чи. Часть Лунда (ка­зем­бе), пе­ре­се­лив­шаяся в XVIII веке на во­сток Зам­бии, пе­ре­шла на диа­лект языка бем­ба (лу­ун­да). Большая часть Лунда - хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тестан­ты: пя­ти­де­сят­ни­ки, бап­ти­сты, ре­фор­ма­ты, ад­вен­ти­сты), есть при­вер­жен­цы афро­хри­сти­ан­ских сект и тра­диционных ве­ро­ва­ний.

В конце XVI века су­щест­во­ва­ло ран­не­по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние Лун­да, объе­ди­нив­шее вож­де­ст­ва близ­ко­родст­вен­ных эт­нических общ­но­стей (лу­эна, чо­к­ве, лу­ча­зи, сон­го, ндем­бу и др.) вок­руг ру­унд. Ос­но­ву эко­но­ми­ки со­став­ля­ла ка­ра­ван­ная тор­гов­ля не­воль­ни­ка­ми и сло­но­вой ко­стью. Осо­ба пра­ви­те­ля (мва­та-ям­во) счи­та­лась свя­щен­ной, его жизнь оп­ре­де­ля­лась мно­же­ст­вом та­бу. До конца XIX века со­хра­ня­лась власть со­пра­ви­тель­ни­цы - се­ст­ры пра­ви­те­ля (лу­ко­ке­ша).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Тра­диционные за­ня­тия - руч­ное пе­ре­лож­ное зем­ле­де­лие (сор­го, про­со, ку­ку­ру­за, ма­ни­ок, бо­бо­вые, ямс, та­бак, мас­лич­ная паль­ма, ара­хис, ба­тат и др.), охо­та (в т. ч. за­гон­ная) и ры­бо­лов­ст­во. До­маш­ние жи­вот­ные - со­ба­ки, ку­ры, ко­зы, ов­цы, у пра­ви­те­лей - круп­ный ро­га­тый скот. Часть современных Лунда жи­вёт в го­ро­дах, ра­бо­та­ет на план­та­ци­ях и в гор­ной промышленности. Раз­ви­та резь­ба по де­ре­ву, ха­рак­те­рен гео­мет­рический и зоо­морф­ный ор­на­мент. Тра­диционное по­се­ле­ние - кру­го­во­го пла­на. Жи­ли­ще круг­лое. Скла­ды­ва­лись про­то­го­род­ские по­се­ле­ния - ре­зи­ден­ции пра­ви­те­лей - с на­се­ле­ни­ем до 10 тысяч человек. Тра­диционная оде­ж­да - по­яс­ная, не­сши­тая, из вы­де­лан­ных шкур, у зна­ти - из тка­ни. Празд­нич­ная муж­ская оде­ж­да (му­кон­зо) - обя­за­тель­но чёр­но­го цве­та с кай­мой из трёх цвет­ных по­лос. Муж­ская при­чёс­ка со­стоя­ла из мно­же­ст­ва ко­си­чек, жен­щи­ны об­ре­за­ли во­ло­сы, ос­тав­ляя не­боль­шую прядь на ма­куш­ке. Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной струк­ту­ры со­став­ля­ют де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны и ро­до­вая ор­га­ни­за­ция. Счёт род­ст­ва мат­ри­ли­ней­ный, у северных Лунда - би­ла­те­раль­ный. Со­хра­ня­ет­ся сег­мен­тар­ная мат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая струк­ту­ра, при ко­то­рой ма­три­ли­нид­жи ре­гу­ляр­но от­поч­ко­вы­ва­ют­ся друг от дру­га и за­ни­ма­ют отдельную тер­ри­то­рию (мпат). До не­дав­не­го вре­ме­ни прак­ти­ко­ва­лись от­ра­бот­ки за же­ну. Пред­поч­ти­тель­ны кросс­ку­зен­ные бра­ки. Брач­ное по­се­ле­ние ук­со­ри- или ви­ри­ло­каль­ное. Раз­во­ды лег­ки, по­ли­ги­ния су­ще­ст­во­ва­ла толь­ко у зна­ти. Ны­не рас­про­стра­ня­ют­ся нор­мы от­цов­ско­го пра­ва. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па; сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. воз­ра­сту и от­но­сит. по­лу. Мес­та­ми со­хра­ня­ют­ся ини­циа­ции - ин­ди­ви­ду­аль­ные для де­во­чек (чи­сун­гу) и кол­лек­тив­ные для маль­чи­ков (му­кан­да).

Тра­диционные ве­ро­ва­ния - культ при­род­ных сил и пред­ков. Об­раз де­ми­ур­га (у раз­ных групп - Нзам­би, Ка­лун­га, Чи­на­ве­зи) свя­зы­ва­ет­ся с до­ж­дём, гро­мом и мол­ни­ей. Сре­ди ду­хов пред­ков (аки­ши) осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют пред­ки пра­ви­те­лей, зна­ме­ни­тых вои­нов и охот­ни­ков. Вы­де­ля­ют­ся так­же нахом­ба - ду­хи пре­ступ­ни­ков и кол­ду­нов. Со­хра­ня­ют­ся уст­ная ис­то­рическая тра­ди­ция и фольк­лор . Ха­рак­тер­ны ак­ро­ба­тические и ми­мические тан­цы (мун­гон­го). Среди музыкальных ин­ст­ру­мен­тов - кси­ло­фо­ны. Де­ревянная скульп­ту­ра близ­ка по сти­лю к искусству лу­ба и чо­к­ве.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)