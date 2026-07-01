ЛУНДА НАРОД
ЛУНДА (самоназвания - balunda, ruund) - Народ группы банту на юге Экваториальной Африки.
Живут на северо-западе Замбии (277 тысяч человек - 2000, перепись; на севере Северо-Западной провинции), на востоке и севере Анголы (200 тысяч человек на востоке провинции Мошико и на севере провинции Северная Лунда) и юге Демократической Республики Конго (350 тысяч человек на юго-востоке провинции Кванго и в провинции Луалаба; 2009, оценка). Делятся на собственно Лунда (или южные Лунда) и руунд (северные Лунда). Говорят на языках лунда (чилунда) и руунд (уруунд, или северный чилунда) зоны K банту языков. Письменность на основе латинской графики, в Замбии на чилунда осуществляется преподавание, выходит пресса и ведутся радиопередачи. Часть Лунда (казембе), переселившаяся в XVIII веке на восток Замбии, перешла на диалект языка бемба (луунда). Большая часть Лунда - христиане (католики и протестанты: пятидесятники, баптисты, реформаты, адвентисты), есть приверженцы афрохристианских сект и традиционных верований.
В конце XVI века существовало раннеполитическое образование Лунда, объединившее вождества близкородственных этнических общностей (луэна, чокве, лучази, сонго, ндембу и др.) вокруг руунд. Основу экономики составляла караванная торговля невольниками и слоновой костью. Особа правителя (мвата-ямво) считалась священной, его жизнь определялась множеством табу. До конца XIX века сохранялась власть соправительницы - сестры правителя (лукокеша).
Традиционная культура типична для народов Экваториальной Африки. Традиционные занятия - ручное переложное земледелие (сорго, просо, кукуруза, маниок, бобовые, ямс, табак, масличная пальма, арахис, батат и др.), охота (в т. ч. загонная) и рыболовство. Домашние животные - собаки, куры, козы, овцы, у правителей - крупный рогатый скот. Часть современных Лунда живёт в городах, работает на плантациях и в горной промышленности. Развита резьба по дереву, характерен геометрический и зооморфный орнамент. Традиционное поселение - кругового плана. Жилище круглое. Складывались протогородские поселения - резиденции правителей - с населением до 10 тысяч человек. Традиционная одежда - поясная, несшитая, из выделанных шкур, у знати - из ткани. Праздничная мужская одежда (муконзо) - обязательно чёрного цвета с каймой из трёх цветных полос. Мужская причёска состояла из множества косичек, женщины обрезали волосы, оставляя небольшую прядь на макушке. Основу традиционной социальной структуры составляют деревенские и большесемейные общины и родовая организация. Счёт родства матрилинейный, у северных Лунда - билатеральный. Сохраняется сегментарная матрилинейная родовая структура, при которой матрилиниджи регулярно отпочковываются друг от друга и занимают отдельную территорию (мпат). До недавнего времени практиковались отработки за жену. Предпочтительны кросскузенные браки. Брачное поселение уксори- или вирилокальное. Разводы легки, полигиния существовала только у знати. Ныне распространяются нормы отцовского права. Система терминов родства бифуркативного типа; сиблинги делятся по относит. возрасту и относит. полу. Местами сохраняются инициации - индивидуальные для девочек (чисунгу) и коллективные для мальчиков (муканда).
Традиционные верования - культ природных сил и предков. Образ демиурга (у разных групп - Нзамби, Калунга, Чинавези) связывается с дождём, громом и молнией. Среди духов предков (акиши) особое место занимают предки правителей, знаменитых воинов и охотников. Выделяются также нахомба - духи преступников и колдунов. Сохраняются устная историческая традиция и фольклор. Характерны акробатические и мимические танцы (мунгонго). Среди музыкальных инструментов - ксилофоны. Деревянная скульптура близка по стилю к искусству луба и чокве.