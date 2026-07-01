ЛУНДА

ЛУНДА (Lunda) - из­вест­но так­же как Мва­та-Ям­во, ран­не­го­су­дарственное об­ра­зо­ва­ние в конце XVI - 2-й половины XIX века в бас­сей­не реки Кон­го (от бе­ре­гов Кван­го до вер­ховь­ев Зам­бези).

Об­ра­зо­ва­лось в хо­де по­ко­ре­ния на­ро­дом лун­да, рас­се­лив­ши­мся в конце 15 века по бе­ре­гам Ка­саи, со­сед­них пле­мён . Со­стоя­ло из ря­да по­лу­са­мо­сто­ятельных об­лас­тей, объ­е­ди­нён­ных под вла­стью вер­хов­но­го пра­ви­те­ля - мва­та-ям­во. Основными за­ня­тия­ми на­се­ле­ния Лунда бы­ли зем­ле­де­лие, охо­та и ре­мес­ло. Лунда ве­ло по­сред­ническую тор­гов­лю с ран­не­го­су­дарственными объ­е­ди­не­ния­ми Кон­го, Ндон­го, Ма­там­ба, Ку­ба, Лу­ба, Бем­ба и другими. С конца 17 века пра­ви­те­ли Лунды ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в ев­ропейской ра­бо­тор­гов­ле. К концу 19 века в ре­зуль­та­те меж­до­усоб­ных войн, на­бе­гов со­сед­них пле­мён чо­к­ве Лунда при­шло в упа­док и рас­па­лось на несколько кня­жеств. Их тер­ри­то­рии во­шли в со­став пор­тугальских ко­ло­нии Ан­го­ла, британской Северной Ро­де­зии (ны­не Зам­бия ) и «Не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва Кон­го».

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