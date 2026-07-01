ЛУНДА
ЛУНДА (Lunda) - известно также как Мвата-Ямво, раннегосударственное образование в конце XVI - 2-й половины XIX века в бассейне реки Конго (от берегов Кванго до верховьев Замбези).
Образовалось в ходе покорения народом лунда, расселившимся в конце 15 века по берегам Касаи, соседних племён. Состояло из ряда полусамостоятельных областей, объединённых под властью верховного правителя - мвата-ямво. Основными занятиями населения Лунда были земледелие, охота и ремесло. Лунда вело посредническую торговлю с раннегосударственными объединениями Конго, Ндонго, Матамба, Куба, Луба, Бемба и другими. С конца 17 века правители Лунды активно участвовали в европейской работорговле. К концу 19 века в результате междоусобных войн, набегов соседних племён чокве Лунда пришло в упадок и распалось на несколько княжеств. Их территории вошли в состав португальских колонии Ангола, британской Северной Родезии (ныне Замбия) и «Независимого государства Конго».