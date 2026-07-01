ЛУНД

ЛУНД (Lund) - го­род на юге Шве­ции, в ле­не Ско­не.

Население 78,1 тысяч человек (2010, в гра­ни­цах му­ни­ци­па­ли­те­та около 106 тысяч человек); вхо­дит в при­гра­нич­ную датско-шведскую аг­ломе­ра­цию Ко­пен­га­ген - Маль­мё с населением бо­лее 3,6 млн. человек (круп­ней­шая аг­ло­ме­ра­ция в стра­нах Скан­ди­на­вии). Рас­по­ло­жен в 16 км от по­бе­ре­жья пролива Эре­сунн, в 15 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Маль­мё. Железнодорожное и ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние со Сток­голь­мом, Маль­мё (да­лее по мос­ту Эре­сунн - с Ко­пен­га­ге­ном). Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Маль­мё- Сту­руп.

Лунд – один из ста­рей­ших скандинавских го­ро­дов. Ос­но­ван около 990 года ко­ро­лём Све­ном Ви­ло­бо­ро­дым (986-1014). С 1060 года ре­зиден­ция епи­ско­па, с 1104 года - ар­хи­епи­ско­па. С начала XII века Лунд - ду­хов­ная и свет­ская сто­ли­ца датской дер­жа­вы, ме­сто ко­рона­ции и бра­ко­со­че­та­ния датских ко­ро­лей. В XV-XVI веке по­сте­пен­но ут­ра­тил по­ли­тическое и куль­тур­ное ли­дер­ст­во, осо­бен­но в свя­зи с про­ве­де­ни­ем Ре­фор­ма­ции , в хо­де ко­то­рой все хра­мы в го­ро­де, за ис­клю­че­ни­ем Лунд­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра и церкви Св. Пет­ра, бы­ли сне­се­ны. В ре­зуль­та­те Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов Лунд ото­шёл к Шве­ции. В 1676 году под Лундом про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду датской и шведской ар­мия­ми. В пе­ри­од Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов в Лунде в 1716-1718 годырас­по­ла­га­лась став­ка Кар­ла XII. В 1856 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Маль­мё, по­сле че­го раз­ви­вал­ся как экономический центр.

В цен­тре го­ро­да с со­хра­нив­шей­ся средневековой пла­ни­ров­кой рас­по­ло­жен ро­ман­ский со­бор Св. Лав­рен­тия (около 1105-1145, крип­та - 1123, западная часть - 1860-1880 годы; пе­ре­страи­вал­ся и рес­тав­ри­ро­вал­ся; скульп­ту­ра 1130-х годов, лом­бард­ская шко­ла, и 2-й половины XII века). Так­же со­хра­ни­лись: де­ревянная церковь Санк­та-Ма­рия-Ми­нор (середина XI века), бе­не­дик­тин­ская церковь Св. Пет­ра в сти­ле кир­пич­ной го­ти­ки (XIV век), дом Ли­бе­ри­ет (бывшая библиотека; XV века), ко­ро­лев­ский дво­рец в ре­нес­санс­ном сти­ле (1578-1584; ны­не фи­ло­соф­ский факультет университета), зда­ния университета (главное зда­ние - 1874-1882, архитектор Х. Сет­тер­валль), «Гранд-отель» (1896-1898, архитектор А. Хел­лер­ст­рём).

Лунд - ста­рей­ший центр об­ра­зо­ва­ния Шве­ции: в 1085 году при ка­фед­раль­ном со­бо­ре бы­ла соз­да­на ка­фед­раль­ная шко­ла (од­на из ста­рей­ших в Северной Ев­ро­пе, ны­не государственная гим­на­зия). Университет (1666; один из круп­ней­ших в Скан­ди­на­вии); при университете - му­зеи: ху­дожественный, зоо­ло­гический(1735), эс­ки­зов (1934, ар­хив де­ко­ра­тив­но­го искусства; про­из­ве­де­ния из стран Западной Ев­ро­пы, Латинской Аме­ри­ки, Аф­ри­ки) и др. Ар­хив ле­на Ско­не (1903). Куль­тур­но-ис­то­рический му­зей Куль­ту­рен (1882; под от­кры­тым не­бом со­б­ра­ны различные по­строй­ки Южной Шве­ции), Ис­то­рический му­зей (1805, в ка­фед­раль­ном со­бо­ре; ар­хео­ло­гический раз­дел му­зея - один из круп­ней­ших в Шве­ции), Ху­дожественная га­ле­рея Кон­ст­халль (1957; современное искусство), Му­зей древ­но­стей (со­б­ра­ние ар­хео­ло­гии ). Бо­та­нический сад (с конца XVII века). Один раз в 4 го­да про­во­дит­ся сту­денческий кар­на­вал (с 1849 года). Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (в основном в здра­во­охра­не­нии, об­ра­зо­ва­нии, со­ци­аль­ном об­слу­жи­ва­нии). Лунд - важ­ный де­ло­вой центр; здесь рас­по­ло­жен го­лов­ной офис ком­па­нии «Alfa Laval», ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва «Tetra Pak», «Sony Erics­son Mobile Communications AB» и других круп­ных фирм. На­уч­но-де­ло­вой парк Ide­on (1983; свыше 260 ком­па­ний, дей­ст­ву­ющих главным образом в об­лас­ти ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, те­ле­ком­му­ни­ка­ций, ме­ди­ци­ны и здра­во­охра­не­ния). Пред­при­ятия ком­па­ний «Ericsson Mobile Platforms» (под­раз­де­ле­ние «Ericsson Group»; раз­ра­бот­ка и вы­пуск тех­нического ос­на­ще­ния для мо­биль­ных те­ле­фо­нов), «Alfa Laval Group» (обо­ру­до­ва­ние для на­гре­ва­ния, ох­ла­ж­де­ния, се­па­ри­ро­ва­ния, транс­пор­ти­ров­ки жид­ко­стей, в т. ч. мо­лоч­ных про­дук­тов, на­пит­ков, хи­мич. ве­ществ, неф­те­про­дук­тов). Про­из-во мед. обо­ру­до­ва­ния (в т. ч. диа­ли­за­то­ров; ком­па­ния «Gambro»), фар­ма­цев­тич. про­дук­ции («AstraZene­ca» и др.), упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов для мо­лоч­ных про­дук­тов, на­пит­ков («Tetra Pak»).

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