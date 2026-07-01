ЛУНД
ЛУНД (Lund) - город на юге Швеции, в лене Сконе.
Население 78,1 тысяч человек (2010, в границах муниципалитета около 106 тысяч человек); входит в приграничную датско-шведскую агломерацию Копенгаген - Мальмё с населением более 3,6 млн. человек (крупнейшая агломерация в странах Скандинавии). Расположен в 16 км от побережья пролива Эресунн, в 15 км к северо-востоку от Мальмё. Железнодорожное и автомобильное сообщение со Стокгольмом, Мальмё (далее по мосту Эресунн - с Копенгагеном). Авиаперевозки обслуживает международный аэропорт Мальмё- Стуруп.
Лунд – один из старейших скандинавских городов. Основан около 990 года королём Свеном Вилобородым (986-1014). С 1060 года резиденция епископа, с 1104 года - архиепископа. С начала XII века Лунд - духовная и светская столица датской державы, место коронации и бракосочетания датских королей. В XV-XVI веке постепенно утратил политическое и культурное лидерство, особенно в связи с проведением Реформации, в ходе которой все храмы в городе, за исключением Лундского кафедрального собора и церкви Св. Петра, были снесены. В результате Северной войны 1655-1660 годов Лунд отошёл к Швеции. В 1676 году под Лундом произошло сражение между датской и шведской армиями. В период Северной войны 1700-1721 годов в Лунде в 1716-1718 годырасполагалась ставка Карла XII. В 1856 году соединён железной дорогой с Мальмё, после чего развивался как экономический центр.
В центре города с сохранившейся средневековой планировкой расположен романский собор Св. Лаврентия (около 1105-1145, крипта - 1123, западная часть - 1860-1880 годы; перестраивался и реставрировался; скульптура 1130-х годов, ломбардская школа, и 2-й половины XII века). Также сохранились: деревянная церковь Санкта-Мария-Минор (середина XI века), бенедиктинская церковь Св. Петра в стиле кирпичной готики (XIV век), дом Либериет (бывшая библиотека; XV века), королевский дворец в ренессансном стиле (1578-1584; ныне философский факультет университета), здания университета (главное здание - 1874-1882, архитектор Х. Сеттервалль), «Гранд-отель» (1896-1898, архитектор А. Хеллерстрём).
Лунд - старейший центр образования Швеции: в 1085 году при кафедральном соборе была создана кафедральная школа (одна из старейших в Северной Европе, ныне государственная гимназия). Университет (1666; один из крупнейших в Скандинавии); при университете - музеи: художественный, зоологический(1735), эскизов (1934, архив декоративного искусства; произведения из стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки) и др. Архив лена Сконе (1903). Культурно-исторический музей Культурен (1882; под открытым небом собраны различные постройки Южной Швеции), Исторический музей (1805, в кафедральном соборе; археологический раздел музея - один из крупнейших в Швеции), Художественная галерея Констхалль (1957; современное искусство), Музей древностей (собрание археологии). Ботанический сад (с конца XVII века). Один раз в 4 года проводится студенческий карнавал (с 1849 года). Большая часть работающих занята в сфере услуг (в основном в здравоохранении, образовании, социальном обслуживании). Лунд - важный деловой центр; здесь расположен головной офис компании «Alfa Laval», региональные представительства «Tetra Pak», «Sony Ericsson Mobile Communications AB» и других крупных фирм. Научно-деловой парк Ideon (1983; свыше 260 компаний, действующих главным образом в области информационных технологий, телекоммуникаций, медицины и здравоохранения). Предприятия компаний «Ericsson Mobile Platforms» (подразделение «Ericsson Group»; разработка и выпуск технического оснащения для мобильных телефонов), «Alfa Laval Group» (оборудование для нагревания, охлаждения, сепарирования, транспортировки жидкостей, в т. ч. молочных продуктов, напитков, химич. веществ, нефтепродуктов). Произ-во мед. оборудования (в т. ч. диализаторов; компания «Gambro»), фармацевтич. продукции («AstraZeneca» и др.), упаковочных материалов для молочных продуктов, напитков («Tetra Pak»).