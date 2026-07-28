ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич

Российский политической и государственный деятель, литератор, публицист, народный комиссар просвещения РСФСР в 1917-1930 гг., один из организаторов советской системы образования.

С 1895 г. - в социал-демократическом движении. В Цюрихском университете изучал философию и естествознание. В 1898 г. вернулся в Россию, за участие в революционном движении неоднократно арестовывался. Член РСДРП с момента ее основания, в 1903 г. примкнул к большевикам. С 1904 г. - в эмиграции. Член редакций большевистских изданий «Пролетарий» и «Вперед». Делегат III и IV съездов РСДРП. В 1905-1906 гг. вел революционную работу в России. В 1907 г. увлекся богостроительством, объявил социализм высшей формой религии. В 1909 г. отзовист. Участвовал в организации школ для рабочих на Капри и в Болонье. В 1911-1915 гг. работал обозревателем - литературоведом ряда газет и журналов. В период Первой мировой войны занимал интернационалистские позиции, участвовал в издании пацифисткой газеты «Наше слово». 09.05.1917 г. прибыл в Россию, межрайонец. Выступал за переход власти к Советам. После Июльского кризиса 23.07. – 08.08. находился под арестом. В июле на VI съезде РСДРП(б) с группой социал-демократов "межрайонцев" вошел в партию большевиков. С августа - лидер большевистской фракции в Петроградской Городской думе. Избран в Предпарламент. Активный участник Второго съезда советов рабочих и солдатских депутатов. С 26.10.1917 г. - Народный комиссар просвещения РСФСР, один из организаторов советской системы образования. После Октябрьского переворота 1917 г. была сторонником однородного социалистического правительства, 2.11.1917 г. заявил об отставке, но затем остался на посту. Предпринимал усилия по сохранению памятников истории и культуры, пытался привлечь к работе старую интеллигенцию, защищал некоторых ученых от преследований ВЧК. Один из организаторов монументальной пропаганды и ликбеза. Поддерживал Пролеткульт . В годы Гражданской войны - уполномоченный Реввоенсовета Республики. В 1919-1921 гг. член Центральной ревизионной комиссии РКП(б). В 1929 г. ушел в отставку с поста наркома. Председатель Ученого совета при ЦИК СССР, директор Института литературы и языка Комакадемии, директор ИРЛИ АН СССР. В 1930 г. избран академиком АН СССР. Участвовал в издании Литературной энциклопедии. В сентябре 1933 г. назначен полпредом в Испании. Автор большого количества работ по литературе, музыке, театру, живописи, архитектуре, истории революционной и философской мысли и т.д.

Исторические источники:

1917: частные свидетельства о революции в письмах Луначарского и Мартова. М., 2005;

А. В. Луначарский. Указатель трудов, писем и литературы о жизни и деятельности. М., 1975, 1979;

Луначарская-Розенель Н.А. Память сердца. Воспоминания. М.,1965;

О Луначарском. Исследования. Воспоминания. М., 1976.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1963-1967.

Автор статьи: Шубин А.В.