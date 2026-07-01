ЛУЛЛУБЕИ
ЛУЛЛУБЕИ - древний народ обширного региона Ближнего Востока от верховьев реки Дияла до озера Урмия.
Вероятно, были родственны эламитам (см. в статье Элам). Впервые Луллубеи упоминаются в XXIII веке до н. э. в победной стеле о походе против них царя Аккада Нарам-Суэна; на стеле они изображены с заплетёнными в длинные косы волосами. У Луллубеев, по всей вероятности, не было письменности. В III-м тысячелетие до н. э. название «Луллубеи» было географическим понятием, а во II-м тысячелетие до н. э. им обозначались жители гор и вообще чужеземцы. В I-м тысячелетие до н. э. это название отчасти было синонимом для идентификации области Замуа в районе Загроса. Из ассирийских текстов XV века до н. э., происходящих из Нузи (близ современного Киркука), известно, что страна Луллубеи являлась источником для снабжения рабами других районов.