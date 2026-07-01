ЛУЛЛУБЕИ

ЛУЛЛУБЕИ - древ­ний на­род об­шир­но­го ре­гио­на Ближ­не­го Вос­то­ка от вер­ховь­ев реки Дия­ла до озера Ур­мия.

Ве­ро­ят­но, бы­ли род­ст­вен­ны эла­ми­там (см. в статье Элам). Впер­вые Луллубеи упо­ми­на­ют­ся в XXIII веке до н. э. в по­бед­ной сте­ле о по­хо­де про­тив них ца­ря Ак­ка­да На­рам-Су­эна ; на сте­ле они изо­бра­же­ны с за­пле­тён­ны­ми в длин­ные ко­сы во­ло­са­ми. У Луллубеев, по всей ве­ро­ят­но­сти, не бы­ло пись­мен­но­сти. В III-м тысячелетие до н. э. название «Луллубеи» бы­ло гео­гра­фическим по­ня­ти­ем, а во II-м тысячелетие до н. э. им обо­зна­ча­лись жи­те­ли гор и во­об­ще чу­же­зем­цы. В I-м тысячелетие до н. э. это на­зва­ние от­час­ти бы­ло си­но­ни­мом для иден­ти­фи­ка­ции об­лас­ти За­муа в рай­оне За­гро­са. Из ас­сирийских тек­стов XV века до н. э., про­ис­хо­дя­щих из Ну­зи (близ современного Кир­ку­ка ), из­вест­но, что стра­на Луллубеи яв­ля­лась ис­точ­ни­ком для снаб­же­ния ра­ба­ми других рай­онов.

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