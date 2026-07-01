ЛУЛЧЕВ КОСТА
ЛУЛЧЕВ КОСТА - болгарский политический деятель.
Один из лидеров Болгарской рабочей социал-демократической партии (БРСДП) и основатель общества рабочих «Борец» (1898). В 1924-1933 годы секретарь ЦК объединённой БРСДП [БРСДП(о) - в 1908-1931 годы название БРСДП (широких социалистов), к которой присоединилась часть тесняков; с 1931 года вновь именовалась БРСДП]. В 1913-1931 годы депутат Народного собрания Болгарии. В 1944-1945 годы представлял БРСДП, вышедшую в сентябре 1944 года из подполья, в Национальном комитете Отечественного фронта, главный секретарь БРСДП. В июне 1945 года возглавил отделившееся от неё правое крыло, воссоздавшее БРСДП(о). Выступал против советизации Болгарии, в 1946 году вместе с Н. Петковым возглавлял оппозицию в 6-м Великом Народном собрании. Существование БРСДП(о) во главе с Лулчевым, располагавшей фракцией в парламенте, было последним препятствием на пути к установлению в Болгарии однопартийной системы советского образца. Против Лулчева и его однопартийцев-парламентариев 6.11.1948 начат судебный процесс, положивший конец легальной оппозиции в стране. Лулчев приговорён к 15 годам тюрьмы за контрреволюционную и антисоветскую деятельность. Провёл в заключении 11 лет, реабилитирован посмертно решением парламента от 15.01.1990 года.