ЛУЛЧЕВ КОСТА

ЛУЛЧЕВ КОСТА - болгарский по­ли­тический дея­тель.

Один из ли­де­ров Болгарской ра­бо­чей со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии (БРСДП) и ос­но­ва­тель общества ра­бо­чих «Бо­рец» (1898). В 1924-1933 годы сек­ре­тарь ЦК объ­е­ди­нён­ной БРСДП [БРСДП(о) - в 1908-1931 годы название БРСДП (ши­ро­ких со­циа­ли­стов), к ко­то­рой при­сое­ди­ни­лась часть тес­ня­ков; с 1931 года вновь име­но­ва­лась БРСДП]. В 1913-1931 годы депутат Народного со­б­ра­ния Бол­га­рии. В 1944-1945 годы пред­став­лял БРСДП, вы­шед­шую в сентябре 1944 года из под­по­лья, в Национальном комитете Отечественного фрон­та, главный сек­ре­тарь БРСДП. В ию­не 1945 года воз­гла­вил от­де­лив­шее­ся от неё пра­вое кры­ло, вос­соз­дав­шее БРСДП(о). Вы­сту­пал про­тив со­ве­ти­за­ции Бол­га­рии, в 1946 году вме­сте с Н. Пет­ко­вым воз­глав­лял оп­пози­цию в 6-м Ве­ли­ком Народном со­б­ра­нии. Су­ще­ст­во­ва­ние БРСДП(о) во гла­ве с Лулчевым, рас­по­ла­гав­шей фрак­ци­ей в пар­ла­мен­те, бы­ло по­след­ним пре­пят­ст­ви­ем на пу­ти к ус­та­нов­ле­нию в Бол­га­рии од­но­пар­тий­ной сис­те­мы советского об­раз­ца. Про­тив Лулчева и его од­но­пар­тий­цев-пар­ла­мен­та­ри­ев 6.11.1948 на­чат су­деб­ный про­цесс, по­ло­жив­ший ко­нец ле­галь­ной оп­по­зи­ции в стра­не. Лулчев при­го­во­рён к 15 го­дам тюрь­мы за контр­ре­во­лю­ци­он­ную и ан­ти­со­вет­скую дея­тель­ность. Про­вёл в за­клю­че­нии 11 лет, реа­би­ли­ти­ро­ван по­смерт­но ре­ше­ни­ем пар­ла­мен­та от 15.01.1990 года.