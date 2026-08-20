ЛУКЬЯШКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился 25.08.1951. В 1974 г. закончил Ростовский государственный университет.

Кандидатская диссертация : Этнополитическая история и экономические связи кочевого населения Нижнего Дона в VIII-III вв. до н.э. (МГУ, 1991).

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий Лабораторией археологии научной части Президиума Южного научного центра РАН.

Область интересов : Предскифская и скифская археология.

Сочинения: О начале греко-варварских торговых связей на Нижнем Дону // Античный и варварский мир Северного Причерноморья. Новочеркасск, 1987;

Предскифский период на Нижнем Дону. Азов, 1999;

La sepulture d¢un guerrier sarmate pres de Vyssotchino. L¢ Or des Sarmates. Abbaye de Daoulas, 1995;

К вопросу об этнической характеристике населения Северо-Вост. Приазовья в VI-IV вв. до н.э. // Донские древности. Вып. 1. Азов, 1992;

К реконструкции событий конца IV – начала III вв. до н.э на Нижнем Дону // Скифы и сарматы в VII – III вв. до н.э. М., 1995.

Этнополитическая история левобережья Нижнего Дона // Материалы и исследования по археологии Кубани. Краснодар, 2002 , Вып.2

Лепные горшки скифского времени Нижнего Дона // Археология степей Восточной Европы и Кавказа в финале поздней бронзы и в эпоху ранних кочевников. М., 2011.

Донское левобережье и Восточное Приазовье в раннескифское время // Вестник Южного научного центра. Т. 6 N 3, 2010.

К истории расселения иксаматов // Научная мысль Кавказа. Вып. 4, 2010.