ЛУКУЛЛ Луций Лициний (Lucius Licinius Lucullus)

Римский пол­ко­во­дец и по­ли­тик.

Из знат­но­го пле­бей­ско­го ро­да Ли­ци­ни­ев. Сто­рон­ник вла­сти но­би­ли­те­та, друг и со­рат­ник Лу­ция Сул­лы. Как его кве­стор, Л. уча­ст­во­вал в Со­юз­ни­че­ской вой­не (90–88 до н. э.) и в по­хо­де на Рим (88), ко­ман­до­вал его фло­том в вой­не с Мит­ри­да­том VI Ев­па­то­ром (87–85). По­сле воз­вра­ще­ния Сул­лы в Ита­лию управ­лял вост. про­вин­ция­ми (84–80). Не при­ни­мал уча­стия в гражд. вой­нах и мас­со­вом тер­ро­ре.

В 74 Л. стал кон­су­лом и ко­ман­дую­щим в но­вой вой­не с Мит­ри­да­том, ко­то­ро­го раз­бил и вы­тес­нил из Пон­тий­ско­го цар­ст­ва (73–70). За­тем Л. всту­пил в вой­ну с его зя­тем – арм. ца­рём Ти­гра­ном II и раз­гро­мил его (69), за­хва­тив гро­мад­ную до­бы­чу и за­ста­вив ца­ря от­ка­зать­ся от вла­де­ний за пре­де­ла­ми Ар­ме­нии. Со­глас­но Плу­тар­ху , как вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ный и гу­ман­ный че­ло­век Л. за­щи­щал жи­те­лей вост. про­вин­ций от при­тес­не­ний со сто­ро­ны от­куп­щи­ков на­ло­гов и сво­их вои­нов, вы­звав этим их не­до­воль­ст­во.

Вер­нув­шись в 67 в Рим ска­зоч­но бо­га­тым че­ло­ве­ком, Л. вёл рос­кош­ный об­раз жиз­ни (за­да­вал т. н. лу­кул­ло­вы пи­ры), по­кро­ви­тель­ст­во­вал пи­са­те­лям и ху­дож­ни­кам, был од­ним из по­ли­тич. ли­де­ров зна­ти. По­сле об­ра­зо­ва­ния пер­во­го три­ум­ви­ра­та ото­шёл от по­ли­тич. дея­тель­но­сти (59).

Автор статьи: А. Л. Смыш­ля­ев.