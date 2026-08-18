ЛУКУЛЛ Луций Лициний (Lucius Licinius Lucullus)
Римский полководец и политик.
Из знатного плебейского рода Лициниев. Сторонник власти нобилитета, друг и соратник Луция Суллы. Как его квестор, Л. участвовал в Союзнической войне (90–88 до н. э.) и в походе на Рим (88), командовал его флотом в войне с Митридатом VI Евпатором (87–85). После возвращения Суллы в Италию управлял вост. провинциями (84–80). Не принимал участия в гражд. войнах и массовом терроре.
В 74 Л. стал консулом и командующим в новой войне с Митридатом, которого разбил и вытеснил из Понтийского царства (73–70). Затем Л. вступил в войну с его зятем – арм. царём Тиграном II и разгромил его (69), захватив громадную добычу и заставив царя отказаться от владений за пределами Армении. Согласно Плутарху, как высокообразованный и гуманный человек Л. защищал жителей вост. провинций от притеснений со стороны откупщиков налогов и своих воинов, вызвав этим их недовольство.
Вернувшись в 67 в Рим сказочно богатым человеком, Л. вёл роскошный образ жизни (задавал т. н. лукулловы пиры), покровительствовал писателям и художникам, был одним из политич. лидеров знати. После образования первого триумвирата отошёл от политич. деятельности (59).
Автор статьи: А. Л. Смышляев.