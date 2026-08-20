ЛУКОМСКИЙ ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ

ЛУКОМСКИЙ ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ - российский гра­фик и ис­то­рик ис­кус­ст­ва.

Брат спе­циа­ли­ста по ге­раль­ди­ке Вла­ди­сла­ва Лу­ком­ско­го (1882-1946). Учил­ся в ри­со­валь­ной шко­ле П. И. Сы­чё­ва в Ор­ле (1890-е годы), на ар­хитектурном от­де­ле­ни­ях ху­дожественной шко­лы в Ка­за­ни (до 1903 года) у К. Л. Мюф­ке и Ф. Р. Ам­лон­га и в пе­тербургской АХ (1903-1915, с пе­ре­ры­ва­ми) у М. Т. Пре­об­ра­жен­ско­го; по­се­щал за­ня­тия в Стро­га­нов­ском училище и в сту­дии К. Ф. Юо­на в Мо­ск­ве (1907-1908). В 1904-1905 годы и 1907 году пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе; по воз­вра­ще­нии в Санкт-Пе­тер­бург сбли­зил­ся с ху­дож­ни­ка­ми «Ми­ра ис­кус­ст­ва» и с кри­ти­ком С. К. Ма­ков­ским . На вы­став­ках СРХ, «Ми­ра ис­кус­ст­ва», «Но­во­го общества ху­дож­ни­ков» и других экс­по­ни­ро­вал свои ар­хитектурные ри­сун­ки, под­кра­шен­ные ак­ва­ре­лью, гу­а­шью или пас­те­лью. Ис­пол­нен­ные во вре­мя пу­те­ше­ст­вий, они вы­да­ют за­мет­ное влия­ние М. В. До­бу­жин­ско­го и со­став­ля­ют ряд се­рий - «Двор­цы, вил­лы и са­ды», «Па­мят­ни­ки ар­хи­тек­тур­ной ста­ри­ны в Рос­сии», «Ка­зань», «По го­ро­дам Ита­лии», «Ста­рый Па­риж», «Ста­рый и но­вый Пе­тер­бург» и др. Ав­тор мно­гочисленных ста­тей (в жур­на­лах «Ста­рые го­ды», «Зод­чий», «Сто­ли­ца и усадь­ба», «Апол­лон» и др.) и книг об ар­хи­тек­ту­ре, в т. ч. российской про­вин­ции («Во­ло­гда в её ста­ри­не», 1914, «Га­ли­ция в её ста­ри­не», 1915, «Па­мят­ни­ки ста­рин­ной ар­хи­тек­ту­ры Рос­сии…», 1915, «Ста­рин­ные усадь­бы Харь­ков­ской гу­бер­нии», 1917, и др.).

В 1915 году слу­жил в инженерных вой­сках на фрон­те в Га­ли­ции. В 1917 году вхо­дил в Осо­бое со­ве­ща­ние по де­лам ис­кусств, воз­глав­лял Цар­ско­сель­скую ху­дожественно-ис­то­рическую ко­мис­сию. С но­ября 1918 по октябрь 1919 года на­хо­дил­ся в Кие­ве, где ра­бо­тал во Все­ук­ра­ин­ском комитете ох­ра­ны па­мят­ни­ков ис­то­рии и ста­ри­ны; ор­га­ни­зо­вал ху­дожественный му­зей на ос­но­ве кол­лек­ций се­мьи Ха­нен­ко (ны­не Му­зей ис­кусств им. Б. и В. Ха­нен­ко), со­ста­вил его опи­са­ние. В конце 1919-1920 годов жил в Ял­те, от­ку­да вы­ехал (че­рез Кон­стан­ти­но­поль и Бер­лин) в Па­риж. С 1921 года уча­ст­во­вал во мно­гих вы­став­ках русского искусства в Бер­ли­не, Па­ри­же, Лон­до­не, со­труд­ни­чал с жур­на­ла­ми «Спо­ло­хи», «Жар-пти­ца», «Apollo», «The Studio», «Renaissance» и др., был иностранным кор­рес­пон­ден­том советских из­да­ний «Сре­ди кол­лек­цио­не­ров», «Крас­ная па­но­ра­ма» и др. С 1940 года жил в Лон­до­не.

Сочинения:

Про­гул­ки по ста­рым квар­та­лам Па­ри­жа. СПб., 1912;

Ста­рин­ные те­ат­ры… СПб., 1914. Т. 1;

Ста­рый Пе­тер­бург… П., 1916;

Со­вре­мен­ный Пет­ро­град: Очер­ки воз­ник­но­ве­ния и раз­ви­тия клас­си­че­ско­го строи­тель­ст­ва. 1900–1915. П., 1916;

Цар­ское Се­ло. М., 1923; Ху­дож­ник в рус­ской ре­во­лю­ции. Бер­лин, 1923;

Vicenza: monumenti classici e palladiani. Vicenza, 1923;

Russisches Porzellan, 1744–1923. B., 1924;

За­да­чи рус­ско­го ис­кус­ст­ва за гра­ни­ца­ми СССР. [Па­риж], 1925;

A. Palladio. Sa vie, son œuvre. P., 1927;

J. Vignole. Sa vie, son œuvre. P., 1927;

History of modern Rus­sian painting. 1840–1940. L., 1945.