ЛУКОМСКИЙ ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ
ЛУКОМСКИЙ ГЕОРГИЙ КРЕСКЕНТЬЕВИЧ - российский график и историк искусства.
Брат специалиста по геральдике Владислава Лукомского (1882-1946). Учился в рисовальной школе П. И. Сычёва в Орле (1890-е годы), на архитектурном отделениях художественной школы в Казани (до 1903 года) у К. Л. Мюфке и Ф. Р. Амлонга и в петербургской АХ (1903-1915, с перерывами) у М. Т. Преображенского; посещал занятия в Строгановском училище и в студии К. Ф. Юона в Москве (1907-1908). В 1904-1905 годы и 1907 году путешествовал по Европе; по возвращении в Санкт-Петербург сблизился с художниками «Мира искусства» и с критиком С. К. Маковским. На выставках СРХ, «Мира искусства», «Нового общества художников» и других экспонировал свои архитектурные рисунки, подкрашенные акварелью, гуашью или пастелью. Исполненные во время путешествий, они выдают заметное влияние М. В. Добужинского и составляют ряд серий - «Дворцы, виллы и сады», «Памятники архитектурной старины в России», «Казань», «По городам Италии», «Старый Париж», «Старый и новый Петербург» и др. Автор многочисленных статей (в журналах «Старые годы», «Зодчий», «Столица и усадьба», «Аполлон» и др.) и книг об архитектуре, в т. ч. российской провинции («Вологда в её старине», 1914, «Галиция в её старине», 1915, «Памятники старинной архитектуры России…», 1915, «Старинные усадьбы Харьковской губернии», 1917, и др.).
В 1915 году служил в инженерных войсках на фронте в Галиции. В 1917 году входил в Особое совещание по делам искусств, возглавлял Царскосельскую художественно-историческую комиссию. С ноября 1918 по октябрь 1919 года находился в Киеве, где работал во Всеукраинском комитете охраны памятников истории и старины; организовал художественный музей на основе коллекций семьи Ханенко (ныне Музей искусств им. Б. и В. Ханенко), составил его описание. В конце 1919-1920 годов жил в Ялте, откуда выехал (через Константинополь и Берлин) в Париж. С 1921 года участвовал во многих выставках русского искусства в Берлине, Париже, Лондоне, сотрудничал с журналами «Сполохи», «Жар-птица», «Apollo», «The Studio», «Renaissance» и др., был иностранным корреспондентом советских изданий «Среди коллекционеров», «Красная панорама» и др. С 1940 года жил в Лондоне.
Сочинения:
Прогулки по старым кварталам Парижа. СПб., 1912;
Старинные театры… СПб., 1914. Т. 1;
Старый Петербург… П., 1916;
Современный Петроград: Очерки возникновения и развития классического строительства. 1900–1915. П., 1916;
Царское Село. М., 1923; Художник в русской революции. Берлин, 1923;
Vicenza: monumenti classici e palladiani. Vicenza, 1923;
Russisches Porzellan, 1744–1923. B., 1924;
Задачи русского искусства за границами СССР. [Париж], 1925;
A. Palladio. Sa vie, son œuvre. P., 1927;
J. Vignole. Sa vie, son œuvre. P., 1927;
History of modern Russian painting. 1840–1940. L., 1945.