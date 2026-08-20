ЛУКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛУКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (псевдоним Н. Ан­то­нов) - российский ис­то­рик, академик АН СССР (1929).

Из се­мьи школь­но­го учи­те­ля. В 1909 году окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского университета. В 1916-1917 годы при­ват-до­цент, в 1918-1921 годы до­цент ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета, в 1921-1925 годы до­цент, в 1922-1923 годы де­кан факультета об­щественных на­ук, в 1926-1930 годы профессор эт­но­ло­гического факультета МГУ. В 1925 году один из ос­но­ва­те­лей Общества ис­то­ри­ков-мар­ксис­тов. В 1920-х - начале 1930-х годов пре­по­да­вал так­же в Ака­де­мии Ген­шта­ба, в Институте крас­ной про­фес­су­ры. В 1930-1934 годы профессор, заведующий ка­фед­рой ис­то­рии эпо­хи им­пе­риа­лиз­ма ис­то­ри­ко-фи­лософского факультета, в 1934-1938 годы заведующий ка­фед­рой ис­тории Но­вей­ше­го вре­ме­ни ис­то­рического факультета МГУ . В 1932-1936 годы ди­рек­тор Института ис­то­рии Ком­му­ни­стической ака­де­мии. В 1936-1938 годы ди­рек­тор Института ис­то­рии АН СССР. В 1933-1938 годы от­вет­ственный ре­дак­тор журнала «Ис­то­рик-мар­ксист». Аре­сто­ван в августе 1938 года. При­го­во­рён к 10 го­дам за­клю­че­ния. Умер в тюрь­ме. Реа­би­ли­ти­ро­ван. Основные тру­ды по­свя­ще­ны ис­то­рии Франц. ре­во­лю­ции XVIII века, Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года, ме­ж­ду­народного ра­бо­че­го дви­же­ния.

Сочинения:

Очер­ки по но­вей­шей ис­то­рии Гер­ма­нии. 1890–1914 гг. Л.; М., 1925;

Па­риж­ская ком­му­на 1871 г. 3-е изд. М., 1926;

Из­бран­ные тру­ды. М., 1960–1963. Т. 1–3.