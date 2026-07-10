ЛУКАШЕВИЧ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился в дворянской семье. В 1875 году окончил Морское училище в Санкт-Петербурге , затем служил на флоте, плавал в Балтийском и Чёрном морях. В 1879 году вышел в отставку в чине лейтенанта и обосновался в своём имении Мехедовка Золотоношского уезда Полтавской губернии . С 1885 года был гласным Золотоношского уездного и Полтавского губернского земских собраний. На протяжении 25 лет занимал пост председателя Золотоношской уездной земской управы, был почётным мировым судьёй и почётным попечителем женской гимназии. Примыкал к партии «Союз 17 октября».

В феврале 1907 года был избран в Государственную думу от съезда землевладельцев (владел 683 десятинами земли). Входил во фракцию «Союза 17 октября» фракцию и группу правых и умеренных. Состоял в думской бюджетной комиссии. В октябре 1907 года был вновь избран в Государственную думу от общего состава выборщиков Полтавского губернского избирательного собрания. Входил во фракцию «Союза 17 октября», состоял в бюджетной комиссии, а также в комиссиях по государственной обороне и по судебным реформам. Был докладчиком 3-го отдела по проверке прав членов Думы, а также комиссий по государственной обороне и по проекту государственной росписи.

В октябре 1912 года был в третий раз избран членом Государственной думы от общего состава выборщиков Полтавского губернского избирательного собрания. Входил во Фракцию «Союза 17 октября», а после её раскола в декабре 1913 — январе 1914 года примкнул к фракции Земцев-октябристов. Состоял в комиссиях: бюджетной, по военным и морским делам, для рассмотрения законопроекта о шлюзовании порожистой части реки Днепр, «по борьбе с немецким засильем». Был членом Прогрессивного блока . Во время Февральской революции находился в отпуске по болезни. В конце апреля 1917 года снова получил отпуск «по болезни, до полного выздоровления». После Октябрьской революции эмигрировал, жил во Франции . Был похоронен в Ницце на кладбище Кокад.