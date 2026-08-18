ЛУКА (ивр. לוקא, греч. Λουκᾶς)

Апостол от семидесяти, христианский святой, почитается как автор одного из синоптических Евангелий и Деяний святых апостолов.

Сведения о Луке в Библии ограничиваются несколькими упоминаниями (Флм. 24; 2Тим. 4:10; Кол. 4:14), однако его знает раннее церковное предание (Луку упоминают Епифаний Премудрый, Иоанна Златоуст, Иреней Лионский и др.; как автор Евангелия он обозначен в Мураториевом каноне (ок. 170 г.) и одном из ранних списков Евангелия (ок. 200 г.)). Известно, что он был уроженцем Антиохии Сирийской, происходил или из числа образованных греков, или представителей эллинистического иудаизма, по профессии был врачом и, вероятно, присоединился к числу учеников еще при жизни Христа и был послан проповедовать в числе апостолов от семидесяти. Затем Лука становится постоянным спутником апостола Павла, после смерти которого в Риме, с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду, и также принял мученическую смерть через повешенье в Фивах между 82–84 г. Считается, что его могила была перевезена в Константинополь в 357 г.

Стилистические особенности текстов, приписываемых Луке и написанных в 60–65 или в 80–85 гг., говорить об авторе как знатоке греческой историографической традиции, тогда как с точки зрения проповеди текст делает особенный акцент на жертве Спасителя.

Начиная с VIII в. предание связывает с фигурой Луки начало иконописной традиции и, в частности, иконографии Девы Марии с младенцем (утерянный образ Одигитрии, Ченстоховская икона Божией Матери и др.), портретов апостолов Петра и Павла, а также первых евангельских миниатюр.

Профанная интерпретация символа апостола — крылатого тельца с Евангелием в руках — привела к почитанию Луки в средневековой традиции не только как святого покровителя артистов, врачей, студентов, но и мясников.

Иллюстрация :

Евангелист Лука. Византийский манускрипт, X в.