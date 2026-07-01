ЛУХЬЯ
ЛУХЬЯ (балухья, луйя, балуйя) - народ группы банту, второй по численности народ Кении.
(Самоназвание с середины 1930-х годов. abaluyia - сородичи; устаревшее банту Кавирондо). Живут в основном в Западной провинции на западе страны, а также в окрестностях Найроби. Включают группы: ванга (абаванга), кабрас (абакабараси), марама (абамарама), тсотсо (абатсотсо), киса (абашиса), самиа (абасамиа), западные и восточные ньяла (абаньяла), кайо (абакайо), марачи (абамарачи), букусу (бабукусу), тачони (абатачони), идакхо (абидако), исука (абисука), мараголи (балоголи), тирики (абатиричи), ньоле (ньоре, баньоре, абаньоле). Тесно взаимодействуют с джолуо («нилотами Кавирондо»). Численность 5,4 млн. человек (2010, оценка), 750 тысяч человек живут также в Танзании (абасонга в провинции Ньянза) и Уганде (часть ньоле и самиа). Говорят на языках луйя (олулуйя) группы J30 банту языков: масаба-букусу, самиа (включая хайо, марачи), центральные луйя (включая диалекты марама, киса, или шиса, цоцо, ванга, или ханга), идахо-исуха-тирики, кабрас-тачони, логоли, ньяла, ньоре (кенийский ньоле), ньюли (угандийский ньоле). Литературный язык («стандартный луйя») создан на базе ванга. Письменность на основе латинской графики. Распространены также суахили и английский языки. Придерживаются традиционных и афрохристианских культов, есть христиане (католики, англикане, баптисты, методисты), среди горожан появились мусульмане-сунниты.
Этногенез Лухья связан с миграциями бантуязычных общностей под натиском луо южных в XVI-XVII веке с севера современной Уганды. В XVIII веке создали вождества (Ванга, Букайо, Бутсотсо, Букусу, Какалелве и др.), постоянно воевавшие с нилотскими соседями (джолуо, масаи, нанди, тесо). Общее самосознание сформировалось в 1930-е годы (в 1932 году возникла Центральная Ассоциация Северных Кавирондо, издавшая декларацию «Авалуйя, или Родство»). Традиционная культура типична для народов Восточной Африки. Основные занятия - ручное переложное земледелие (сорго, просо-элевсина, симсим, бобовые, кукуруза, маниок, батат, бананы) и скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот). В результате утраты земель в колониальный период перешли к интенсивному товарному земледелию (хлопок, арахис, сахарный тростник, чай, кофе). Лухья - искусные охотники и воины, рыболовство особенно распространено у самиа. Из ремёсел развиты выделка кож и кузнечное дело (специализация определённых родов), гончарство, плетение рыболовных сетей. Распространено отходничество. Традиционное поселение - круглое в плане, окружено изгородью или стеной; жилище круглое с конической крышей, навес которой образует веранду. Одежда - накидка из кожи у мужчин и набедренная повязка у женщин, украшения из металла и раковин каури, у мужчин встречается головной убор из кожи, украшенный каури.
Основу традиционной социальной организации составляют деревенские и большесемейные общины, патрилинейная родовая организация, возрастные институты. Практикуются полигиния, левират, инициации, обрезание мальчиков и девочек. Система терминов родства бифуркативного типа; сохраняется взаимная терминология между дедами и внуками, бабками и внучками (повсеместно), сёстрами отца и детьми брата (тирики, букусу), братьями матери и детьми сестры (тирики). Сиблинги делятся по относительному полу. Существуют деревенские выборные вожди (омукаса, овелигуру), часто исполняющие функции шамана или знахаря; иерархия племенных лидеров (мвами, или омвами, бами, обами; набонго, луконго и лукуру, или амакуру); над могилой значительного человека сажают священное дерево. Традиционные верования - культы предков и сил природы. Сохраняются вера в колдунов (балози, бабини), верховное божество Ньясайе, у букусу - в бога горы Элгон (Вере, Веле), богатая мифология и музыкальный фольклор; среди музыкальных инструментов - 7-струнная лира (литунгу).