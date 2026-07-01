ЛУХЬЯ

ЛУХЬЯ (ба­лу­хья, луйя, балуйя) - на­род груп­пы бан­ту, вто­рой по чис­лен­но­сти на­род Ке­нии .

(Са­мо­на­зва­ние с середины 1930-х годов. abaluyia - со­ро­ди­чи; устаревшее банту Кавирондо). Жи­вут в основном в Западной провинции на за­па­де стра­ны, а также в окрест­но­стях Найроби. Вклю­ча­ют груп­пы: ван­га (аба­ван­га), каб­рас (аба­ка­ба­ра­си), ма­ра­ма (аба­ма­ра­ма), тсот­со (абат­сот­со), ки­са (аба­ши­са), са­миа (аба­са­миа), западные и восточные нья­ла (абань­я­ла), кайо (аба­кайо), ма­ра­чи (аба­ма­ра­чи), бу­ку­су (ба­бу­ку­су), та­чо­ни (аба­та­чо­ни), идак­хо (аби­да­ко), ису­ка (аби­су­ка), ма­ра­го­ли (ба­ло­го­ли), ти­ри­ки (аба­ти­ри­чи), ньо­ле (ньоре, бань­о­ре, абань­о­ле). Тес­но взаи­мо­дей­ст­ву­ют с джо­луо («ни­ло­та­ми Ка­ви­рон­до»). Численность 5,4 млн. человек (2010, оцен­ка), 750 тысяч человек жи­вут так­же в Тан­за­нии (аба­сон­га в провинции Нь­ян­за) и Уган­де (часть ньо­ле и самиа). Го­во­рят на язы­ках луйя (олу­луйя) груп­пы J30 бан­ту язы­ков: ма­са­ба-бу­ку­су, са­миа (включая хайо, ма­ра­чи), центральные луйя (вклю­чая диа­лек­ты ма­ра­ма, ки­са, или ши­са, цо­цо, ван­га, или хан­га), ида­хо-исуха-ти­ри­ки, каб­рас-та­чо­ни, ло­го­ли, ньяла, ньоре (ке­ний­ский ньоле), ньюли (уган­дий­ский ньоле). Литературный язык («стан­дар­т­ный луйя») соз­дан на ба­зе ван­га. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­ст­ра­не­ны так­же суа­хи­ли и английский язы­ки. При­дер­жи­ва­ют­ся тра­ди­ци­он­ных и аф­ро­хри­сти­ан­ских куль­тов, есть христиане (ка­то­ли­ки, англи­ка­не, бап­тис­ты, ме­то­ди­сты), сре­ди го­ро­жан по­яви­лись му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Эт­но­ге­нез Лухья свя­зан с ми­гра­ция­ми бан­ту­языч­ных общно­стей под на­тис­ком луо юж­ных в XVI-XVII веке с се­ве­ра современной Уган­ды. В XVIII веке соз­да­ли вож­де­ст­ва (Ван­га, Бу­кайо, Бут­сот­со, Бу­ку­су, Ка­ка­лел­ве и др.), по­сто­ян­но вое­вав­шие с ни­лот­ски­ми со­се­дя­ми (джо­луо, ма­саи, нанди, тесо). Об­щее са­мо­соз­на­ние сфор­ми­ро­ва­лось в 1930-е годы (в 1932 году воз­ник­ла Центральная Ас­со­циа­ция Северных Ка­ви­рон­до, из­дав­шая дек­ла­ра­цию «Ава­луйя, или Род­ст­во»). Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - руч­ное пе­ре­лож­ное зем­ле­де­лие (сор­го, про­со-элев­си­на, сим­сим, бо­бо­вые, ку­ку­ру­за, ма­ни­ок, ба­тат, ба­на­ны) и скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот). В ре­зуль­та­те ут­ра­ты зе­мель в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од пе­ре­шли к ин­тен­сив­но­му то­вар­но­му зем­ле­де­лию (хло­пок, ара­хис, са­хар­ный тро­ст­ник, чай, ко­фе). Лухья - ис­кус­ные охот­ни­ки и вои­ны, ры­бо­лов­ст­во осо­бен­но рас­про­стра­не­но у са­миа. Из ре­мё­сел раз­ви­ты вы­дел­ка кож и куз­неч­ное де­ло (спе­циа­ли­за­ция оп­ре­де­лён­ных ро­дов), гон­чар­ство , пле­те­ние ры­бо­лов­ных се­тей. Распространено отходничество. Тра­диционное по­се­ле­ние - круг­лое в пла­не, ок­ру­же­но из­го­ро­дью или стеной; жи­ли­ще круг­лое с ко­нической кры­шей, навес которой образует веранду. Оде­ж­да - на­кид­ка из ко­жи у муж­чин и на­бед­рен­ная по­вяз­ка у жен­щин, ук­раше­ния из ме­тал­ла и ра­ко­вин кау­ри, у муж­чин встре­ча­ет­ся го­лов­ной убор из ко­жи, ук­ра­шен­ный кау­ри.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны, пат­ри­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция, воз­ра­ст­ные ин­сти­ту­ты. Прак­ти­ку­ют­ся по­ли­ги­ния, ле­ви­рат, ини­циа­ции, об­ре­за­ние маль­чи­ков и де­во­чек. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па; со­хра­ня­ет­ся вза­им­ная тер­ми­но­ло­гия меж­ду де­да­ми и вну­ка­ми, баб­ка­ми и внуч­ка­ми (пов­се­ме­ст­но), сёст­ра­ми от­ца и деть­ми бра­та (ти­ри­ки, бу­ку­су), братья­ми ма­те­ри и деть­ми се­ст­ры (ти­ри­ки). Сиб­лин­ги де­ля­т­ся по от­но­си­тель­но­му по­лу. Су­ще­ст­ву­ют де­ре­вен­ские вы­бор­ные во­ж­ди (ому­ка­са, ове­ли­гу­ру), час­то ис­пол­няю­щие функ­ции ша­ма­на или зна­ха­ря; ие­рар­хия пле­мен­ных ли­де­ров (мва­ми, или ом­ва­ми, ба­ми, оба­ми; на­бон­го, лу­кон­го и лу­ку­ру, или ама­ку­ру); над мо­ги­лой зна­чительного че­ло­ве­ка са­жа­ют свя­щен­ное де­ре­во. Традиционные верования - культы предков и сил природы. Со­хра­ня­ют­ся ве­ра в кол­ду­нов (ба­ло­зи, ба­би­ни), вер­хов­ное бо­же­ст­во Нья­сайе, у бу­ку­су - в бо­га го­ры Эл­гон (Ве­ре, Веле), богатая мифология и музыкальный фольк­лор ; сре­ди музыкальных ин­ст­ру­мен­тов - 7-струн­ная ли­ра (ли­тун­гу).

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