ЛУГОВОЙ
ЛУГОВОЙ - комплекс археологических памятников в Ассиновском ущелье, у современного селения Мужичи (Луговое), в Сунженском районе Ингушетии (Россия).
Обнаружен Н. И. Штанько и Е. Г. Дозоровым в 1950 году, раскопки Е. И. Крупнова и Р. М. Мунчаева в 1952, 1955-1957 годы.
Могильник VI-IV веков до н. э. - эталонный памятник восточного варианта кобанской культуры, отражающий также контакты местного населения с кочевниками. В основные грунтовые трупоположения (могилы расположены параллельными рядами) под каменными закладами различной формы, скорченные на правом боку, головой на юго-запад; есть парные; 13 (из 165) имели кромлехи в виде кольца или полукольца, 2 - подкурганные. Характерны: биконические и очковидные височные подвески; гривны, в основном в несколько оборотов или с заходящими концами; бусы (бронзовые, сурьмяные, стеклянные, реже гагатовые и сердоликовые); браслеты (круглые в сечении массивные, пластинчатые, спиралевидные, с зооморфными окончаниями); перстни со спиральными щитками; пряжки - подквадратные с круглыми выступами по сторонам от крюка и птицеобразная; умбоновидные пряжки и накладки со спиральным орнаментом. Железные наконечники копий, секиры, клевцы, акинаки, серповидные ножи, удила, псалии, втульчатые наконечники стрел (есть и бронзовые). Керамические лепные корчаги, кувшины, крупные сосуды грушевидной формы, горшки, миски, пряслица; для декора характерны налепы с защипами или насечками, единичны налепная свастика, врезные ёлочный орнамент, стилизованное изображение животного. Для памятника специфичны бронзовые и железные поясные пряжки с 4 спиралями, спиральные трубочки-накосники, бронзовые дуговидные фибулы с подвесками (орнаментированные треугольные пластины, цепочки, колокольчики), двуовальные бляхи, орнаментированные пуансоном (свастика, стилизованные головы животных) , дисковидные сурьмяные накладки на пояс. Для региона уникальны: бронзовые пластинчатый пояс, орнаментированный пуансоном, портупея из гофрированной пластины, накладки в скифо-сибирском зверином стиле в виде свернувшегося в кольцо хищника и в виде орла, терзающего рыбу, крючок в виде рельефного стилизованного изображения животного с подогнутыми ногами. Вблизи известно синхронное поселение.
На этом же могильнике исследованы 2 трупоположения (вытянуты на спине, головой на север и северо-восток) раннего бронзового века. К этому периоду относится и расположенное тут же поселение. Изучены округлые в плане глинобитные на плетнёвом каркасе (турлучные) дома с углублёнными в пол и передвижными очагами, ямами. Среди находок - кремнёвые микролиты, в т. ч. вкладыши для серпов, наконечники стрел, каменные зернотёрки, тёрочники, песты, плоский топор-тесло, орудие из рога оленя, костяные проколки, глиняные очажные подставки (в т. ч. с роговидными выступами и цилиндрические). Керамические сосуды с округлым туловом и сильно отогнутым венчиком, крупные яйцевидной формы с ручками; горшки, в т. ч. баночные и небольшие круглодонные, чаши, миски, миниатюрные тонкостенные сосуды, плитки округлой формы и более тщательно обработанные «колёсики», плоские жаровни; для декора характерны «жемчужины», рельефный спиральный орнамент, косые насечки, налепы с защипами. Материал занимает промежуточное положение между куро-араксской культурой и майкопской культурой.