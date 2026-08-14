ЛУГАРД, ДИЛТРИ ЛУГАРД ФРЕДЕРИК ДЖОН
ЛУГАРД (Lugard), ДИЛТРИ ЛУГАРД (Dealtry Lugard) ФРЕДЕРИК ДЖОН, 1-й барон Лугард Абинджерский - британский колониальный деятель.
Сын армейского священника. Учился в Королевском военном училище в Сандхерсте (Великобритания). С 1878 года на службе в британской армии. Участник 2-й англо- афганской (1878-1880) войны (см. Англо- афганские войны), суданской кампании (1884-1885). В 1886-1887 годы офицер британских колониальных войск в Бирме, в 1888 году глава британской экспедиции «по борьбе с работорговлей» в Ньясаленде. В 1889-1892 годы на службе в Имперской британской восточноафриканской компании. В 1890-1892 годы руководитель военной администрации Уганды, в 1894-1895 служил в королевской Нигерской компании. С 1897 годапредставитель британского правительства в Нигерии, в 1897-1899 годы глава Западно-африканских пограничных сил, созданных для защиты интересов Великобритании в регионе. В 1900-1906 годы верховный комиссар протектората Северная Нигерия. В 1901 году возведён в рыцарское достоинство. С 1907 года губернатор Гонконга, с 1912 года губернатор протекторатов Южная и Северная Нигерия, в 1914-1919 годы генерал-губернатор объединённой колонии Нигерия. В 1922-1936 годы член Постоянной мандатной комиссии Лиги Наций. Один из создателей т. н. системы косвенного управления, предусматривавшей сохранение в колониях традиционной системы управления на местах, наделение вождей административными и полицейскими полномочиями. В 1928 году пожалован титулом барона.