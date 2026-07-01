ЛУЭНА
ЛУЭНА, валуэна, луина, ловале, баловале (самоназвание - balovale) - народ группы банту на востоке Анголы.
Живут в бассейне реки Луэна (север провинция Мошико). Численность 1,4 млн. человек (2009, оценка). Проживают также на северо-западе Замбии (запад Северо-Западной и север Западной провинций - 230 тысяч человек; многие живут в Лусаке) и в Демократической Республике Конго (150 тысяч человек). Говорят на языке лувале, относящемся к подгруппе K 20 банту языков. Письменность на основе латинской графики. На нём выпускаются газеты и ведутся радиопередачи. Луэны в основном христиане (главным образом католики).
Существовали протогосударственные образования, подчинённые госдарству Лунда. Традиц. культура типична для народов Экваториальной Африки. Основное занятие - скотоводство, земледелие развито слабо. Живут в речных долинах, во время разлива рек в период дождей уходят в горы. Развита обработка железа (оружие, утварь и др.), гончарство (горшки, большие кувшины для хранения зерна, курительные трубки и др.). Основная пища - коровье молоко и батат, земляные орехи, зелень. Мужчины и женщины едят отдельно. Традиционное жилище круглое, стены обмазаны внутри и снаружи белой глиной. Традиционная одежда - из тканей, а также из шкур и луба (мукуби, чилондо). Украшения - браслеты на руках и ногах (в т. ч. из слоновой кости, у женщин - из монет), у женщин - широкий пояс, расшитый раковинами каури, многочисленные бусы. Знатные женщины смазывают тело коровьим маслом, смешанным с тальком, что придаёт коже красноватый блеск. Вдовцы и вдовы в знак траура обривают голову, постоянно имеют при себе нож. Сохраняются 12 матрилинейных родов, общих с лузами, чокве и лунда, генеалогии глубиной от 6 (у знати) до 12 (у простых общинников) поколений. До середины XX века сохранялось деление на знать, жрецов (предсказателей, знахарей, колдунов), рядовых общинников (вана, вачисеми) и рабов с их потомками. Пост вождя (мвангана) наследуется по материнской линии и может заниматься как мужчиной, так и женщиной. Брак в прошлом кросскузенный. Брачное поселение вирилокальное; в случае развода жена возвращается с детьми в свой матрилинидж. Практикуется брачный выкуп (лобола). Дедов и внуков, дядю по матери и сына сестры, кросскузенов, свойственников поколения эго связывают отношения подшучивания; между родителями супругов и зятем или невесткой установлены обычаи избегания. Система терминов родства бифуркативного типа. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Был развит культ предков. В Замбии проводятся инициации мальчиков (муканда), завершающиеся танцем в масках макиши.