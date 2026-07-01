ЛУЭНА

ЛУЭНА, ва­лу­эна, луи­на, ло­ва­ле, ба­ло­ва­ле (са­мо­на­зва­ние - balovale) - на­род груп­пы бан­ту на вос­то­ке Ан­го­лы .

Жи­вут в бас­сей­не реки Лу­эна (се­вер провинция Мо­ши­ко). Чис­лен­ность 1,4 млн. человек (2009, оцен­ка). Про­жи­ва­ют так­же на се­ве­ро-за­па­де Зам­бии (за­пад Севе­ро-За­пад­ной и се­вер За­пад­ной про­вин­ций - 230 тысяч человек; многие жи­вут в Лусаке) и в Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке Кон­го (150 тысяч человек). Го­во­рят на языке лу­ва­ле, от­но­ся­щем­ся к под­груп­пе K 20 бан­ту язы­ков. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. На нём вы­пус­ка­ют­ся га­зе­ты и ве­дут­ся ра­дио­пе­ре­да­чи. Луэны в основном хри­стиа­не (главным образом ка­то­ли­ки).

Су­ще­ст­во­ва­ли про­то­го­су­дарственные об­ра­зо­ва­ния, под­чи­нён­ные госдарству Лун­да. Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Основное за­ня­тие - ско­то­вод­ст­во, зем­ле­де­лие раз­ви­то сла­бо. Жи­вут в реч­ных до­ли­нах, во вре­мя раз­ли­ва рек в пе­ри­од до­ж­дей ухо­дят в го­ры. Раз­ви­та об­ра­бот­ка же­ле­за (ору­жие, ут­варь и др.), гон­чар­ст­во (горш­ки, боль­шие кув­ши­ны для хра­не­ния зер­на, ку­ри­тель­ные труб­ки и др.). Основная пи­ща - ко­ро­вье мо­ло­ко и ба­тат, зем­ля­ные оре­хи, зе­лень. Муж­чи­ны и жен­щи­ны едят от­дель­но. Тра­диционное жи­ли­ще круг­лое, сте­ны об­ма­за­ны внут­ри и сна­ру­жи бе­лой гли­ной. Тра­диционная оде­ж­да - из тка­ней, а так­же из шкур и лу­ба (му­ку­би, чи­лон­до). Ук­ра­ше­ния - брас­ле­ты на ру­ках и но­гах (в т. ч. из сло­но­вой кос­ти, у жен­щин - из мо­нет), у жен­щин - ши­ро­кий по­яс, рас­ши­тый ра­ко­ви­на­ми кау­ри, мно­го­численные бу­сы. Знат­ные жен­щи­ны сма­зы­ва­ют те­ло ко­ровь­им мас­лом, сме­шан­ным с таль­ком, что при­да­ёт ко­же крас­но­ва­тый блеск. Вдов­цы и вдо­вы в знак трау­ра об­ри­ва­ют го­ло­ву, по­сто­ян­но име­ют при се­бе нож. Со­хра­ня­ют­ся 12 мат­ри­ли­ней­ных ро­дов, об­щих с лу­за­ми, чок­ве и лун­да, генеа­ло­гии глу­би­ной от 6 (у зна­ти) до 12 (у про­стых об­щин­ни­ков) по­ко­ле­ний. До середины XX века со­хра­ня­лось де­ле­ние на знать, жре­цов (пред­ска­за­те­лей, зна­ха­рей, кол­ду­нов), ря­до­вых об­щин­ни­ков (вана, вачисеми) и ра­бов с их по­том­ка­ми. Пост вож­дя (мван­га­на) на­сле­ду­ет­ся по ма­те­рин­ской ли­нии и мо­жет за­ни­мать­ся как муж­чи­ной, так и жен­щи­ной. Брак в прош­лом крос­ску­зен­ный. Брач­ное по­се­ле­ние ви­ри­ло­каль­ное; в слу­чае раз­во­да же­на воз­вра­ща­ет­ся с деть­ми в свой мат­ри­ли­нидж. Прак­ти­ку­ет­ся брач­ный вы­куп (ло­бо­ла). Де­дов и вну­ков, дя­дю по ма­те­ри и сы­на се­ст­ры, крос­ску­зе­нов, свой­ст­вен­ни­ков по­ко­ле­ния эго свя­зы­ва­ют от­но­ше­ния под­шу­чи­ва­ния; меж­ду ро­ди­те­ля­ми суп­ру­гов и зя­тем или не­ве­ст­кой ус­та­нов­ле­ны обы­чаи из­бе­га­ния. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­рас­ту и от­но­сительному по­лу. Был раз­вит культ пред­ков. В Зам­бии про­во­дят­ся ини­циа­ции маль­чи­ков (му­кан­да), за­вер­шаю­щие­ся тан­цем в мас­ках ма­ки­ши.

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