ЛУЧИЦКАЯ СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
Родилась в 1960 г. Окончила МГУ в 1982 г.
Кандидатская диссертация: Господствующий класс Иерусалимского королевства: структура, эволюция,особенности (ИВИ РАН, 1989).
Докторская диссертация: Образ ислама в эпоху крестовых походов (ИВИ РАН, 2002).
Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра исторической антропологии Института всеобщей истории РАН, заведующая Отделом культуры и науки средневековой и современной Европы Института мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова. Член Международного общества по изучению истории латинского Востока и крестовых походов (с 1995).
Область интересов: История крестовых походов, средневековая иконография, историография.
Сочинения:
Культура и общество западноевропейского Средневековья. Интерпракс Москва, 1994.
The image of Muhammad in the Latin chronography // Journal of Medieval History, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 25, № 2, 2000. с. 115-126
Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб.: "Алетейя" Санкт-Петербург, 2001 , 397 с.
Images in Medieval and Early Modern Culture (Approaches in Russian Historical Research) / Ed. Gerhard Jaritz, Svetlana Luchitskaya. Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften Krems an der Donau, 2003, 110 с.
Chess as a Metaphor for Medieval Society // Saluting Aron Gurevich. Essays in history, literature and other related subjects. Ed. by A.Korros et al. Leiden, 2010. P. 277-299, издательство Brill (Netherlands), с. 277-301
Sub specie historiae culturalis. Cборник памяти А.Л. Ястребицкой (отв.ред.). Институт всеобщей истории РАН Москва, 2014, 365 с.