ЛУБА

ЛУБА (Luba) - ран­не­го­су­дар­ст­вен­ное об­ра­зо­ва­ние на­ро­да лу­ба в XVII (по другим дан­ным, XVI) - XIX веков на пла­то Ка­тан­га (юго- восточный рай­он современной Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ки Кон­го ).

К конце XVIII века тер­ри­то­рия Лубы про­сти­ра­лась от озера Тан­гань­и­ка на вос­то­ке до реки Бу­ши­мае на за­па­де, от реки Лу­ку­га на се­ве­ре до гра­ниц современной Зам­бии на юге. Со­ци­аль­ный строй Лубы со­хра­нял сле­ды до­го­су­дар­ст­вен­ных ин­сти­ту­тов; за­мет­ны бы­ли на­чат­ки ран­не­фе­о­даль­ных от­но­ше­ний. В Лубе из­дав­на за­ни­ма­лись до­бы­чей и об­ра­бот­кой мед­ной ру­ды, от­лив­ки (хан­да) по­став­ля­ли со­се­дям. К концу XIX века Луба рас­па­лась на не­за­ви­си­мые мел­кие тер­ри­то­ри­аль­ные объ­е­ди­не­ния, её южная часть бы­ла за­хва­че­на пра­ви­те­лем во­ж­де­ст­ва Га­рен­ган­зе - Мси­ри. В начале 1890-х годов Луба бы­ла за­воё­ва­на бель­гий­ца­ми и во­шла в со­став «Не­за­ви­си­мо­го го­су­дар­ст­ва Кон­го ».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)