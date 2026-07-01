ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА ЖОЗЕ

ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА (Luandino Vieira) ЖОЗЕ (псевдоним; настоящее имя и фам. Жо­зе Ви­ей­ра Ма­те­ус да Гра­са, Vieira Mateus da Graça) - ангольский пи­са­тель .

Пи­шет на пор­тугальском языке. С 1938 года жил в Ан­го­ле . По­лу­чил сред­нее об­ра­зо­ва­ние в Лу­ан­де. При­ни­мал уча­стие в ос­во­бо­дительной борь­бе, 12 лет про­вёл в конц­ла­ге­ре Тар­ра­фал (Ка­бо- Вер­де), где и бы­ли соз­да­ны мно­гие из его книг. По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти Ан­го­лы (1975) ди­рек­тор Народного ра­дио и те­ле­ви­де­ния (1975-1978), ди­рек­тор Национального института ки­но (1979-1984), ге­не­раль­ный сек­ре­тарь СП Ан­го­лы (1975-1980 и 1985-1992). С 1992 года жи­вёт в Пор­ту­га­лии. Боль­шин­ст­во про­из­ве­де­ний Луандину Виейра свя­за­но со сто­ли­цей Ан­го­лы - Лу­ан­дой: сборники рас­ска­зов «Го­род и дет­ст­во» («A cidade e a infância», 1960), «Лу­ан­да» («Luuan­da», 1964) и др. В цик­ле рас­ска­зов «Мо­ло­дые жиз­ни» («Vidas novas», 1968), по­вес­ти «Ис­тин­ная жизнь До­мин­го­са Шавь­е­ра» («A vida verda­dei­ra de Do­min­gos Xavier», 1963) сде­лал по­пыт­ку вве­сти но­вую для ан­гольской литературы про­бле­ма­ти­ку, по­ка­зав рост национального и лич­но­ст­но­го са­мо­соз­на­ния. Луандину Виейра при­над­ле­жат сборники по­вес­тей «Ста­рые ис­то­рии» («Vel­has estórias», 1974), «Дав­ным-дав­но в жиз­ни» («No antigamente na vida», 1974), по­вес­ти «Мы из Ма­ку­лу­зу» («Nós, os do Makulusu», 1974), «Лю­бов­ные при­клю­че­ния Жоа­на Вен­сио» («Joao Vên­cio: os seus amores», 1979), «Ло­урен­ти­ньо, до­на Ан­то­ния де Со­уза Не­то и я» («Lou­rentinho, dona Antónia de Sousa Neto e Eu», 1981). В 2009 году за­кон­чил три­ло­гию «О ста­рых ре­ках и пар­ти­за­нах» («De rios vel­hos e guerrilheiros»).

Сочинения:

В ожи­да­нии све­та. Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. 1954–1961. М., 1970.