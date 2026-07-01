ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА ЖОЗЕ
ЛУАНДИНУ ВИЕЙРА (Luandino Vieira) ЖОЗЕ (псевдоним; настоящее имя и фам. Жозе Виейра Матеус да Граса, Vieira Mateus da Graça) - ангольский писатель.
Пишет на португальском языке. С 1938 года жил в Анголе. Получил среднее образование в Луанде. Принимал участие в освободительной борьбе, 12 лет провёл в концлагере Таррафал (Кабо- Верде), где и были созданы многие из его книг. После провозглашения независимости Анголы (1975) директор Народного радио и телевидения (1975-1978), директор Национального института кино (1979-1984), генеральный секретарь СП Анголы (1975-1980 и 1985-1992). С 1992 года живёт в Португалии. Большинство произведений Луандину Виейра связано со столицей Анголы - Луандой: сборники рассказов «Город и детство» («A cidade e a infância», 1960), «Луанда» («Luuanda», 1964) и др. В цикле рассказов «Молодые жизни» («Vidas novas», 1968), повести «Истинная жизнь Домингоса Шавьера» («A vida verdadeira de Domingos Xavier», 1963) сделал попытку ввести новую для ангольской литературы проблематику, показав рост национального и личностного самосознания. Луандину Виейра принадлежат сборники повестей «Старые истории» («Velhas estórias», 1974), «Давным-давно в жизни» («No antigamente na vida», 1974), повести «Мы из Макулузу» («Nós, os do Makulusu», 1974), «Любовные приключения Жоана Венсио» («Joao Vêncio: os seus amores», 1979), «Лоурентиньо, дона Антония де Соуза Нето и я» («Lourentinho, dona Antónia de Sousa Neto e Eu», 1981). В 2009 году закончил трилогию «О старых реках и партизанах» («De rios velhos e guerrilheiros»).
Сочинения:
В ожидании света. Избранные произведения. 1954–1961. М., 1970.