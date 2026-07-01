ЛУАНДА

Луа́нда — столица Анголы , крупнейший португалоговорящий мегаполис мира. Численность населения 2 571 861 человек, с пригородами — 8 069 612 человек, т. е. почти треть населения страны (2019). Португальское поселение Сан-Паулу-ди Луанда (1575) и форт Сан-Мигел постепенно стали центром трансатлантической работорговли, в основном с Бразилией. Статус города — с 1605, в 1641—1648 принадлежал голландцам. До запрета работорговли в 1836 через рынки Л. прошло не менее 3 млн рабов. Во 2-й половине ХIХ в. — важнейший торговый центр португальской колониальной империи. Накануне завоевания Анголой независимости в 1975 Л. называли «Африканским Парижем», четверть полумиллионного населения составляли европейцы. В период Гражданской войны (1975—2002) инфраструктура столицы деградировала из-за отъезда специалистов, с началом XXI в. — значительная модернизация инфраструктуры за счет экспортных поступлений от нефти, ликвидация трущобных районов, диверсификация производства, усиление внимания к сохранившимся многочисленным памятникам колониального периода. Современная Л. (включая город-спутник Южная Луанда) характеризуется много­этажной застройкой в прибрежной полосе, растут обширные промзоны, включая крупнейший региональный НПЗ, представительства крупнейших ТНК. Один из самых дорогих городов мира для иностранных гостей.

Лит. : Antonio M. Luanda — Ilha Crioula. Lisboa, 1968.