ЛУ СИНЬ
ЛУ СИНЬ (настоящее имя Чжоу Шужэнь) - китайский писатель, публицист, общественный деятель.
Выходец из чиновничьего сословия. Окончил горно-железнодорожное училище в Нанкине (1902). В 1904-1906 годы изучал медицину в Японии. После возвращения в Китай (1909) активно занимался преподавательской и научной деятельностью, читал курсы лекций в Пекине (1920-1926), Кантоне (1927). В 1927 году переехал в Шанхай. В 1930 году стал одним из инициаторов создания под эгидой коммунистов Лиги левых писателей (Цзолянь).
Лу Синь - один из основоположников современной китайской литературы. С 1906 года издавал журналы, писал статьи, в т. ч. о творчестве русских писателей (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др.). Известность пришла после публикации написанного под влиянием Н. В. Гоголя рассказа «Записки сумасшедшего» («Дневник сумасшедшего» - «Куанжэнь жицзи», 1918), в котором в духе реализма осмысливалась проблема взаимоотношений человека и социальной среды, а также был использован живой разговорный язык байхуа.
В рассказах сборников «Клич» («Нахань», 1923), «Блуждания» («Панхуан», 1926), в повести «Подлинная история А-Q» («А-Q чжэн чжуань», 1921) Лу Синь представил психологические портреты современников из разных слоёв населения. Насыщенная колоритными описаниями социальных типов публицистика Лу Синя стала подлинной энциклопедией жизни Китая 1-й трети XX века: книги «Горячий ветер» («Жэ фэн», 1925), «Под роскошным балдахином» («Хуа гай цзи», 1926), «Продолжение под роскошным балдахином» («Хуа гай цзи сюй бянь», 1926), «Могила» («Фэнь», 1927), «Утренние цветы, собранные вечером» («Чжао хуа си шэ», 1928), «Трижды бездельник» («Сань сянь цзи», 1932), «О ложной свободе» («Вэй цзю ю шу», 1933), «Северные мелодии на южный лад» («Нань цян бэй дяо», 1934). В сборнике «Старинные легенды в новой редакции» («Гу ши синьбянь», 1936), используя мифологические образы, показал уродливые стороны китайской действительности.
Автор сатирических и фантастических сказок, писем, дневников, литературоведческих работ [«Краткая история китайской прозы» («Хань вэньсюэ ши ганяо», 1933) и др.], многочисленных переводов на китайский язык произведений русской литературы, в т. ч. Гоголя, А. П. Чехова, М. Горького, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др.
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1954–1956. Т. 1–4;
Сатирические сказки. М., 1964;
Избранное. М., 1989.