ЛУ СИНЬ

ЛУ СИНЬ (настоящее имя Чжоу Шу­жэнь) - китайский пи­са­тель, пуб­ли­цист , об­щественный дея­тель.

Вы­хо­дец из чи­нов­ничь­е­го со­сло­вия. Окон­чил гор­но-же­лез­но­до­рож­ное училище в Нан­ки­не (1902). В 1904-1906 годы изу­чал меди­ци­ну в Япо­нии. По­сле воз­враще­ния в Ки­тай (1909) ак­тив­но за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской и на­учной дея­тель­но­стью, чи­тал кур­сы лек­ций в Пе­ки­не (1920-1926), Кан­то­не (1927). В 1927 году пе­ре­ехал в Шан­хай. В 1930 году стал од­ним из ини­циа­то­ров соз­да­ния под эги­дой ком­му­ни­стов Ли­ги ле­вых пи­са­те­лей (Цзо­лянь).

Лу Синь - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков современной китайской литературы. С 1906 года из­да­вал жур­на­лы, пи­сал ста­тьи, в т. ч. о твор­че­стве русских пи­са­те­лей ( А. С. Пуш­ки­на , М. Ю. Лер­мон­то­ва и др.). Из­вест­ность при­шла по­сле пуб­ли­ка­ции на­пи­сан­но­го под влия­ни­ем Н. В. Го­го­ля рас­ска­за «За­пис­ки су­ма­сшед­ше­го» («Днев­ник су­ма­сшед­ше­го» - «Ку­ан­жэнь жиц­зи», 1918), в ко­то­ром в ду­хе реа­лиз­ма ос­мыс­ли­ва­лась про­бле­ма взаи­мо­от­но­ше­ний че­ло­ве­ка и со­ци­аль­ной сре­ды, а так­же был ис­поль­зо­ван жи­вой разговорный язык байхуа.

В рас­ска­зах сборников «Клич» («На­хань», 1923), «Блу­ж­да­ния» («Панху­ан», 1926), в по­вес­ти «Под­лин­ная ис­то­рия А-Q» («А-Q чжэн чжу­ань», 1921) Лу Синь пред­ста­вил пси­хо­ло­гические порт­ре­ты со­вре­мен­ни­ков из раз­ных сло­ёв на­се­ле­ния. На­сы­щен­ная ко­ло­рит­ны­ми опи­са­ния­ми со­ци­аль­ных ти­пов пуб­ли­ци­сти­ка Лу Синя ста­ла под­лин­ной эн­цик­ло­пе­ди­ей жиз­ни Ки­тая 1-й тре­ти XX века: кни­ги «Го­ря­чий ве­тер» («Жэ фэн», 1925), «Под рос­кош­ным бал­да­хи­ном» («Хуа гай цзи», 1926), «Про­дол­же­ние под рос­кош­ным бал­да­хи­ном» («Хуа гай цзи сюй бянь», 1926), «Мо­ги­ла» («Фэнь», 1927), «Ут­рен­ние цве­ты, со­б­ран­ные ве­че­ром» («Чжао хуа си шэ», 1928), «Три­ж­ды без­дель­ник» («Сань сянь цзи», 1932), «О лож­ной сво­бо­де» («Вэй цзю ю шу», 1933), «Се­вер­ные ме­ло­дии на юж­ный лад» («Нань цян бэй дяо», 1934). В сборнике «Ста­рин­ные ле­ген­ды в но­вой ре­дак­ции» («Гу ши синь­бянь», 1936), ис­поль­зуя ми­фо­ло­гические об­ра­зы, по­ка­зал урод­ли­вые сто­ро­ны китайской дей­ст­ви­тель­но­сти.

Ав­тор са­ти­рических и фан­та­стических ска­зок, пи­сем, днев­ни­ков, ли­те­ра­ту­ро­ведческих ра­бот [«Крат­кая ис­то­рия ки­тай­ской про­зы» («Хань вэнь­сюэ ши га­няо», 1933) и др.], мно­го­численных пе­ре­во­дов на китайский язык про­из­ве­де­ний русской литературы, в т. ч. Го­го­ля , А. П. Че­хо­ва, М. Горь­ко­го , М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на и др.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1954–1956. Т. 1–4;

Са­ти­ри­че­ские сказ­ки. М., 1964;

Из­бран­ное. М., 1989.