ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1912 ГОДА
ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1912 ГОДА - мирный договор между Италией и Османской империей.
Завершил итало-турецкую войну 1911-1912 годов. Заключён 18.10.1912 года по предложению правительства Османской империи, переживавшей внутренний кризис и готовившейся к войне на Балканах (см. Балканские войны 1912-1913 годов). Подписанию Лозаннского мирного договора предшествовало заключение 15.10.1912 года секретного прелиминарного договора, по условиям которого султан опубликовал особый фирман к населению Триполитании и Киренаики о даровании ему полной автономии (султан сохранял лишь верховенство в религиозных вопросах).
Лозаннский мирный договор предусматривал прекращение военных действий между сторонами и вывод турецких войск из Триполитании и Киренаики. Со своей стороны, Италия обязалась выплатить Османской империи денежную сумму, равную примерно той части её государственного долга, погашение которой было возложено на Триполитанию и Киренаику, и оказать поддержку османскому правительству в вопросе об отмене режима капитуляций. Италия обязалась также вывести свои войска с оккупированных ею в 1912 островов Додеканес (Южные Спорады), однако в дальнейшем не выполнила этот пункт и удерживала их под своим контролем до конца 2-й мировой войны. Следствием Лозаннского мирного договора стало превращение Триполитании и Киренаики в итальянскую колонию, получившую название Ливия. Юридически Турция отказалась от своих прав и привилегий в Ливии по Лозаннскому мирному договору 1923 года.