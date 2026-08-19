ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1912 ГОДА

ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1912 ГОДА - мирный договор между Италией и Османской империей.

За­вер­шил ита­ло-ту­рец­кую вой­ну 1911-1912 годов. За­клю­чён 18.10.1912 года по пред­ло­же­нию пра­ви­тель­ст­ва Ос­ман­ской им­пе­рии, пе­ре­жи­вав­шей внутренний кри­зис и го­то­вив­шей­ся к вой­не на Бал­ка­нах (см. Бал­кан­ские вой­ны 1912-1913 годов). Под­пи­са­нию Лозаннского мирного договора пред­ше­ст­во­ва­ло за­клю­че­ние 15.10.1912 года сек­рет­но­го пре­ли­ми­нар­но­го до­го­во­ра, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го сул­тан опуб­ли­ко­вал осо­бый фир­ман к на­се­ле­нию Три­по­ли­та­нии и Ки­ре­наи­ки о да­ро­ва­нии ему пол­ной ав­то­но­мии (сул­тан со­хра­нял лишь вер­хо­вен­ст­во в ре­лигиозных во­про­сах).

Лозаннский мирный договор пре­ду­смат­ри­вал пре­кра­ще­ние во­енных дей­ст­вий ме­ж­ду сто­ро­на­ми и вы­вод турецких войск из Три­по­ли­та­нии и Ки­ре­наи­ки. Со сво­ей сто­ро­ны, Ита­лия обя­за­лась вы­пла­тить Ос­ман­ской им­пе­рии де­неж­ную сум­му, рав­ную при­мер­но той час­ти её государственного дол­га, по­га­ше­ние ко­торой бы­ло воз­ло­же­но на Три­по­ли­та­нию и Ки­ре­наи­ку, и ока­зать под­держ­ку ос­ман­ско­му пра­ви­тель­ст­ву в во­про­се об от­ме­не ре­жи­ма ка­пи­ту­ля­ций. Ита­лия обя­за­лась так­же вы­вес­ти свои вой­ска с ок­ку­пи­ро­ван­ных ею в 1912 островов До­де­ка­нес (Южные Спо­ра­ды), од­на­ко в даль­ней­шем не вы­пол­ни­ла этот пункт и удер­жи­ва­ла их под сво­им кон­тро­лем до кон­ца 2-й ми­ро­вой вой­ны. След­ст­ви­ем Лозаннского мирного договора ста­ло пре­вра­ще­ние Три­по­ли­та­нии и Ки­ре­наи­ки в итальянскую ко­ло­нию, по­лу­чив­шую название Ли­вия. Юри­ди­че­ски Тур­ция от­ка­за­лась от сво­их прав и при­ви­ле­гий в Ли­вии по Ло­занн­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1923 года.

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