ЛОВЧЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Родился 15.01.1958 г. Окончил Казанский государственный университет в 1980 г.

Кандидатская диссертация : Западногерманская буржуазная историография Великой Французской революции (Казанский госуниверситет, 1983).

Кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры социальной и политической конфликтологии Казанского национального исследовательского технологического университета.

Область интересов : История и историография Французской революции конца XVIII века; история неправительственных организаций Зап. Европы.

Сочинения: Георг Форстер о Великой Французской революции // От просвещения к революции: из истории общественной мысли нового времени. М., 1990;

«Getting High» without Drugs in Post-Soviet Russia // Drugs: education, prevention and policy. 1996. № 1;

Психоактивные вещества в культуре Греции гомеровского периода // Античность: события и исследователи. Казань, 1999;

На пути к «деспотизму свободы» (начало политической карьеры Ж.-Б. Каррье) // Люди и политика. Вып. 7. Брянск, 1999;

Каррье в 1794 году // Французский ежегодник, 2000. М., 2000;

«В песнях любовь сочетать полною чашей вина?» (Август против Овидия) // MNHMA: Сб. науч. тр., посвященный памяти профессора В.Д. Жигунина. Казань, 2002.

Кадырова К.К., Ловчев В.М., Третичная профмлактика наркомании на примере сервисного центра для ПИН "Остров" г.Казани / МарГТУ. 2011, т.1, с.121-122.